Santiago Rojas Montoya, mejor Saber Pro 2015 en Derecho, está en Colombia

Fue el mejor bachiller del Tolima en 2011, tiene 21 años y sigue siendo un joven con habilidades extraordinarias.

24 Dic 2016 - 3:01am

Santiago Rojas Montoya fue el mejor bachiller el Tolima en 2011 según los puntajes de las pruebas Saber 11 cuando terminó sus estudios en el Colegio Tolimense. Ahora, ha obtenido el mejor puntaje en Derecho en las pruebas Saber Pro presentadas en último semestre de Derecho en la Universidad de Los Andes, en Bogotá.

A sus 21 años, cuando está cerca de recibir título de abogado en una de las universidades más prestigiosas del país, sigue siendo un joven con habilidades extraordinarias y excepcionales en varios campos de la ciencia, las artes y el deporte. Ahora acaba de recibir una medalla y un certificado del Ministerio de Educación, por haber logrado el mejor puntaje entre todos los egresados de Derecho.

Santiago Rojas es hijo de dos profesionales tolimenses, Jesús Rojas Oviedo y María Isabel Montoya, ambos con título de posgrado. Desde la cuna ha contado con el estímulo de competencias que hoy le han servido para avanzar exitosamente en el desempeño académico. Es un lector voraz. Capaz de leer 200 libros por año, 53 en el período de vacaciones. Siempre tiene a su lado un libro en inglés, en español o en portugués.

“Siempre he sido afortunado al tener mentores, guías y referentes en los diferentes espacios, quienes me han dado esa orientación para leer más. Leer para empoderarse, consumir información de todas maneras y estar disfrutando del consumo de la información”, dice Santiago al respecto.

“Su primer juguete fue un libro plástico cuando tenía apenas cinco meses de nacido”, dice su madre, la magíster y catedrática en la Universidad Javeriana. De ahí que una de las primeras ventajas de Santiago frente a sus compañeros de estudio es su habilidad y disciplina para la lectura. Se calcula que a sus 21 años, ya ha leído mil 200 libros, de ellos 80 en el presente año.

Su dominio del inglés

Leer, escribir y dialogar en inglés es otra de las ventajas de Santiago frente a sus compañeros y demás jóvenes. Porque nació en Colombia, pero se crió en Miami, Estados Unidos, donde residió con sus padres durante ocho años de su infancia y adolescencia. Durante sus estudios de primaria y educación media en los Estados Unidos, ya era una persona excepcional. Se distinguió como estudiante con dones y habilidades extraordinarias en los estudios básicos, en teatro, música y edición de videos. Era un estudiante que obtuvo puntajes por encima del 99.9% de la población norteamericana a su edad. Con su padre, Jesús Rojas Oviedo, filmó la película ‘Inocencia: una jornada de cine en reversa’ y en el deporte hizo parte del equipo preolímpico infantil de natación de los Estados Unidos. Allí fue concertista de piano en la Universidad de Miami y en Florida International University.

Tenía 11 años cuando regresó a Colombia, y sin saber hablar fluidamente el español, logró rápidamente adaptarse para cursar Séptimo en el colegio Amina Melendro de Pulecio. De allí pasó al Colegio Tolimense, para cursar los grados Octavo a Undécimo, distinguiéndose entre sus pares.

¿Qué ventajas le ha dado como estudiante el hecho de ser nativo en el uso del inglés?

S.R.M.: Dado que las grandes obras de literatura, el gran volumen de contenidos de información científica, están en idioma inglés, esa habilidad me ha permitido acceder a los mejores recursos. Ha sido una ventaja competitiva. No sólo el idioma inglés, sino también la pasión por la lectura. Pasión por descubrir más de nuestra historia.

¿Ser el mejor entre los compañeros de estudio originó problemas de relaciones interpersonales con sus compañeros?

S.R.M.: En ciertos espacios académicos hay una orientación hacia la mediocridad, hacia la complacencia, hacia los logros del menor esfuerzo, mientras que en otros espacios donde he tenido la fortuna de andar, predomina la orientación al logro, la competencia sana, el compartir el conocimiento. Existen hoy en día situaciones y lugares donde hay la intención de tener ignorante a nuestro pueblo, de esconder la información y el conocimiento y usarlo como herramienta legitimadora que otorga valor como si fuera una marca.

Se usa el conocimiento como herramienta de opresión; para mí, es lo opuesto. La responsabilidad del que obtiene conocimiento es la de compartirlo, para que crezca y transforme a las personas. Una idea encerrada no logra nada. Una población cada vez más culta, más conocedora de su mundo, le permite transformar mejor la realidad.

VENTAJAS DADAS POR LOS MEJORES PROMEDIOS ICFES

¿De qué le ha servido haber sido el mejor puntaje promedio en las pruebas del Icfes en 2011, en el Colegio Tolimense?

S.R.M.: Gracias al puntaje que obtuve en los exámenes de evaluación de conocimientos, pude acceder a una beca de la Universidad de los Andes, la beca ‘Quiero estudiar’. Agradezco a la universidad por facilitarme acceder a esta institución, que es mi referente de creación, de mantenimiento y de difusión del conocimiento. Ya en este entorno, pude diferenciarme y escalar para posicionarme en las primeras instancias de la Universidad, convirtiéndome en Vicepresidente de la Asociación de Empresarios de la misma, director de Comunicaciones del Periódico de los Estudiantes de la Facultad de Derecho y parte de la Delegación oficial ante el Modelo de Naciones Unidas de Harvard, entre otros.”

En la Universidad de Los Andes, Santiago Rojas optó por cursos o asignaturas de Administración de Empresas y entre ellas el emprendimiento...

S.R.M.: Me apasiona el emprendimiento porque para mí es una herramienta que permite transformar la realidad de las personas. Entender cómo se construye una empresa, factor de productividad de nuestra era, cómo crearla de forma óptima, cómo generar una propuesta de valor que atienda necesidades reales de personas, me permite impactar muchas vidas alrededor del mundo.

Me apasiona tanto que ingresé a la Asociación de Empresarios de la Universidad (Empreandes) y en menos de seis meses ascendí de ‘soldado raso’ a vicepresidente de esa organización, siendo simultáneamente asesor de emprendimiento y asesor jurídico. He asesorado más de 70 proyectos de emprendimiento, ofreciendo 105 asesorías a estudiantes, egresados, profesores, de la comunidad universitaria, esto en menos de un año. Esto me ha permitido guiar e influenciar las mentes más brillantes de Colombia que están enfrentando retos para crear productos y servicios innovadores.

E.N.D.: ¿Cuáles son los proyectos en el futuro para Santiago?

S.R.M.: Tengo varios proyectos en camino, entre ellos establecer un fondo de inversiones, materializar proyectos de empresas, las que he diseñado con amigos, socios y mis propios mentores, proyectos que están fundamentados en el sector financiero, de los servicios, en el acompañamiento y el emprendimiento.

Mi enfoque en los dos o tres próximos años es adquirir experiencia profesional, un posgrado práctico de creación de empresas. Seguirme educando en el campo jurídico y en diferentes campos de la ciencia y llegar a universidades de alto prestigio.

