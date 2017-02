Comienza contratación de aulas para Jornada

Tenemos un gobernador del Tolima (Óscar Barreto) y un alcalde de Ibagué (Guillermo Alfonso Jaramillo) que le dedican muchas horas de trabajo extra a su desempeño como mandatarios de sus entidades territoriales. Van más allá de las ocho horas de trabajo diario e incluyen los días festivos.

28 Ago 2016 - 5:01am

Está el caso del alcalde de Ibagué Guillermo Alfonso Jaramillo, quien dialogó con EL NUEVO DÍA sobre temas educativos el martes anterior a las 6 de la mañana en su despacho, después de una jornada de 17 horas el lunes inmediatamente anterior. A esa hora ya habían llegado tres funcionarios de su despacho.

Jaramillo tiene muchas ideas ambiciosas sobre lo que piensa hacer en educación durante su cuatrienio. En la práctica ejerce muchas actividades que le corresponderían a su Secretario de Educación. Por ahora hay secretaria de educación encargada (Leidy Tatiana Aguilar Rodríguez) y, según parece, no tiene afán de nombrar titular en propiedad. “Lo que creo es que hay que darle oportunidades a la gente y descubrir cosas nuevas”, dice al respecto.

En el curso de la próxima semana comienza la ejecución del contrato para la construcción de aulas para jornada única, en la fase de diseños; será la intervención sobre 17 establecimientos educativos por ahora, pero la meta es llegar a 47 de las 57 instituciones educativas oficiales, en sus sedes centrales.

Son las fases iniciales de la ejecución de los 200 mil millones de inversión que se han programado para infraestructura escolar de la jornada única en Ibagué. De ese monto, 60 mil millones corresponden al crédito que le aprobó el Concejo Municipal con ese destino.

“Uno de los acuerdos que hicimos nosotros con el presidente Juan Manuel Santos tiene que ver la jornada única. Necesitaríamos mil 150 nuevas aulas, pero en esta primera etapa la idea es llegar a unas 650 a 700 aulas. Se le agregan 273 aulas de 10 colegios más que ya fueron aceptados por las Alianzas Público Privadas”, sintetiza el Alcalde.

El Nuevo Día: ¿En ocho meses de su mandato, cuál es el balance en cuanto a jornada única?

Guillermo Alfonso Jaramillo: Lo primero que hice fue hablar con los concejales y pedirle a ellos que aprobáramos un empréstito de 60 mil millones de pesos para aulas de la jornada única. Previamente me había entrevistado con la ministra de Educación Gina Parody quien está comprometida con el proyecto en Ibagué. Tenemos aprobados 17 colegios, ya tres están en jornada única. En 2017 esperamos que entren 15 más.

El Ministerio hizo las contrataciones correspondientes a esta primera fase, que están en la tarea de los diseños y se espera que las construcciones comiencen a fines de este año o comienzos de 2017. Le he dicho a la ministra Gina Parody que aspiro a que Ibagué sea el primer municipio en Jornada Única. Vamos a ver hasta dónde vamos a llegar.

END. ¿Quiere decir que será el Ministerio y no la Alcaldía la que realizará la contratación?

GAJ : Nosotros le entregamos esa plata al Ministerio de Educación , no vamos a manejar absolutamente nada, yo no quiero problemas de contratación.

Yo no estoy interesado en contratar, hay mandatarios que van detrás de los contratos, yo no. Sería feliz que no tuviera que contratar, la contratación es demorada y problemática, son un dolor de cabeza para cualquier administración que trabaje transparentemente. No aquella que busca coimas. Confié en el Ministerio que hará las contrataciones directamente.

Vamos a montar una gerencia para el manejo de estos procesos. Porque es una inversión de cerca de 300 mil millones de pesos; 60 mil millones que aportamos nosotros, 140 mil millones el Ministerio, mas la inversión en 10 colegios por APP que está en discusión.

Contratación con APP

END. Siendo usted un hombre de izquierda, recurre a las APP, es decir, a la intervención de entes privados en este proceso. ¿Eso no es contradictorio?

GAJ. El Ministerio no tiene suficientes recursos y llama a un privado para que preste la plata con un plazo de 18 o 20 años. Los inversionistas ofrecen las construcciones, el mantenimiento, la vigilancia y de pronto la alimentación. El Municipio queda con el 30 por ciento de la deuda, el Ministerio aporta el 70 por ciento. Es como si nos hicieran un crédito a largo plazo de 18 años. Aquí hay que mirar es que la nación estará aportando el 70 por ciento y ese es un aporte grande. Para nosotros perfecto. Los únicos municipios de APP son Soacha e Ibagué.

Tenemos discrepancia es cuanto a los intereses de la inversión. Estamos en la negociación de los intereses que vamos a pagar. Si no podemos negociar esto, tendríamos que ir a la contratación directa. Si la Nación nos ayuda en las construcciones de estos 10 colegios por APP, son los colegios más grandes, más emblemáticos, eso hay que mirarlo. Entre ellos está San Simón, Normal Superior, Inem Manuel Murillo Toro, Amina Melendro, Liceo Nacional, José Joaquín Flórez, Sagrada Familia, Darío Echandía y Francisco de Paula Santander.

Los docentes para jornada única

END. ¿Habrá nuevos docentes para atender la jornada única?

GAJ. Entran nuevos profesores. Son profesores de medio tiempo o por horas que debemos entrar a contratar. De inglés, matemáticas, lenguaje, ciencias. Serán nuevos profesores, por ejemplo provenientes del Conservatorio para actividades de formación musical, de las Licenciaturas en Educación de la Universidad del Tolima.

De los ingresos corrientes del Municipio habrá que disponer de recursos para contratar docentes. Aprovecho para informar que para el año entrante hay 150 becas de maestría gratuita para los docentes que serán adjudicadas por concurso.

Alimentación escolar

END. La apropiación presupuestal para alimentación escolar, a la fecha llega a seis mil 432 millones de pesos, de ellos son dos mil 667 millones de la Nación a través del Sistema General de Participaciones, mil 500 millones de recursos propios de la Alcaldía y mil 814 millones de pesos más producto del superávit presupuestal del Municipio. Pero lo cierto es que no se prestó el servicio en el primer semestre y que la cobertura para el actual es de 13 mil 100 estudiantes, siendo que era de 41 mil 84 cupos estudiantiles en 2015. ¿Qué se ha pensado hacer para cubrir el déficit de cobertura de la alimentación escolar?

GAJ. El municipio va a tener que meter la mano en lo hondo del bolsillo y forzar a la Nación a que apoye la alimentación. El Gobierno nacional ha dicho que va a ayudar, vamos a ver hasta dónde va ayudar. También hemos tenido problemas con el transporte escolar porque la reglamentación la hicieron para una ciudad y no para el campo. Problema complicado. Entonces estamos dando 50 mil pesos de subsidio a los padres, para cubrir esta necesidad.

Bilingüismo y educación tecnológica

Para EL NUEVO DÍA, el alcalde Jaramillo hace además otros anuncios. Entre ellos, que con el apoyo del Ministerio de Educación, habrá nueve colegios en bilingüismo. “Cada uno de estos colegios va a tener cuatro nativos”, dice el Alcalde.

“El Inem será a partir de 2017, una institución educativa técnica-tecnológica con equipos de robótica “Va a tener una inversión de 900 millones en equipos de robótica. Se ofrecerán dos años de tecnologías, a través del Sena para que los estudiantes al terminar reciban dos títulos, al cursar los estudios de tecnología y un año de práctica”.

Las cuatro instituciones educativas que tienen servicio de Vive Digital, entre ellas Ciudad Ibagué, Joaquín París y Carlos Lleras, tendrán estudios de tecnologías desde el grado noveno, a cargo del Sena. “Las 57 instituciones educativas de Ibagué, tendrán convenios con el Sena”.

La Institución Educativa Amina Melendro tendrá una categoría especial de formación artística al igual que otras 10 en el país. En consecuencia, tendrá un tratamiento también especial tal como se ha acordado con el Ministerio de Educación. La institución educativa Niño Jesús de Praga y El Insor tendrán construcciones nuevas para atender la educación de estudiantes con necesidades educativas especiales.

Todos los textos de primaria y secundaria de matemáticas e inglés se entregarán sin costo a los estudiantes, el próximo año, con aportes del Ministerio de Educación.

Con recursos del crédito aprobado por el concejo, con cinco mil millones de pesos se logra cofinanciar un convenio con el Ministerio de las Tics para adquirir 38 mil computadores portátiles y tablets para lograr que la relación de alumnos por computador pase de nueve a dos. La mitad los aportará el Municipio e igual número el Ministerio de las TIC. “Unos 200 establecimientos educativos van a estar conectados a Internet, aspiramos a que todas las instituciones educativas estén conectadas”.

¿Habrá universidad popular de ibagué?

END. ¿Cuáles son las propuestas sobre educación superior?

GAJ. En cuanto a educación superior, como ya no necesitamos las instalaciones del Externado Popular que mis padres y Montealegre le cedieron al Municipio, estuve hablando con el Rector de Universidad del Tolima para iniciar un proyecto donde se puedan cursar los dos primeros años de universidad en dichas instalaciones, en forma gratuita. De tal manera que luego continúen sus estudios en la Universidad.

Igualmente le estamos solicitando al Presidente de la República que nos entregue la sede de la Quinta División del Ejército, para convertirla en la sede de lo que puede ser la Universidad Popular de Ibagué.