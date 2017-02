Gaga abrirÃ¡ los â€˜Mtv Video Music Awardsâ€™

Gaga abrirá los ‘Mtv Video Music Awards’

La extravagante Lady Gaga confirmó que se presentará en vivo en los ‘Mtv Video Music Awards’, a desarrollarse en el Nokia Theatre de Los Ángeles el próximo 28 de agosto.

22 Ago 2011 - 11:04pm

De esta forma, la diva pop se suma a un cartel de estrellas de la música que ya contaba con nombres como Adele, Lil Wayne, Bruno Mars, Chris Brown y Young the Giant.



La artista neoyorquina cuenta con cuatro nominaciones para los premios Mtv: ‘Mejor Video Femenino’ (‘Born This Way’), ‘Mejor Dirección de Arte’ (‘Judas’), ‘Mejor Coreografía’ (‘Judas’) y ‘Mejor Video con Mensaje’ (una nueva categoría, agregada a último momento, en la que compite ‘Born This Way’).



Además de abrir el espectáculo, Gaga se unirá a un grupo de artistas en un homenaje musical a Britney Spears. Aún no se ha confirmado si participará en el tributo que esa noche se le rendirá a la fallecida cantante Amy Winehouse.



Algunos de los presentadores confirmados para los ‘VMA 2011’ son Jonah Hill, Rick Ross, Selena Gomez, Seth Rogen, Kim Kardashian y Odd Future.