Alisson, la cara joven del pop rock

A sus 17 años de edad, esta joven de Valledupar, quien cursa primer semestre de Comunicación Social y Periodismo en la capital del país, llega a la escena musical del pop rock latino con ‘Vuelve ya’, el primer sencillo de ‘Aquí’, álbum producido por José Gaviria, su guía.

10 Nov 2011 - 11:39pm

A su corta edad, Alisson lanza su segundo trabajo discográfico convencida de que, si bien la música es una carrera de grandes sacrificios, y que a lo mejor su vida no es tan ‘normal’ como la del resto de sus compañeros de universidad, su sueño es llegar a ser una gran cantante y posicionarse como una de las mejores en el pop rock.



Ésta rotativa conversó con la artista acerca de su nuevo trabajo y descubrió que, tras sus tres años de carrera, hay una joven que cada vez se enamora más de la música que hace, “su mejor medio de comunicación”, como lo expresa Alisson.



-¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Jose Gaviria? ¿Por qué puso sus oídos en su voz?



He aprendido muchas cosas, él tiene mucha experiencia en el medio y esto me ha dado seguridad.



A él me lo presentaron dos amigos productores de RCN y bueno él decía que yo tenía unas características muy particulares en mi voz que funcionarían muy bien en el pop rock. Es maravilloso trabajar con él.



-¿Cómo describe su trabajo: ‘Aquí’?



Son diez temas en los que le canto tanto al amor como al despecho. La mayoría de las composiciones son de Jose Gaviria y yo participo en dos de ellas. Actualmente estoy promocionando mi sencillo: ‘Vuelve ya’, que aunque tiene una letra muy melancólica, se caracteriza por tener un ritmo muy pegajoso.



-Recientemente tuvo el lanzamiento de este trabajo en Bogotá ¿Cómo lo recibió el público?



Sí, el 18 de octubre lancé este disco en Gaira, la discoteca de Carlos Vives. Y bueno artistas como Jerau, Naela, Rivera, Marbelle, Juan Carlos Coronel, entre otros, me acompañaron y tuve muy buenas apreciaciones de ellos y me dijeron que tenía todo un camino por delante.



-¿Cuál es su sello personal, eso que la hará especial en el mercado de la música?



A mí me caracteriza el género de música que estoy manejando, porque no hay nadie a mi edad que haga pop rock en Colombia. Hay muchos artistas importantes, pero claro, ya tienen una trayectoria. Yo creo que soy una exponente joven de este género y daré mucho de qué hablar.