“El próximo Festival de Cine Independiente será aún mejor”

Recién finalizó la segunda edición de Indiebo, y Paola Turbay y Alejandro Estrada ya comenzaron a dar los primeros pasos para preparar la próxima versión del Festival de Cine Independiente de Bogotá. EL NUEVO DÍA habló con ellos.

29 Jul 2016 - 5:01am

“Cada día más este festival se convierte en un festival que está poniéndose en los calendarios de los festivales del mundo, y el del próximo año será aún mejor”, dice Estrada, cofundador y director estratégico de Indiebo.

Este año la selección contó con más de 100 películas de 35 países, entre ellas 19 estrenos que han participado en festivales como Cannes, Berlinale, Sundance, Tribeca, SXSW y Nueva York. Los filmes no solo estuvieron en una serie de salas de Bogotá durante 10 días, sino también fueron llevados en pantalla gigante a los parques de las diferentes localidades de la capital y en el cinebús, lo mismo que a cárceles.

“El próximo año vamos a hacer cosas muy importantes en el tema de inclusión, seguir llevando el cine a todos los barrios de Bogotá, si podemos; tratar de hacer un festival itinerante en algunas ciudades del país, posiblemente Manizales que nos lo ha pedido a gritos, Medellín, y ojalá a otras regiones”, explica Estrada.

La aspiración para la versión 2017 es que Indiebo también pueda comenzar a entregar algún tipo de reconocimiento, e invitar a la prensa internacional para que cubra el evento.

“Este año tuvimos el premio de la audiencia y para el año entrante vamos a crear unas categorías adicionales, unas solamente para el cine internacional y entregaremos dos o tres premios. Para el cine colombiano estamos pensando en crear una especie de taller con los programas que lleguen del cine en desarrollo, dar incentivos con un premio que puede ser económico, de producción, postproducción, sonido o lo que sea. Queremos que Indiebo sea una incubadora de proyectos colombianos y al mismo tiempo premiar en Colombia la mejor actriz, el mejor director, la mejor película”, apunta el empresario.

Alejandro Estrada es el coequipero de Paola Turbay, no solamente en el matrimonio, sino en el trabajo que realiza la exvirreina de Miss Universo como Directora Ejecutiva de Indiebo. “Obviamente ella es la cara y yo estoy más atrás, cada uno tiene sus roles pero nos complementamos muchísimo”, dice sobre lo que han conseguido juntos, con la ayuda de Juan Carvajal, director artístico del festival de cine independiente.

“El ideal es que el cine independiente se vuelva comercial”

EL NUEVO DÍA: ¿Cómo terminó fundando el Festival de Cine Independiente de Bogotá?



PAOLA TURBAY: Terminé metida en esto por casualidad. Hace cuatro años fui invitada al Colombian Film Festival en Nueva York con ‘Mamá tómate la sopa’, yo quedé muy impresionada y Alejandro también. Le dijimos a su director Juan Carvajal que contara con nosotros; esos son los tipos de evento que vale la pena apoyar. Efectivamente nos puso a trabajar y a los dos años, en el 2014, nos dice que tiene una propuesta de llevar a Colombia unas películas y unos profesores, que porqué no hacíamos una muestra de cine independiente en Bogotá.



Pero lo que pasa es que yo tengo un problema, todo lo pienso en grande, me cuesta mucho hacer una cosa chiquita; yo no me mato por una cosa pequeña, yo me mato por un festival: el Festival de Cine Independiente de Bogotá. Y cómo lo vamos a llamar, le echamos cabeza, Indi..., Indiebo, y ahí arrancamos. La muestra se convirtió en el lanzamiento del Festival; en la primera versión queríamos traer 30 películas y terminamos trayendo 120, con 36 países, 16 invitados internacionales, estuvimos en nueve localidades y en total trajimos 35 mil personas en la ciudad. Este año casi que duplicamos y ya arrancamos de una vez con el otro.



END: ¿Por qué apostarle al cine independiente?



PT: El cine independiente es todo lo que no es Hollywood, es salido del sistema y de los grandes estudios. El cine comercial es un negocio, el cine independiente es pasión, es arte, es conexión con la gente, permite conocer otras culturas, pero conocerlas de verdad; son las películas que realmente trascienden, generan sensaciones distintas, abren las papilas gustativas, generan curiosidad y una búsqueda por cosas un poco más sofisticadas. Con Indiebo hemos visto que hay una demanda enorme, nosotros siempre hemos agotado boletería.



END: ¿En qué se diferencia Indiebo de los demás festivales de cine independiente?



PT: El propósito de Indiebo es democratizar la cultura, y es impactar la ciudad a partir de la cultura, en ese sentido es totalmente distinto a todos los festivales del mundo. A los únicos que medio se parece es al Festival de Toronto y el de Berlín, pero estos festivales están diseñados para la industria. Indiebo está diseñado para la gente, queremos llevar el cine a todas partes, formar al público a través del acceso al cine.



Estamos enfocados en cuatro áreas: educación, para las industrias creativas pero también para formar público; turismo, para atraer visitantes a Bogotá a través de la propuesta cultural; economía, vinculado a la Ley 814 para atraer producciones extranjeras a grabar al país; y cultura, para impactar a la sociedad y fortalecer la identidad.



END: ¿Han pensado en la entrega de reconocimientos?



PT: Vamos a empezar a hacerlo a partir del año entrante, tenemos que cautivarlos primero. Es importante porque a la hora de ir a un festival, muchos no tienen presupuesto y les hace falta acabar de sonorizar, otros necesitan recuperar la inversión; entonces, si hay un festival en el que pueden competir por un premio, y este que no ofrece nada, pues prefieren el otro. De manera que la idea es empezar ya a ofrecer una premiación con categorías para el director, la producción, etc.



END: ¿Cómo ve al cine colombiano en comparación a otros países?



PT: Ahora estamos viviendo un momento muy bueno, tenemos directores excelentes como Mario Rivero, Felipe Aljure, Luis Ospina, hay unos directores que son cineastas reconocidos, siempre han tenido trabajos mundiales, les ha ido muy bien por fuera.



Con toda esta idea de las industrias culturales creativas, se está empezando a apoyar muchísimo al cine a través de las alcaldías, las gobernaciones, el Ministerio de Cultura con convocatorias importantes. La gente se está animando otra vez, viene una generación de cineastas increíbles, con propuestas y formas de contar increíbles, historias superlocales, muy colombianas y tan bien presentadas en pantalla que estamos empezando a crear productos que la gente admire y ya tenemos algo distinto que ofrecer.



END: ¿Por qué cree que en Colombia todavía no está arraigado ese cine diferente?



PT: A la gente le gusta seguir, no le gusta marcar tendencias. Cuando a usted le dicen que la película estuvo nominada al Óscar, ahora sí hay que verla. Es la misma película antes y después del Óscar, pero la gente está esperando un referente o una opinión de alguien para poder ir. El ideal es que el cine independiente se vuelva comercial. Ser comercial no es malo, porque eso permite que sea sostenible el cine independiente. La única diferencia es que no es de los grandes estudios.



END: ¿ En qué va el debate que enfrenta al sector cine con el gremio de actores acerca de la Ley 163 de 2016?



PT: Todo está enfocado a la sostenibilidad. A nosotros nos interesa que funcione para todo el mundo, que se profesionalice. Pero en principio lo que más nos importa es que se nos reconozcan como trabajadores, a eso está enfocada la ley del actor. Queremos que nos contraten como trabajadores, que se respeten los horarios, porque tenemos jornadas de trabajo de 18 horas, hasta de 24 horas.



END: Cuál es la razón de la propuesta del 90% del elenco profesional exigido por la legislación a las producciones nacionales financiadas con fondos del Estado?



PT: Nosotros no tenemos problema con los actores naturales, lo que tenemos problema es que contraten a un actor natural por pagarle menos, por ahorrarse la plata, entonces están prostituyendo nuestro trabajo. Se trata de que se respete unas tarifas; por ejemplo el caso de Gaviria, que trabaja con actores naturales, perfecto, pero le paga lo mismo que le pagaría a un actor profesional, entonces así el criterio de selección deja de ser el presupuesto. Esa fue una propuesta inicial, pero es algo que debemos acordar, el objetivo es favorecer a la industria y al actor dentro de ella. Hay que modificar la cuota para los distintos medios, televisión cine, teatro.