Familia del barrio Eduardo Santos vive con zozobra por riesgo de colapso de su vivienda

Una familia del barrio Eduardo Santos, en la comuna 12, hizo un angustioso llamado ante el riesgo inminente de deslizamiento de su vivienda por serios daños en la estructura.

6 Ene 2017 - 3:01am

De acuerdo con un informe técnico de la Dirección de Prevención y atención de desastres, Gpad, la casa ubicada al costado de una calle que conduce al sur de la ciudad, tiene las paredes y pisos agrietados, debido al paso de vehículos de carga que genera vibraciones.

El drama de la familia, conformada por cuatro menores de edad y dos adultos, tiene preocupados incluso a los líderes comunales, quienes temen por el altísimo riesgo tanto para los habitantes de la vivienda como para los vecinos del lugar.

Jénniffer Xiomara Oviedo, madre de los menores, dijo que a diario sienten los movimientos de los pisos, de hecho, una sección del pequeño domicilio quedó convertido en escombro luego de que se deslizara el año pasado por un talud.

La mujer explicó que saben de la amenaza que pesa sobre ellos, sin embargo, los recursos económicos de la familia cierran cualquier posibilidad de trasladar su vivienda.

“Yo sé de la realidad de esto, pero los ingresos no alcanzan, o, si no, hace rato me hubiera ido de acá, porque una pieza se cayó toda hace meses”, señaló.

Según Oviedo, el bien inmueble está legalizado y titulado, de modo que no pueden abandonar la residencia de la que son propietarios, una razón por que la solicitan ayuda.

Advertencias del informe técnico

La revisión de la estructura reveló, además de las evidentes fisuras y grietas en pisos y paredes, que no existe un adecuado manejo de aguas lluvias de las cubiertas y la zona de patios, ya que el líquido es conducido directamente a la pendiente “provocando erosión, reptación del suelo y deterioro del mismo”.

Los resultados del informe advierten que algunos muros internos en mampostería son atravesados por largas grietas transversales que debilitan la estructura.

En el documento se concluye que las causas del deterioro son variadas, entre ellas, los problemas de humedad, resistencia del terreno, movimientos diferenciales del suelo y saturación del mismo.

Finalmente señala que el caso será enviado a los oficinas de Registro Único de Damnificados Unidad Nacional para que sean postulados en futuros planes de vivienda y reubicación que programe el Gobierno nacional.