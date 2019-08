El Conservatorio del Tolima, sin problemas financieros

25 Ago 2019 - 3:01am

Desde la puerta de entrada al edificio donde funciona el Conservatorio del Tolima en Ibagué, se escucha, al fondo, una melodía de múltiples instrumentos musicales; circulan estudiantes que llevan a su espalda un instrumento con el cual aprenden a interpretarlo.

La vida cotidiana del Conservatorio, es distinta a la de otras Instituciones de Educación Superior. Se realizan actividades de formación de estudiantes en el arte de la música y, principalmente en procesos de formación inicial de profesionales aptos para enseñar el arte de la música, como se hace en desarrollo de la Licenciatura en Música que opera desde el año 1994.

No hay otra institución educativa donde se realicen 110 conciertos como ocurrió en el año 2017, con la presencia de personalidades de todas las categorías en la sala Alberto Castilla.

En las otras 24 instituciones de Educación Superior que hacen ofertas académicas en el Tolima, se exalta el número de eventos de divulgación científica realizados, la cantidad de computadores disponibles, el total de libros de sus bibliotecas.

Acá se habla con orgullo de la disponibilidad de 682 instrumentos musicales (2015), instrumentos electrónicos, de percusión o de sonido, con nombres conocidos o raros: entre ellos, las arpas, el bajo, el clarinete, el fagot, la flauta, la tuba, el saxofón, la trompeta, el contrabajo, la guitarra, la viola, el violonchelo.

El joven músico que huyó de Venezuela, David Maldonado, llegó al Conservatorio a ofrecer su servicio como intérprete del corno francés, un instrumento poco conocido. El rector James Enrique Fernández Córdoba muestra a través de internet la figura del instrumento y luego, en su computador, accede a la interpretación de este, hecho en una orquesta porque se trata de un rector que sabe de estos asuntos.

Acreditación de alta calidad

En fin, son muchos los lenguajes que se cruzan en esta institución educativa que, desde su fundación, se ha convertido en referente cuando se habla de Ibagué como Ciudad Musical.

Se trata de una de las tres instituciones de Educación Superior oficiales que tienen sede central en el Tolima, son ellas: la Universidad del Tolima, el Conservatorio del Tolima y el Instituto de Formación Técnica Profesional que opera en el municipio de Espinal.

Se le suman otras tres instituciones oficiales de este nivel educativo que tienen sede principal en Bogotá, pero ofertas en subsedes en Ibagué, la Universidad Nacional Abierta a Distancia, Unad (2.764 estudiantes en el 2017) y la Escuela Superior de Administración Pública, Esap (794 estudiantes en el 2017).

En las estadísticas oficiales, se incluye el Sena y sus ofertas de Educación Técnica y Tecnológica con aproximadamente 14 mil estudiantes matriculados en estos programas de formación tecnológica.

El Conservatorio del Tolima ofrece cinco programas académicos de Educación Superior, de ellos la Licenciatura en Música, desde el año 1994. En el año 2015, tuvo 404 estudiantes matriculados; 368 en el 2016; en el año 2017, 368; pasó a tener 383 en el 2018 y en el año 2019 la matrícula descendió a la cifra de 204 en el semestre A.

Se trata de un pregrado que cuenta con Acreditación de Alta Calidad.

Maestro en Música, es otro de los pregrados, que se ofrece desde el año 2005. En el año 2019 tiene 197 estudiantes matriculados (semestre A). La especialización en Educación Musical comenzó en el año 2019 con 10 estudiantes y se trata de una nueva oferta académica con la cual se inician los posgrados en el Conservatorio.

Las palabras del rector

END: ¿Cuál es la situación financiera del Conservatorio?

JAMES ENRIQUE FERNÁNDEZ CÓRDOBA: El Conservatorio viene dando pasos claros sobre sus fuentes de financiación; la ley 37 de 1987 del Ministerio de Educación Nacional establece las transferencias correspondientes y a ello se suman las acciones del Terminal del Transporte, los ingresos por pago de matrícula de los estudiantes y una cuarta fuente es la de las transferencias del Gobierno departamental.

END: ¿Cómo están los aportes de la Gobernación?

JEFC: En esta administración, con el gobierno departamental de Óscar Barreto se activaron las transferencias para el 2018 que fueron de 735 millones de pesos y para el 2019, a través de facultades dadas por la Asamblea al Gobernador, pasaron a ser 1.520 millones de pesos, es decir, se duplicaron. Se duplicaron en un ciento por ciento.

La educación superior viene beneficiándose de unos recursos importantes. Pero hablando de los gastos de funcionamiento, a partir de la ley 37 del 87, en el gobierno de Santos se hizo un incremento que equivale a un 30 por ciento. Hacia el 2013 teníamos unas transferencias por 1.150 millones de pesos y al final de su presidencia, en el 2017 teníamos una base presupuestal de 1.700 millones de pesos.

En este momento, este año está sobre los 1.900 millones y el presidente Duque, como resultado de la movilización de estudiantes y docentes, ha venido haciendo unos incrementos y ya estamos sobre los 2.000 millones de pesos. Para el 2019, ya el Gobierno nacional cumplió con las transferencias.

Articulación con el Conservatorio de Ibagué

Amina Melendro

END: Hace algún tiempo hubo momentos de disputas y conflictos con el Conservatorio de Ibagué, Amina Melendro...



JEFC: Con la IE Amina Melendro hay conversaciones para generar un proyecto de convenio de articulación para el acceso a la Educación Superior musical. Para que los estudiantes de los grados décimo y once del Amina, desde esos grados, comiencen a cursar asignaturas o cursos de los programas que el Conservatorio ofrece. Es hora de pasar la página de los conflictos del pasado, no soy heredero de esas situaciones.



END: ¿Cuál es el valor promedio de matrícula que se paga en el Conservatorio?



JEFC: Lo que está previsto es que los estudiantes pagan el equivalente a tres o cuatro salarios mínimos, dependiendo del estrato socio-económico de la familia.

Sin deudas, sin pasivos laborales

END: ¿El Conservatorio tiene deudas?



JEFC: El Conservatorio no tiene deudas, ni pasivos laborales, ni pensionales, es una institución limpia, sana. Hablar de crisis financiera del Conservatorio, no la hay. Lo que se habla es de una institución con un alto potencial, que aparte de prestar un servicio educativo, tiene un gran potencial de mostrarse como un referente.



Cuando se va afuera del departamento o del país, lo primero que se le viene a la cabeza a la gente es el Conservatorio y la música, por aquello de Ibagué, ciudad musical y todo lo demás.



END: ¿Cómo está el desarrollo académico del Conservatorio?



JEFC: En el campo académico, tenemos el programa más antiguo, la Licenciatura en Música, que se ofrece desde 1994, cumplimos 25 años, es un programa que tiene registro calificado por siete años y acreditación de alta calidad.



En cuanto a los docentes, vamos en un proceso de mejoramiento, está por crearse la planta docente del Conservatorio, inicialmente con tres concursos de mérito, para igual número de docentes de tiempo completo, más los otros docentes que se vinculan por contrato a término fijo, a once meses. Son cerca de 40 docentes, entre todos los programas.



Tenemos una carrera de grandes instrumentistas que se gradúan, pero la gran mayoría emigran a otras ciudades u otros países.