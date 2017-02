Nuevos dignatarios en las juntas de Acción Comunal

Se celebraron elecciones de Juntas de Acción Comunal de algunos barrios de la ciudad luego de inconvenientes en el quórum de los comicios pasados.

13 Sep 2016 - 5:01am

Juntas de Acción Comunal llevaron a cabo sus elecciones extraordinarias, luego de haber presentado inconvenientes con los bloques de las planchas y quórum en las pasadas elecciones del 24 de abril.

En 30 barrios se celebraron elecciones directas o por asamblea y tuvieron el acompañamiento de la Secretaría de Bienestar Social, para evitar posibles problemas en los bloques de las planchas, como en las pasadas elecciones.

La falta de quórum fue la causa de que la mayoría de los barrios tuvieran que elegir de nuevo a sus dignatarios, según Luz Stella Canizales, directora de Apoyo Comunitario.

“Se inscribieron muchas personas que no tienen sentido de pertenencia. Los quórum decisorios son muy claros. Un primer quórum es la mitad más uno, y si no llega a esta a la hora de iniciar el proceso, funciona del 30 por ciento, y si no logran ese porcentaje, no se pueden elegir”, explicó.

Clarita Botero, Siete de Agosto, Villa Pinzón, Arkalá, Ambalá, Los Mandarinos, Entrerríos, Colinas del Norte, Pedregal cuarto sector y La Gaviota, entre otros barrios, eligieron sus comisiones de trabajo sin inconveniente alguno.

Barrios de la comuna Dos hasta la 13 realizaron sus elecciones con acompañamiento de la Personería, la Defensoría del Pueblo, la Misión de Observación Electoral y la Policía.

Según la funcionaria, estas juntas tienen un mes para allegar los documentos correspondientes sobre las elecciones y si no hay inconvenientes, una semana después se hará el reconocimiento de los dignatarios elegidos.

Algunos barrios

En el Siete de Agosto tuvieron inconvenientes con el desarrollo de sus jornadas electorales regulares debido a que fueron arrancadas unas hojas del libro de afiliados, por lo que la Alcaldía todavía está revisando dicha situación.

Sin embargo, pese a las dificultades los vecinos lograron conformar la asamblea y se efectuaron las elecciones sin problemas.

El barrio Alto de Cruz también tuvo sus elecciones de nuevo a causa de la mala organización en su Tribunal de Garantías.

Las pasadas elecciones no cumplieron con la normativa exigida para el comicio, lo que generó que se cumplieran nuevas votaciones.