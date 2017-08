“Estudiar alguna carrera no es fácil, pero tampoco es difícil”

Uno de los componentes principales dentro de la feria Expouniversidades es la serie de conferencias vocacionales, en la que expertos brindan sus mejores consejos para que los estudiantes tomen la mejor decisión profesional.

18 Ago 2017 - 3:01am

La feria Expouniversidades concluyó con la misión cumplida de haber enseñado a los estudiantes del Tolima que hay inmensas posibilidades de desarrollar una profesión que brinde éxito en el Departamento, en el país y en el extranjero.

De la mano de esta oferta, también entrega como cada año una serie de recomendaciones a los asistentes por medio de sus conferencias vocacionales, lideradas por delegados de las instituciones invitadas al evento.

Es el caso del psicólogo Xavier Pérez, de Pruebas Ser Colombia; Mario Gómez, de Veta - Viva, Estudie y Trabaje en Australia, y Freddy Cantor, de la Corporación Educativa Iberoamericana, quienes dieron su mensaje en esta ocasión.

Pasión y vocación

Precisamente, para Cantor, integrante de una de las instituciones que forma en aviación, la pasión y la vocación son necesarias para estudiar carreras que requieren estar ‘en las nubes y con los pies en la tierra’.

“Las personas que ejercemos en aviación tenemos algo muy particular: pasión por lo que vivimos. No solo vivimos en tierra, sino también en el aire, entonces proyectamos nuestra vida a otra plataforma, y en aviación podemos lograr cosas u objetivos que con otra carrera no se puede hacer”, comentó el líder.

En específico, expuso que la aviación es un programa con alta coyuntura actual, en función de los planes de índole aeronáutico que se tiene en el país.

“Ese ha sido un secreto a voces. Ibagué está creciendo muchísimo y su aeropuerto va a cambiar, el Santiago Vila (de Flandes) está cambiando mucho y entre ojos está Eldorado y la aviación está pegando fuerte, una carrera que mucha gente visualiza que es costosa, pero no lo es”, añadió.

En su concepto, es simplemente contar con “apoyo y perseverancia”.

Sobre la Feria

Cantor aprovechó para entregar su concepto sobre Expouniversidades, feria a la que su institución ha acudido durante varios años.

“La CEI ha participado en varias ediciones y cada vez nos sorprende más su organización. La atención de EL NUEVO DÍA es muy grande con las universidades: pudimos verlo con el compartir que tuvimos, y los estudiantes son muy receptivos con la oferta de las universidades”, indicó.