Centro de Atención del Adulto Mayor de la comuna Once está en mala condición

Líderes comunales de ese sector de la ciudad denunciaron que las instalaciones del Caiam están en mal estado, además de que la Administración no ha suministrado los refrigerios para los adultos beneficiarios.

El Caiam también funciona como comedor comunitario, sin embargo no está dotado con las suficientes mesas, según Mahecha.

6 Sep 2016 - 5:01am

El Centro de Atención Integral al Adulto Mayor, Caiam, ubicado en el polideportivo parque ecológico granjas Las Brisas de la comuna 11 está en mal estado, así lo aseguró uno de los líderes comunales del sector, Elías Mahecha Castellanos.

El propósito del programa, según se puede leer en el portal web de la Administración anterior, dice que es brindar una atención integral a los adultos mayores más vulnerables del Municipio y de esta manera generar un envejecimiento digno y saludable a través de jornadas recreativas, preventivas y de rehabilitación que permiten el máximo desarrollo humano en dicha población.

Sin embargo, y de acuerdo con lo dicho por Mahecha, hoy el lugar no está dotado con los requerimientos de estructura que exigen las instalaciones de este tipo, por otro lado, la Administración municipal no provee los alimentos para las jornadas con los adultos mayores.

Ante esta situación, el líder comunal radicó un derecho de petición en la Secretaría de Bienestar Social la semana anterior, en la que solicita a esa dependencia explicar por qué el Caiam no cuenta con los servicios públicos como agua y energía, además del abandono en el que se encuentran los baños y que no serían aptos para el uso humano, dado el alto grado de daño en que se están, afectando las condiciones de salubridad del lugar.

El problema no solo radica en las deficiencias locativas, sino también administrativas, ya que no se estarían cumpliendo a cabalidad las labores lúdicas y pedagógicas, esto sumado al no suministro de los alimentos.

Esta redacción intentó comunicarse, sin éxito, con la secretaria de Bienestar Social, Claudia Patricia Cerón, pues la funcionaria ya estaría al tanto del problema que aqueja no solo a los adultos mayores, sino a otros ciudadanos que frecuentan el Caiam y sus alrededores.

“De seguir así, se va a convertir en obsoleto, prácticamente no hay baños y son un criadero de bacterias, los ancianos se van a enfermar, es una situación difícil”, dijo el líder comunal.

Según cálculos de Mahecha, a diario son alrededor de 50 personas las que usan un lugar que hoy se caracteriza por malos olores, falta de mantenimiento y que no cuenta con comedores para ejecutar los programas de alimentación.

Por otra parte, el parque ecológico granja Las Brisas posee amplias zonas verdes, lo que genera la visita de sujetos que se acercan a consumir sustancias psicoactivas y en otras ocasiones, han robado piezas de metal instaladas en el exterior del edificio, así como las lámparas.

Otra de las deficiencias tendría que ver con el uso de un terreno que estaba destinado para pequeños proyectos de cultivo, y que hoy están cubiertos por la vegetación.