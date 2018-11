De 56 mil millones podrán ser los ingresos adicionales de la Universidad del Tolima

4 Nov 2018 - 3:01am

La Universidad del Tolima, hasta ahora, también gana en la obtención de recursos financieros adicionales en los próximos cuatro años, si se cumple lo pactado entre los rectores de las 32 universidades estatales y el presidente Iván Duque, con destino al mejoramiento de la crisis financiera que afecta al Sistema de Educación Superior de Colombia. Acuerdo o pacto que aún no ha recibido el apoyo o beneplácito de estudiantes y profesores, situación de conflicto que mantiene a las universidades estatales a media marcha cuando está cerca la terminación del segundo semestre académico.

La Dirección Financiera de la Universidad del Tolima, a cargo de William Andrés Vásquez Cruz, calcula en aproximadamente 56 mil millones de pesos, los ingresos financieros adicionales que esta institución de educación superior recibiría en los próximos 4 años, de cumplirse el acuerdo que el presidente Iván Duque firmó con los rectores de las 32 universidades estatales del país.

Las transferencias que haría la Nación para gastos de funcionamiento, en cumplimiento del artículo 86 de la ley 30 de 1992, que tiene como base el crecimiento del Índice de Precios al Consumidor mas tres puntos porcentuales en el 2019 y 4 puntos porcentuales en los años siguientes, le aportarían a la Universidad del Tolima, cerca de 16 mil 583 millones de pesos a los cuales se les sumarían cerca de 4 mil 721 millones por los descuentos que se le hacen a los estudiantes por su participación en las elecciones públicas.

Para inversión, la Universidad recibiría 21 mil 600 millones de pesos, en los próximos años, es decir, unos 5 mil 400 millones anuales; para infraestructura (aulas y dotación) unos 18 mil millones durante dos años, si se cumple lo del aporte del Sistema Nacional de Regalías para los años 2019 y 2020. Y se espera que de los excedentes financieros de las cooperativas, que antes se distribuían en inversiones para el sistema de educación básica y media, para la Universidad lleguen unos mil 432 millones de pesos adicionales.

Transferencias de la Nación por $313 mil millones

De esta manera, según los cálculos de la Dirección Financiera de la Universidad, la Universidad podría contar con transferencias nacionales por un total de 313 mil 657 millones de pesos en el cuatrienio 2019-2022 , de los cuales, 259 mil millones para funcionamiento (pago de nómina y costos salariales, entre otros) y cerca de 53 mil 891 millones de pesos para inversiones. Porque en el año 2018 la Nación hace una transferencia de recursos financieros a la UT, por 59 mil 485 millones de pesos, cifra que pasaría a ser de 80 mil 860 millones en el año 2020, si se cumple el acuerdo del presidente Duque con los rectores.

Si a las transferencias de la Nación se le suman las que se ha comprometido hacer la Gobernación del Tolima, se pasaría de 66 mil 195 en el año 2018 a 89 mil 860, según se calcula, es decir, un incremento de 23 mil 665 millones en este período.

Las transferencias de la Gobernación pasarían de 6 mil 195 millones del año 2018 a 9 mil 36 en el año 2022.

Bajo la advertencia de que hay camino por recorrer para que estas cifras se conviertan en realidad. Deben estar incorporadas en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan Plurianual de Inversiones del país y en los presupuestos de la Nación, instrumentos de planificación que se aprueban previo el cumplimiento de procesos de negociación política en las que intervienen los parlamentarios, entre otros actores sociales relevantes, en el sistema de educación superior.

El informe del rector Ómar Mejía

El rector de la Universidad Ómar Mejía Patiño, en asamblea de estudiantes y de profesores, ha informado sobre los términos del acuerdo del Presidente Duque con las Universidades estatales. En la asamblea de profesores del martes 30 de octubre, dijo: “Vamos a recibir recursos que no teníamos. Sin ser duquista, creo en la palabra del presidente porque a diferencia de otros, que no firmaron nada, ni nos habían invitado a dialogar sobre estos temas financieros, creo en el acuerdo que se ha firmado. El acuerdo es beneficioso para la Universidad en términos financieros, es un camino que comenzamos a recorrer, hay que seguir defendiendo la universidad pública y esto siempre lo apoyaré. El presidente no nos estableció la condición de que debíamos decirles a estudiantes y profesores que debían levantar el paro. Hubo respeto con los rectores y con la autonomía universitaria”.

Mejía Patiño reconoció que la Universidad del Tolima no cuenta con recursos financieros para concluir el año 2018 y que se agranda el déficit financiero hacia unos once mil millones de pesos y que en consecuencia se recurrirá a un crédito y al pago anticipado de matrículas para el año 2019.

“No hay condiciones para prolongar el semestre académico, con el déficit que tenemos. El sólo costo de catedráticos por un mes, llega a la suma de unos mil 500 millones de pesos a lo cual se le debe sumar el pago de arriendos para las ofertas de educación a distancia; los costos del restaurante para los estudiantes, el pago de servicios”, concluyó.

EL CESE DE ACTIVIDADES

La Universidad sigue a media marcha con estudiantes y profesores en asambleas permanentes, lo cual impide el desarrollo normal de las actividades académicas. A ello se suma la incertidumbre que crea la sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima, que en desarrollo de la demanda presentada por profesor Félix Salgado Castillo, declara nulo el acto de elección del rector , “por infracción directa a la norma en que debía fundarse”, lo cual originó un comunicado del Consejo Académico de la Universidad, que lo integran los vicerrectores, los decanos y representantes de la comunidad educativa. El comunicado dice en algunos de sus apartes : “Acatamos las diferentes actuaciones que la ley profiere, no obstante, nos preocupa la manera como este tipo de interpretaciones vulneran el marco de la autonomía universitaria, la cual debe ser el principio rector de las decisiones sobre la vida universitaria… Por otro lado, encontramos que varios medios locales han venido manejando la información sin consultar adecuadamente las fuentes, anunciando que la Universidad del Tolima se encuentra sin rector, lo cual desconoce las más elementales normas del orden jurídico que, como en estos casos aplica, se tiene derecho a una segunda instancia frente al Consejo de Estado, quien será al final quien valore el proceso y resuelva de plano la decisión”. Es pertinente decir, que las asambleas de actores educativos en la universidad, se han realizado por los causes normales del respeto. A pesar de ello el Consejo Académico admite que “algunos miembros de la comunidad , afortunadamente muy pocos, se han dedicado a desinformar a los funcionarios, estudiantes y docentes, generando un ambiente de zozobra que conlleva a la pérdida del rumbo universitario, a la proliferación del rumor y la mentira”.

Luis Eduardo

Chamorro Rodríguez

luiseduardochamorro10@gmail.com

Especial para El Nuevo Día