Hombre pide que su hijo sea afiliado a sistema de salud

Alejandrino Lozano aseguró que está desvinculado del régimen contributivo de salud desde hace dos meses, cuando quedó desempleado, desde entonces ha tenido diferentes traspiés para que él e integrantes de su familia continúen afiliados al sistema de salud.

14 Nov 2016 - 11:43am

Según Lozano, la Nueva EPS lo vincularía junto con su esposa como beneficiario de su hija, sin embargo, su hijo Andrés Felipe Lozano de once años, quien tiene una discapacidad cognitiva estaría “desamparado del servicio de salud”.

El hombre aseguró que ha empleado los recursos legales para obligar a la empresa prestadora de salud a vincular a su hijo. “Yo tengo tutelada a esa EPS, porque no me cumplen con la atención y su estado es delicado, ahora ellos argumentan que el niño queda por fuera”, dijo.

Lozano cuestionó las condiciones del servicio y dijo que quizá “una cosa no tiene que ver con la otra”, pero su bienestar como el de su hijo está perjudicado al no contar con una atención óptima. Así mismo, indicó que está en una encrucijada ya que a él lo aqueja una dolencia en la espalda, pero no puede tolerar que su hijo no sea beneficiario al igual que él. “El niño necesita unas terapias con urgencia, y yo tengo quebrantos de salud y ellos lo saben. Yo tengo la pensión prácticamente, que no me la han dado por la edad, entonces me parece increíble que las condiciones sean así, porque si yo he respondido, ellos también deben hacerlo”, concluyó.