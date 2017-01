Uber, una opción de movilidad que genera aprobación y rechazo

A sabiendas de que el servicio opera en la clandestinidad, algunos ibaguereños cuestionan las acciones que restringen la operación de Uber en la ciudad. ¿Qué pasa?

6 Ene 2017 - 3:01am

La reciente inmovilización de siete vehículos de transporte ilegal adscritos a la plataforma móvil Uber, dejó en evidencia el desagrado de un significativo volumen de ibaguereños que rechazan la medida, los cuales parecen inclinarse por ese servicio.

Es cierto que la Alcaldía de Ibagué actúa en cumplimiento de la reglamentación actual al realizar los operativos; sin embargo, el asunto da pie a una discusión que no es nueva, que entre muchas cosas, sería importante conocer qué indigna a los usuarios del gremio de taxistas y qué están haciendo estos por mejorar la prestación.

Desde su incursión en el mercado de la movilidad en el país, la plataforma digital ha ganado simpatizantes y detractores. En Ibagué, por ejemplo, la alternativa arrancó en enero del año pasado con unos pocos emprendedores que se animaron a ofrecerla.

La comodidad, seguridad y transparencia han conquistado a algunos usuarios como Jeison Quiroga, quien usa habitualmente ese servicio, pues asegura que la gran diferencia entre el transporte convencional y Uber radica en las pautas de atención.

“La cortesía y calidez me llevaron a cambiar de transporte, un taxi comete imprudencias al conducir, algo que con el Uber no pasa”, expresó.

Jéssica Quintero, dijo que la modalidad que ella emplea es económica, incluso, con tarifas que igualan a la de los taxis en algunos casos. “A mí me sale más barato tomar un Uber que un taxi. Yo no digo que todos los taxistas no son amables, pero en temporadas de alta demanda como la Navidad que acabó de pasar, se cae el servicio”, contó.

Cristian Mayorquín afirmó que como cualquier cliente, piensa que el buen trato es clave, justamente eso lo motivó a cambiar de servicio. “Yo sé que a todo el mundo no le gusta Uber, pero para mí las ventajas son varias, empezando por la cortesía, a veces los taxistas dicen groserías y no es eficiente”, precisó.

Las personas consultadas dijeron que al margen de su ilegalidad, respaldan su operación.

¿Qué están corrigiendo ‘los amarillos’?

José Adenis Ramírez, uno de los líderes del gremio de los amarillos en la ciudad, indicó aceptan todas los reclamos de la ciudadanía con el ánimo de mejorar su servicio con la incorporación de herramientas tecnológicas, así como en capacitaciones orientadas a la profesionalización de esa labor.

“Nosotros estamos en toda la disposición de mejorar día a día, ahora estamos trabajando de la mano de la Administración municipal para profesionalizar el gremio, queremos que con la ayuda de la ciudadanía se denuncien los casos irregulares para hacerle seguimiento”, dijo.

Agregó que están trabajando con las empresas de taxis para monitorear las situaciones o quejas, y así depurar el gremio.

“Nosotros tenemos la plataforma llamada Infotaxista, donde llevamos un control a los conductores que son reincidentes en mala atención, automáticamente quedarán bloqueados de las empresas, es un sistema en el que Ibagué es pionero nacional”.

Mencionó que la aplicación está disponible para que cualquier persona la descargue, de esta manera, los pasajeros pueden calificar la atención y revisar si los papeles del carro están en regla.

Dato

La primera vez que los vehículos de transporte ilegal sean sorprendidos serán inmovilizados por cinco días, si reinciden la sanción será de 20 días, sumado a la suspensión de la licencia de conducción por seis meses.

Cifra

90 vehículos de transporte ilegal fueron inmovilizados durante el 2016.