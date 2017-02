Esos hijos no deseados que llegan cuando menos se esperan

Javier tuvo su primer hijo a los 31 años cuando tenía una relación con Jazmín, su pareja en aquel momento; aunque los dos llevaban tres años juntos, en sus planes como pareja no estaba tener un hijo.

16 Ago 2011 - 11:02pm

“Ella me comentó que sospechaba de un embarazo, pero sólo dos meses después me confirmó. Conocer la noticia fue un gran susto y alegría. Los dos asumimos la irresponsabilidad y aceptamos con amor el nuevo rol”, cuenta Javier, y asegura que la relación con Jazmín no continúo, pero cada uno es responsable de Óscar.



El caso de Javier y Jazmín es más común de lo que se piensa, ya que un error en el uso del método anticonceptivo o no haber controlado las emociones a tiempo pueden ser las razones por las cuales muchas parejas tienen su primogénito sin planificación.



Y aunque esta noticia puede ser para algunos un acto de irresponsabilidad, otros la asumen como una grata sorpresa.



Este hijo no planificado trae grandes cambios en la programación de la vida de sus padres, pero finalmente ellos pasan a convertirse en la prioridad de sus vidas.



Preguntas y respuestas

Elvira Vera Sánchez

Psicóloga clínica

¿Todos los embarazos inesperados son no deseados?

Desde el enfoque psicológico la mujer en algún momento de su vida siente que no está preparada para ser madre; su temor en algunos momentos se centra en los cambios físicos, hormonales y emocionales, los cuales llevan a desencadenar sentimientos tanto positivos como negativos.?Por tanto no se pue­de aseverar que ante la noticia de que se está embarazada y no se esperaba, no se pue­de llegar a generalizar que no se desee ese ser que inicia una vida.



¿Cuál es la razón por la que se dan los embarazos inesperados?

Algunas razones por las cuales son inesperados es porque no se ha tenido la debida protección y se confían de otros mecanismos que pueden fallar cuando menos se los espera, otro es la desinformación que se tiene con respecto a la planificación y los factores bio­lógicos o físicos, que también se deben te­ner en cuenta.



¿Se convierte esta noticia inesperada en una sorpresa deseada?

Todo depende de la estabilidad emocional con que cuenta la gestante, ya que el medio psicosocial donde se desarrolle y la pareja con que se cuente pueden llevar a asumir el rol con emoción y regocijo; también se debe tener en cuenta la madurez psicológica con que cuente la madre y esto permitirá que se establezca sentimientos positivos ante el cambio y el nuevo rol que inicia.



¿El que papá o mamá no planearan tener a su bebé puede traerle problemas sicológicos?

La gestación es un proceso que se debe manejar de una forma saludable tanto física como a nivel psicológico, esto ayudará a que el ser que inicia a la vida se forme sin traumas que más adelante pueden constituirse en dolores y rencores que serán develados en toda la prolongación de su vida (…). Una vez se conoce que es positivo el embarazo, la madre gestante debe proceder a manejar estabilidad y seguridad para que ese ser tenga todas las oportunidades psicológicas y físicas, para un buen desenvolvimiento social y estructural.



Estudios recientes

De acuerdo con estudios nacionales de salud de la población colombiana en 2010, entregados por Profamilia, el Ministerio de Protección Social y USAID, el 52 por ciento de los nacimientos ocurridos en los últimos años son no deseados y no planificados, mientras que el 48 por ciento fueron fruto del deseo de los futuros padres. Las mujeres colombianas tienen en promedio 2.1 hijos y la tasa de fecundidad deseada es de 1.6 hijos por cada mujer, reporta la medición.

Así mismo, la encuesta indica que la mortalidad infantil es de 18 decesos por cada mil nacimientos. Por otra parte, se conoció que el 56 por ciento de los niños menores de 15 años viven con ambos padres, el 30 por ciento vive sólo con la mamá y un tres por ciento únicamente con el papá.



Ser un buen padre o madre

No existe una forma correcta de criar niños. Algunos padres brindan una buena crianza cuando dentro del proyecto de vida se contempla este rol, pero cuan­do no se ha planificado es necesario asumir el papel con responsabilidad y amor, esto se reflejará en criar una persona con buenos valores. Para que logre ser un buen padre o madre tenga en cuenta:

• Demuéstreles su amor: dígales a sus niños cuánto los quiere y lo especial que son para usted.

• Escuche cuando sus niños hablan, esto les demostrará lo importante que son para usted.

• Haga que sus niños se sientan seguros, manifiésteles que usted está para protegerlos.

• Proporcione orden en sus vidas.

• Elogie a sus niños ante un buen comportamiento, mani­fiésteles que está orgulloso de ellos.

• Pase tiempo con sus niños, hagan cosas juntos tales como leer, caminar, jugar y limpiar la casa.



¿Una sorpresa deseada?

Cabe mencionar que no siempre los embarazos inesperados son no deseados, pues esto dependerá más de la persona y condiciones con las que recibirá al bebé.

Expertos aseguran que en muchos casos, sin importar la edad, el primer hijo no es plani­ficado pero se convierte en deseado, esto dependerá de la estabilidad de la relación de la pareja.





VOZ DEL EXPERTO

Elsa Pinilla de Serrano

Orientadora familiar

La experta asegura que un embarazo inesperado causa un imparto fuerte que puede considerarse favorablemente cuando la pareja está unida y tiene claro que un hijo es fruto del amor de esa nueva vida.

“En algunas ocasiones es canalizado desfavorablemente, especialmente cuando las circunstancias que rodean el embarazo son de inestabilidad afectiva, emocional y económica; esto no beneficia a la familia ni al niño que está por nacer, ya que el embarazo es un estado delicadísimo dada su naturaleza, se está gestando una vida humana y desde el primer día está recibiendo mensajes positivos o negativos en el vientre de su madre, los cuales influyen inevitablemente en la formación de su personalidad”.

Así mismo, opina que hoy en día es común ver parejas que se convierten en padres sin tenerlo dentro de sus proyectos porque “son personas que asumen conductas maduras, pero no las consecuencias que este proceder genera”.