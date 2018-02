Docente de la UT Gilberto Tovar, doctor en ocio

4 Feb 2018 - 8:39am

Despierta curiosidad y expectativas que un docente de la Universidad del Tolima haya obtenido el título de doctor en ocio. Pero lo hay y se trata de Hernán Gilberto Tovar Torres, profesor del programa de Licenciatura en Educación Física de la Facultad de Educación de la Universidad del Tolima a quien algunos de sus colegas y profesores lo recibieron con especial interés y curiosidad, cuando llegó de España después de haber cursado cuatro años de estudios avanzados sobre ocio y uso del tiempo libre.

En Colombia, sólo hay seis doctores en ocio y se espera que sean más porque cada vez se acrecienta el interés por educar para el ocio y el tiempo libre. Son pocos los lugares del mundo donde existen unidades académicas dedicadas a estudiar todos los asuntos relacionados con este tema.

Las hay en el Brasil donde la Universidad Federal de Minas Gerais también otorga este título de doctorado; en España está la Universidad de Deusto, en Bilbao, donde del Instituto de Estudios del ocio Tovar terminó sus estudios doctorales, con la presentación de su tesis sobre “Beneficios del ocio físico-deportivo en la salud de los estudiantes del Conservatorio del Tolima”.

Una vez leída la tesis doctoral de Tovar, sorprende encontrar muchas investigaciones y profesionales que se dedican al estudio del ocio, porque se considera que es necesario y útil para la conservación de la salud. Que todo no puede ser trabajo y que es útil realizar actividades deportivas que no implican competencias dirigidas a ganar trofeos, actividades culturales como pintar, escuchar conciertos, participar en grupos de danzas; actividades de recreación.

“El ocio es considerado hace ya casi 70 años, una necesidad humana básica y un derecho de las personas. Se puede entender como aquellas experiencias con las que llenas y/u ocupas tu tiempo libre. Por tanto, ocio y tiempo libre no son lo mismo pero se complementan.

“Porque, el ocio se realiza en el tiempo libre, pero puedes tener tiempo libre y no tener ocio. Si lo que realizas no está dentro de tu tiempo libre y no tiene una función de obligatoriedad o cumplimento de otras cuestiones, pues sencillamente no es ocio.

Ahora bien el ocio, tiene como principales características que parten del gusto y la libre elección de lo que se va a hacer y tal vez lo más importante de generar durante su realización sentimientos de satisfacción con este, esta es la esencia del verdadero ocio, de ahí que se vuelva repetitivo”, es la descripción y conceptualización que hace el nuevo doctor del ocio.

Entonces, visitar museos, hacer trabajos manuales, leer libros y revistas, ir a cine, escuchar música, escuchar sesiones de chistes, viajar, ver televisión, jugar, ver partidos de fútbol, caminar, trotar, bailar, montar en bicicleta, nadar, jugar ajedrez, hacen parte del extenso listado de actividades y experiencias de ocio.

¿Por qué un doctorado en ocio?

Se lo preguntamos a Gilberto Tovar y al respecto dice: “Un doctorado en ocio porque el ocio al contrario de lo que mucha gente cree, es un elemento de suma importancia para la vida de las personas, aunque parezca que no está en la vida de nosotros o nos pase inadvertido. Si se hace un ejercicio de conciencia sobre el ocio, te puedes dar cuenta que está en todas partes y en prácticamente todas las personas indiferentes de aspectos económicos, políticos y culturales tienen espacios de ocio con el que llenan su tiempo libre. En cuanto a la utilidad del ocio, son varios sus beneficios como complemento para muchas cosas como la salud, el rendimiento laboral por citar algunas. Pero la más grande utilidad del ocio está en lo que comentaba en cuanto a la sensación de libertad y de satisfacción que te recupera, te relaja, te descansa, te reanima en fin para cada persona puede cumplir una función diferente. Por tanto un buen ocio puede ser incluso más saludable que el mejor médico.

Este ámbito o nuevo campo de conocimiento, es uno de los espacios menos explorados en las universidades, los entornos extraescolares o extraacadémicos también tienen que ver con la formación de la persona y el profesional del futuro. A la universidad a día de hoy se busca mejorar la oferta de ocio y tiempo libre para ellos, pero también se busca educar para el ocio”.

Diferencias con la pereza y la vagancia

El concepto de ocio da para muchos significados. Inclusive es pertinente recordar que en el municipio de Itagüí en Antioquia, hace 33 años se celebra el “día mundial de la pereza”.

En las palabras de Tovar hay diferencias: “Encuentro varias diferencias, ya que a día de hoy estas manifestaciones nocivas o negativas del ser humano como la pereza o la vagancia están más bien enmarcadas dentro del marco de la ociosidad”.

El ocio en los estudiantes de música del Conservatorio

La tesis doctoral de Tovar estuvo dirigida a encontrar los problemas físicos que pueden afectar la actividad de interpretar instrumentos musicales y los beneficios que puede aportar el ocio físico-deportivo en la salud de estos artistas.

El investigador aplicó un cuestionario a 300 estudiantes de carreras de música del Conservatorio. Para encontrar respuestas a preguntas como estas: ¿Cómo son los hábitos de ocio de las y los estudiantes universitarios y de música al ser analizadas como experiencias de ocio? ¿Disponen de tiempo libre? ¿Realizan ocio físico-deportivo y si es así en qué condiciones? ¿Qué ámbitos de la salud se ven afectados en los músicos profesionales y estudiantes de música?

El 44.7 por ciento de los encuestados manifiesta tener menos y hasta tres horas de tiempo libre durante los días laborales. Nueve de cada diez de los estudiantes realizan en su tiempo libre actividades de ocio, actividades relacionadas con sus estudios musicales: Escuchar música, el 91 por ciento, tocar instrumentos musicales el 90.3 por ciento. El 83 por ciento de los estudiantes de música, presentan problemas de salud, problemas físicos en los brazos, en las muñecas de sus manos, en el cuello, en la espalda. Entre muchos otros datos que resultan novedosos.

“En cuanto a las prácticas de ocio físico-deportivo, no se hallaron relaciones que confirmen el nexo entre el tipo de prácticas, con la salud del músico. Algunos hallazgos porcentuales mostraron las diferencias interesantes entre practicar en el gimnasio y una mayor presencia de problemas físicos de salud y/o caminar”. Son algunas de lasconclusiones de esta investigación.

luiseduardochamorro10@gmail.com