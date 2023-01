[Informe especial] ¿El Machín debe ser prioridad en los próximos planes de desarrollo?

Contenido Exclusivo

Lo mediática que fue la reciente actividad volcánica del Cerro Machín, plantean varias inquietudes entre el fortalecimiento de la prevención de desastres y la priorización de esfuerzos para subsanar los ‘preparativos’ dispuestos ante una eventual erupción.



En redes sociales, múltiples noticias falsas y señales de alarma se han gestado entre la ciudadanía tolimense. El asunto es recalcado por los pobladores rurales quienes, tras su cercanía con el imponente Volcán Cerro Machín (VCM), destacan la calma y la tranquilidad, pero también alientan el mantener las alarmas y tener todo preparado ante cualquier desastre.

Lo anterior, ha derivado en un golpe para el sector turístico, devenido por las actividades volcánicas del pasado diciembre, lo que redujo ostensiblemente, según los pobladores rurales, la presencia de personas a sus ofertas de hostelería, ecoturismo y demás menesteres.

Entretanto, la Administración municipal, la Gobernación del Tolima, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y organismos de socorro, han instado a la ciudadanía a informarse por los canales oficiales de las entidades competentes y de gestión del riesgo.

Sin embargo, para algunos críticos del tema, la actividad volcánica ‘desnudó’ un debate que tiene, entretanto, una visión sobre qué tan preparada está la ciudad, la región y el país ante la erupción del VCM, además de la priorización que debiera de tener su atención en los próximos planes de desarrollo, con el fin de fortalecer la prevención de desastres en el territorio.

Martha Alfonso Jurado / Representante a la Cámara

Creo que la ciudadanía debe tener calma, prudencia, y escuchar única y exclusivamente las voces oficiales. Desafortunadamente, creo que la Secretaría de Gestión del Riesgo y el Gobierno departamental no han tenido una claridad para manejar este tema y la información que ha puesto al público, no es suficientemente clara ni cualificada.

El mapa de riesgo que mostraron es el mismo de hace unos años con unas flechas. Dijeron que se iban a implementar unos albergues que no sabemos cuándo se habilitarán, ni concretamente en dónde, ni cómo se sostendrán junto a las vías de evacuación.

Por eso es necesario llamar la atención del Gobierno nacional. Con el diputado Renzo García hemos estado buscando concretar una mesa de trabajo con el Servicio Geológico Colombiano y con las entidades encargadas de la gestión del riesgo para conversar sobre el tema.

Desde el nivel nacional debe haber ‘una manito’ a las entidades del Gobierno departamental para el abordaje de esto, pero también llamar a una intervención preventiva, informativa, democrática y con información más cualificada.

Esto debería estar en los próximos planes de desarrollo municipales, departamentales y el nacional. En esa línea que nos han presentado y que ya conocíamos del Plan de Desarrollo, es necesario incluir un debate específico en términos de mitigación y atención del riesgo frente al Volcán Cerro Machín. En Tolima tenemos conocimiento ‘de sobra’ de lo que significa una tragedia natural de altas magnitudes por lo que pasó con la desaparecida ciudad de Armero, y deberíamos de ser pioneros en el país en exigir, por ejemplo, que haya toda una lógica de ordenamiento territorial alrededor de las cuencas hidrográficas y, sobretodo, la prevención de desastres en las mismas y en el sistema de nevados que afectan más del 70 % del territorio departamental.

Néstor Ocampo Ambientalista de Quindío

Los planes de ordenamiento territorial y los planes de desarrollo deben considerar ese debate, porque desde ellos se diseñan y definen las acciones que se van a adelantar sobre el territorio. Aquí estamos crudos en eso, en el Plan Nacional de Gestión del Riesgo no aparece rastro del Volcán Cerro Machín.

Algo que va a fracturar la vida poblacional, social y económica del país, no aparece mencionado como factor de riesgo, uno de los más graves en Colombia. Entonces, se podría revisar qué tanto se menciona al cerro en los actuales planes de desarrollo.

En el caso del Quindío, no aparece ni se toma decisión diferente a la afirmación general de atender las necesidades con la entidad de gestión del riesgo, ni tampoco para prevenir el desastre. Finalmente, no funciona porque son cargos que se proveen en función de la politiquería y en pagar favores personales. Así no hay ‘cuando’.

El sistema nacional de prevención y atención de desastres debería ser un ente de carácter técnico, con institucionalidad que forme gente, específicamente, preparada para participar de estos procesos y convertirse en gestores de riesgo que requieren de una formación singular, y debería tener autonomía presupuestal y política.

¡Hagamos región y apoyemos lo nuestro!

Lo invitamos a seguir leyendo aquí

https://digital.elnuevodia.com.co/library

Más noticias

- [Informe especial] ¿Qué sucede con el Volcán Cerro Machín y su gestión del riesgo?

- [Informe especial] Las rutas de evacuación cercanas al Machín y su ‘eficiencia’ en las regiones

- [Informe especial] El drama de volver a clases sin aulas: muchos colegios siguen en ‘obra negra’