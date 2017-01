Los asuntos educativos en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2015

“A medida que se avanza en edad, en los niveles de enseñanza la asistencia disminuye”, explica esta encuesta del Ministerio de Salud.

8 Ene 2017 - 3:01am

Al comenzar 2017, el Ministerio de Salud y Profamilia divulgaron los datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2015, aplicada a 38 mil 718 mujeres y 35 mil 783 hombres en el país, con preguntas sobre diferentes tópicos, entre ellos unos de educación. Es una encuesta que tiene en cuenta la perspectiva de género, contiene preguntas específicas sobre la identidad de género, siendo esta una de sus características.

En educación, incluye características de las mujeres entre 13 y 49 años y de los hombres entre 13 y 59, relaciona varios aspectos o variables con las condiciones de los 44 mil 614 hogares que incluye la muestra: la mortalidad, la fecundidad, la salud sexual y la violencia de género en mujeres y hombres, entre otros temas.

Se ocupa de la inasistencia escolar, del nivel educativo alcanzado según género, de las razones del abandono o deserción escolar, de la repitencia y sus efectos sobre la permanencia en el sistema escolar.

Comencemos con la inasistencia escolar, es decir, aquella población en edad escolar que no accede a las aulas. En los hogares encuestados, la inasistencia escolar equivale al 43.5 por ciento, cifra que es alta, desde luego, y afecta principalmente a los habitantes de las zonas rurales.

“A medida que se avanza en edad, en los niveles de enseñanza la asistencia disminuye” dice el informe ejecutivo de la encuesta (2015, p. 17), dato que se relaciona con el bajo promedio de escolaridad de nuestra población. “La proporción de población femenina que no tiene educación es sustancialmente mayor en los quintiles bajos y disminuye marcadamente a medida que se avanza hacia los quintiles más altos” (p.18), lo que corrobora las conclusiones de otros estudios sobre este tema. A mayor pobreza, menos nivel educativo de la población.

Por género la situación es distinta. Las mujeres superan a los hombres en su nivel educativo, en cuanto un 56.5 por ciento de las mujeres han terminado la educación secundaria completa, frente a los hombres en un porcentaje inferior, del 51.6. Se puede concluir que las mujeres alcanzan un nivel educativo más alto. Así, por ejemplo, la encuesta establece que en las zonas urbanas un 28.7 por ciento de las mujeres llega a la educación superior frente al 25.5 por ciento de ellos.

“En las zonas rurales, el 81.8 por ciento de mujeres no ha alcanzado la secundaria completa; en las zonas urbanas, el porcentaje es de 51.4”, dice el informe.

Las razones de la deserción escolar

La encuesta aborda el fenómeno del abandono o deserción escolar en Colombia y, de esta manera, actualiza datos de la gran encuesta ‘Factores Asociados a la permanencia y deserción escolar en instituciones educativas oficiales del país’, hecha por el Ministerio de Educación a través de la Universidad Nacional, en 2010.

En esta nueva encuesta de 2015, se indaga sobre las razones del abandono escolar por las mujeres entre 13 y 24 años, y en primer lugar, está la opción de que “No podían pagar la pensión o matrícula, el 7.3 por ciento de las 38 mil 718 mujeres encuestadas. En segundo lugar, porque quedaron embarazadas, el 6.9; en tercer lugar se graduaron o consideraban suficiente el estudio recibido, el 5.6; en cuarto lugar porque necesitaban ganar dinero, el 5.3, y en el quinto lugar, “No quiso estudiar”, el 5.1 por ciento.

No hay explicación sobre el hecho de que sea el costo de la pensión o matrícula la primera razón para que las mujeres deserten, porque desde 2012 está vigente la gratuidad educativa sobre derechos académicos y complementarios en los establecimientos educativos estatales, desde Transición hasta Undécimo. Quizá se debe a que se incluyen datos de estudiantes de colegios privados.

En cuanto a los hombres, la primera razón del abandono o deserción escolar es la de que “Necesitaba ganar dinero”, contestó el 11.6 por ciento de los 35 mil 783 infantes y adolescentes encuestados en el país. “No quiso estudiar”, contestó el 9.8, y en tercer lugar “No podían pagar la pensión o matrícula”, el 5.9 por ciento.

“La deserción afecta más a los hombres que a las mujeres, tanto en primaria como en secundaria (aunque el diferencial se invierte en los grados Noveno y Décimo). Las tasas de deserción son mayores en las zonas rurales que en las urbanas, y este diferencial se acentúa en el grado Quinto y en la secundaria” son algunas de las conclusiones registradas en el informe de la encuesta.

¿Por qué los estudiantes no quieren o no están interesados en estudiar? Es una pregunta que aflora de los resultados de esta encuesta sobre demografía y salud. Esto hace pensar que nuestro modelo educativo debe cambiar, algo o mucho funciona mal en nuestro sistema escolar para que infantes, adolescentes y jóvenes no muestren interés por el estudio.

Hay datos que coinciden con la encuesta nacional ‘Factores asociados a la permanencia y deserción escolar en instituciones educativas oficiales’, aplicada en 2010 por el Ministerio de Educación a través de la U.N.

En planteles educativos de alta deserción, el 37.2 por ciento de los estudiantes respondió que una de las razones era la de que “no les gusta el estudio”, a un 37.2 por ciento de los 46 mil 530 estudiantes encuestados en 139 municipios. Según este estudio, la deserción disminuye a mayor nivel educativo de los padres y entre quienes han cursado preescolar, concluye el informe de la investigación de la U.N.

Por su parte, una explicación dada en el informe de la encuesta sobre demografía y salud del Ministerio del ramo puntualiza: “Tasas altas de deserción pueden relacionarse con factores como una valoración negativa de las reales oportunidades que el estudio proporciona frente al mercado de trabajo o con la necesidad de que las y los jóvenes y adolescentes trabajen para apoyar la economía de sus familias o pueden ser el efecto del embarazo y maternidad temprana, entre otros factores”.

La repitencia escolar

Los datos estadísticos nos dicen que ahora la reprobación o pérdida del año escolar ocurre en mayor volumen que la deserción interanual. Sin embargo, en cuanto a este último fenómeno escolar, es pertinente decir que la reprobación escolar genera dos hechos: la repitencia y la deserción. Entonces surge como repuesta lógica que se debe evitar la reprobación para que disminuyan la repitencia y la deserción. Desde luego, esto interviniendo simultáneamente sobre otros factores que emergen de estas encuestas.“La repetición de los grados escolares se opone al logro y a la progresión educativa, estimula el abandono y afecta la eficiencia y la calidad del sistema educativo”, concluye el informe de la encuesta sobre demografía y salud de que nos hemos ocupado en este texto.

