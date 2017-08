Expouniversidades fue punto de encuentro para el Departamento

El Norte, el Sur, el Oriente y el Occidente del Tolima se integraron un año más en torno de la oferta educativa que entrega la Feria número 1 del Tolima. Estudiantes, docentes y padres concuerdan.

18 Ago 2017 - 3:01am

La invitación a estudiar un programa de futuro llegó a cada punto cardinal del Departamento, de ahí que desde los municipios se volviera a decir ‘sí’ a la cita de Expouniversidades.

Este año, fue mucho el entusiasmo traído por jóvenes de Cajamarca, Saldaña, Mariquita, Ortega, Rovira, Roncesvalles, Lérida, Armero - Guayabal, Espinal, Valle de San Juan, Honda, Piedras, Líbano, Dolores, Murillo y Palocabildo.

El interés desde estos y otros municipios que también acudieron responde a la diversa gama que tiene el Departamento, hablando en específico de las actividades económicas, como el turismo, la agricultura, la ganadería y las vocaciones artesanal y empresarial de estas poblaciones.

Por lo menos así lo contaron estudiantes de colegios como el General Roberto Leyva, de Saldaña, una población que cuenta con una amplia vocación agropecuaria, por lo que el interés predominante radica en carreras tales como Administración de Empresas, Ingeniería Agroindustrial y Medicina Veterinaria.

Opinan sobre expouniversidades

Jacqueline Abril. Vallecitos. Valle de San Juan. "Fue muy buena, ya que nos mostraba qué carrera podíamos elegir, y nos amplió sobre cómo podría ser nuestro presupuesto. Me gustaron Administración de Empresas y Diseño de Modas.

Mayra Estrada. Eucarístico María del Refugio. "Me pareció muy buena, porque en ella pudimos conocer los estudios por los que pudimos decidir. Además en esta Feria encontramos carreras que tal vez no conocíamos y todo estuvo muy bueno".

Juliana Arango. La Voz de la Tierra. Roncesvalles. "Me gustaron mucho Negocios Internacionales e Idiomas, y esta Feria fue muy interesante, muy interactiva. Hizo que nosotros supiéramos de las universidades y lo que nos ofrecen".

Jhon Martínez. Docente Gimnasio Los Nogales. "Supremamente interesante. La gente se da cuenta de la necesidad de escoger una vocación, y es interesante que universidades de todo el país estén aquí. Los estudiantes estuvieron interesados".

Paula Villada - Uniagustiniana, de Bogotá. "Vimos estudiantes muy interesados, muchos con la inquietud de ir a otras ciudades. Este nuestro segundo año en la feria, nos parece excelente y volveremos el próximo año, si Dios quiere".

Valentina Segura. La Voz de la Tierra. Roncesvalles. "Me llamó la atención Medicina Veterinaria. La experiencia fue muy agradable, nos sentimos más a gusto con lo que queremos ser y la información sobre las carreras que queremos ejercer".

Jorge Ramírez. Docente Gimnasio Los Nogales. "Es una feria bastante completa, que da la oportunidad a los chicos de ver los perfiles universitarios. Además de la asistencia, ofrecemos diferentes vínculos con universidades en el país".

Gabriela García. Eucarístico María del Refugio. "Había gran variedad, aunque hicieron falta algunas universidades invitadas, pero en general me gustó que algunas ofrecían carreras que otras no. Me llamó bastante la atención Medicina".

Dato

Al menos 23 municipios, sumados a Ibagué, participaron de Expouniversidades, una Feria que sigue siendo punto de encuentro entre el campo y la ciudad.