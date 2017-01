Tarifa de parqueaderos de motos y carros en Ibagué será actualizada

La Alcaldía de Ibagué tiene casi listo un nuevo decreto en el que unifica las tarifas a los parqueaderos de motos y carros de la ciudad, con el ánimo de frenar la competencia desleal y la informalidad.

4 Ene 2017 - 3:01am

Desde el 2014, cuando se expidió el decreto 0767, no se modificaban las tarifas de parqueaderos de carros y motos de la ciudad, por eso, y ante el crecimiento de establecimientos de este tipo, la Alcaldía de Ibagué tiene preparado un nuevo decreto al que solo le haría falta el visto bueno de la Oficina Jurídica.

Por un lado, los parqueaderos de motos deberán cobrar con base en una única tarifa, la cual contempla que la hora diurna sería de mil 500 pesos, un alza de 400 pesos; mientras que la hora nocturna se fijaría en mil 600 pesos, para un incremento de 300 pesos. Entre tanto, la mensualidad diurna y nocturna se estableció en 30 mil pesos.

En el caso de los parqueaderos para carros, se mantienen cuatro categorías, las cuales se determinan según las adecuaciones locativas y diferentes factores como los sistemas de señalización, vigilancia y equipamientos con los que estén dotados los establecimientos.

Elizabeth Riaño, asesora de la Casa del Consumidor, entidad adscrita a la Secretaría de Gobierno municipal, explicó que para este caso los precios se definen aplicando el IPC de los últimos tres años en cada categoría, es decir, especial, primera, segunda y tercera. Una cuarta nivelación fue eliminada del decreto que estaría por salir.

“No puede cobrar lo mismo un parqueadero señalizado, pavimentado, techado, a uno que tenga carencias de infraestructura o que esté sin encerramiento”, indicó Riaño.

Desde el año pasado, la Casa del Consumidor empezó a trabajar junto a la Asociación de Parqueaderos de Ibagué, Asopai, con la intención puesta en frenar la competencia desleal a través de un proceso de categorización, además de minimizar la informalidad.

Riaño contó que muchos de los sitios no tienen los papeles en regla y cobran precios inferiores o superiores a los establecidos en el decreto actual, cuyo cumpliemiento no se ha vigilado, de ahí el malestar de buena parte de los propietarios que dicen enfrentarse a la competencia desleal.

Con la nueva reglamentación se espera que los propietarios se animen a remitir la documentación e iniciar el proceso de categorización, al no tener que comprar una póliza de responsabilidad civil de por lo menos 700 mil pesos, la cual no tenía mayor utilidad.

En contraste, ahora los dueños de los parqueaderos deberán responsabilizarse de cualquier daño a través de un documento donde asumen ese compromiso.

“Nosotros vigilamos, supervisamos y velamos para que a los consumidores no les saquen la plata del bolsillo de forma injusta (...) cuando ellos no están categorizados, no tienen una resolución (permiso) e incumplen las tarifas, nosotros entramos a hacer correctivos”, mencionó.

Carlos Alberto Rodríguez, presidente de Asopai, afirmó que un 90 por ciento de los administradores de los estacionamientos están al tanto del nuevo decreto, incluso, están asistiendo a capacitaciones orientadas por la Administración municipal con el fin de adecuar sus instalaciones y mejorar el servicio.

“Hay quienes cobran más, eso es usura, y quienes cobran menos, es competencia desleal. Es un ejercicio que necesita la ciudad tanto para los consumidores y los administradores”, concluyó.

Dato

El nuevo decreto está siendo revisado por la Oficina Jurídica del municipio y fue elaborado en común acuerdo con la Asociación de Parqueaderos de Ibagué, Asopai.

Dato

Un total de 253 parqueaderos están registrados en las bases de datos de la Oficina del Consumidor, pero solo 74 están categorizados.