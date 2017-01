Historias de familia

Cuatro dignos representantes de la familia colombiana cuentan su experiencia como hijos de hogares “diferentes”, aquellos que la senadora liberal Viviane Morales desconoce al proponer un referendo que prohíba la adopción a solteros y parejas homosexuales.

8 Ene 2017 - 3:01am

¿Cómo debe estar constituida la familia colombiana? Este es uno de los temas de discusión que está dando el país como sociedad, una batalla que se está librando en el Congreso por los representantes de corrientes políticas y sectores sociales de Colombia.

Esto, gracias a un proyecto de ley que busca convocar al pueblo a un referendo para que sean los colombianos quienes limiten las posibilidades como se podría conformar la familia en Colombia.

La iniciativa es impulsada por la senadora liberal Viviane Morales. Ella está casada con el excongresista Carlos Alonso Lucio, quien es el cerebro detrás de dicho referendo y autor del libro ‘Cristianos, salid del closet’. La pareja de políticos se casó en 2000 por el mayor exponente de la iglesia cristina, Casa sobre la roca.

Morales y Lucio tienen su mayor capital político electoral en diferentes movimientos cristianos. Su idea representa a más de dos millones 200 mil personas que firmaron para que se convoque a dicho referendo que pretendería prohibir, a parejas homosexuales, mujeres y hombres solteros, adoptar niños.

Más allá de la discusión propia del deber ser, las cifras y la dinámica social en cuanto a los hogares colombianos muestran un panorama que se aleja de la idea de que una familia deba estar compuesta por papá y mamá.

La Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2015, publicada por Profamilia en diciembre de 2016, da cuenta de los cambios estructurales de la familia colombiana. Por ejemplo, de cada 10 hogares, uno está constituído por una sola persona. Y en el 34% de las 13 millones 584 mil 950 familias en colombia, es una mujer la que saca adelante el hogar.

Otra investigación denominada Mapa Mundial de la Familia 2014, también muestra una cruda realidad. Esta fue realizada por Child Trends, Social Trends Institute y ocho universidades del mundo, de las cuales una es La Sabana (Bogotá).

Los resultados muestran una realidad preocupante: el 55% de los niños del país vive con adultos diferentes a sus padres, haciéndolos vulnerables a la violencia, hacinamiento y abusos. Un 11 % viven sin sus dos padres. El 84 % de los bebés nacen de madres solteras. Colombia es el país donde más crece la unión libre (35 %) y cae el matrimonio (19 %).

Cuatro colombianos nos cuentan acerca de la experiencia como hijos de familias mal llamadas disfuncionales, además de la opinión que ellos tienen sobre el mencionado referendo. Sus identidades fueron cambiadas por petición de los protagonistas.

Son cuatro historias: la de una hija de madre soltera abandonada por su padre; la de una mujer adoptada por una maestra sola; la de un hombre que vivió hasta sus 25 años en hogares sustitutos del Instituto de Bienestar Familiar y el testimonio de una mujer que tuvo dos mamás.

La hija de una mamá soltera

Tenía siete años cuando su papá salió de la casa esposado en una patrulla. Esa es la única escena nítida que Paola Bermúdez tiene de su padre cuando ella era pequeña. Esa noche, su hermano mayor no estaba en casa, presentándose así la oportunidad perfecta para perturbar a dos mujeres: una de ellas menor de edad y la otra embarazada.

Paola, de 32 años, cuenta que las pocas veces que se ha topado con su papá en una calle de su ciudad, ha vuelto a sentir el miedo de aquella noche cuando su mamá lo amenazó con un cuchillo, prometiéndole herirlo si se atrevía a pegarle una vez más. Confiesa que esa fue la primera y única vez que la vio rebelarse. Las golpizas eran constantes. Paola sufría por el trato humillante al que él la sometía. Recuerda lo que vino después de que él se fue: todo el conflicto emocional que afrontó su madre, con una autoestima empobrecida.

La vida de su mamá, contrario a lo que sucede en la mayoría de los casos, es una historia que ella no permite repetir, encarnada en su piel y su espíritu. Entendió que la dependencia económica de la mujer, en algunos casos, puede ser un instrumento de abuso. Pero, comprendió eso cuando su mamá empezó a planchar en casas de familia, oficio que desempeñó mientras hacía cursos de belleza. Cuando reunió lo necesario, empezó con un pequeño salón de belleza en el centro de la ciudad. Hoy tiene varios locales de venta de productos y servicios relacionados.

Y así sostuvo a sus tres hijos. Paola es veterinaria de la Universidad Cooperativa de Colombia, gracias al esfuerzo de una mujer sola. “Ahora planeo empezar mi propia clínica veterinaria. Mi mamá, con su ejemplo, me enseñó a ser una mujer fuerte, verraca, independiente y emprendedora. Así siempre ha sido ella porque, como ella misma lo dice, su mayor inspiración han sido sus hijos”, cuenta Paola con gran orgullo.

“Mi papá me dejó de siete años y mi hermana menor no había nacido. Nada fuera de lo común en un país conformado por hogares de madres solteras cabezas de hogar, en su mayoría, abandonadas por sus parejas”, añade a su testimonio esta mujer, quien recuerda que su papá nunca vio por ellos, tampoco los visitó. Dice que él los olvidó. Y con su olvido, su familia se reconoció en el amor propio y la unión que provocó su partida.

La promesa de Jaime

Jaime Cáceres vivió desde los siete hasta sus 23 años como hijo del Estado colombiano a cargo del Instituto de Bienestar Familiar (Icbf). Pasó por varios hogares sustitutos y contó con la suerte de tener varios padrinos. Su vida estuvo rodeada de personas que lo ayudaron de alguna manera, que le entregaron su compasión y consideración. Pero no conoció el amor y el cariño de una persona que lo sintiera como un verdadero hijo.

“Deseaba que alguien me cuidara, que me regalara un abrazo, que una persona me dijera que era importante para ella. Necesité de alguien que me dijera que yo era importante, que podía cumplir mis metas y que a pesar de las dificultades podía tener una vida exitosa”, recuerda Jaime, quien soñaba con acostarse en una misma cama todos los días, abrir los ojos y ver siempre el mismo techo. Desayunar viendo las mismas caras.

Añoraba con ser adoptado. “No me importaba si era una pareja, una mujer sola o un hombre. De cualquier forma, familia es familia, no hay una fórmula perfecta”, explica Jaime, quien quería dejar de compartir tiempo cada fin de semana con una familia diferente, pues con ninguna compartió el tiempo necesario para sentirse en total confianza, libre de pena. Jaime no fue adoptado. Y su relación con el Icbf terminó el día que se graduó como ingeniero Civil. Allí el Estado finalizó su compromiso legal con Jaime.

De sus verdaderos padres y de las razones que lo condujeron al Icbf prefiere no hablar. A sus 35 años, aún recuerda la promesa que hizo y que cumplirá estando o no en unión con una mujer: uno o dos de sus hijos serán adoptados. De esta manera él podrá cerrar un ciclo de su vida que, según asegura, concluirá cuando transforme en realidad el sueño de un niño de tener una familia propia y no prestada.

La más grande prueba de amor

María. Ese es el único rastro que tiene Lorena Sarmiento de la mujer que la abandonó hace 28 años en el hospital San Rafael, en Barrancabermeja. Cuando Lorena habla de ella lo hace sin rencor y sin asomo de emotividad. Antes de dejarla en el hospital, María fue de casa en casa en busca de alguien que recibiera a su bebé, en condición de hijo o de lo que fuera.

María llegó a la puerta de las hermanas Sara y Liliana Sarmiento Acosta, profesoras de un colegio público de ese municipio. Ese día, Sara era la única en casa. Escuchó atenta la petición de la mujer. Se sorprendió. Su respuesta fue un no rotundo. Tenía 40 años, no era casada y tampoco quería hijos. Pero en la tarde del 27 de diciembre de 1988, Soraya recibió una llamada de una enfermera con un mensaje: la madre de la niña se había escapado dejando un pedazo de papel que decía ‘Sara’ y un número de teléfono fijo, el papel decía que si nadie venía por la criatura se la entregarían al Bienestar Familiar.

Ante la advertencia, Sara acudió al hospital. Esa era la segunda cita que el destino había escrito para estas dos mujeres: Lorena y Sara, un comienzo para toda una vida. La niña fue criada en una familia matriarcal compuesta por su mamá, su tía, una abuela y un abuelo, que ya era muy anciano e invidente. Desde pequeña ha sobresalido en sus estudios. Adelantada para su edad, debió pasar por alto el segundo de primaria porque ya sabía leer, sumar, restar y multiplicar.

Después de las jornadas de estudio en un colegio católico para mujeres, reforzaba en casa en compañía de su mamá, una señora sin mucho dinero no más que el necesario para sobrevivir, quien le mostró en mundo desde la óptica romántica, existencialista y surrealista de grandes escritores de la literatura universal y colombiana.

Lorena se graduó a sus 15 años y empezó a estudiar Derecho, pero su amor por la escritura la obligó a replantear su carrera. Quiso ser periodista. Lorena ha sido periodista de importantes casas editoriales en Bogotá y Bucaramanga. Está terminando una especialización. Sueña con aprender alemán, para irse al país europeo y estudiar una maestría en violentología.

“Mi mamá murió hace cuatro años. Siempre me demostró su adoración. Antes de morir, ella hizo un gran esfuerzo de asistir a mi ceremonia de graduación. Recuerdo que ella estaba muy enferma, en la etapa final del cáncer. Pero ese día pidió que la vistieran. Y desde la tarima, cuando recogí mi título universitario, la vi a ella, en las primeras filas, sentada en su silla de ruedas. Y fui feliz. Y ella también. A los pocos días se fue. Como si hubiera esperado ese momento.

“Quien decida adoptar a un niño, lo hace porque tiene la capacidad y la necesidad de brindar amor y compañía. Así como lo hizo mi mamá. Ella era una mujer soltera y sin la aprobación y colaboración de un hombre realizó la más grande prueba de amor, adoptando a una niña que había sido abandonada. Mamá es la que cría, no la que pare”, concluye Lorena, orgullosa y nostálgica.

“Mis dos mamás”

Mariela Franco, la mamá de Luis Mantilla, siempre lució masculina. Desde que su padre los abandonó, su madre se dedicó a entrenar pesas para convertirse en fisicoculturista. Antes de empezar con su tratamiento médico para alcanzar la identidad de género deseada, Mariela era un hombre reprimido en el cuerpo de una mujer que se esforzaba por ser menos femenina y más fuerte.

Una vez su padre se fue de la casa, Luis y su mamá vivieron solos casi seis años. Durante ese tiempo, el menor fue testigo de la transformación de su mamá y se dio cuenta de que nada en la vida la haría tan feliz como convertirse en “un verdadero hombre”. Él padeció la burla y el matoneo de sus compañeros del colegio, quienes alguna vez le preguntaron si su mamá tenía ‘pipi’. A lo que él respondió: “no, pero tiene más cojones que cualquier otro hombre”. Aguantó además el reproche social a cargo de directivas y profesores de un colegio enfocado en formación católica.

Cuando Luis cumplió 12 años, Mariela empezó a llamarse Manuel, y llegó a sus vidas Alicia, la pareja de Manuel y a quien Luis llama mamá. Alicia enseñó a Manuel a bajar los guantes con quienes piensan diferente. Logró que la familia superara el pasado para reconciliarse con el presente. Luis no es ningún joven “traumado”, como él mismo lo dice: “Nunca necesité de un psicólogo. No soy homosexual, ni bisexual. Ni tampoco me sentí presionado por elegir alguna preferencia sexual en particular”, dice. Sus “viejas” viven en Bogotá y él está terminando un intercambio cultural en Australia para perfeccionar su inglés y seguir con su carrera como piloto.

“A pesar de todo, aún no me acostumbro a decirle Manuel. Así que la llamaré ‘mamá Mariela’ porque, en definitiva, Dios me dio dos madres. Con mamá Mariela siempre nuestra relación fue la de dos amigos hombres: jugábamos fútbol y videojuegos, montábamos patineta y bicicleta. Sin embargo, fue muy estricta con las reglas de la casa, era de mano dura y exigente con las calificaciones y la presentación personal.

Cuando llegó a nuestras vidas Alicia, cambiaron muchas cosas. La casa tuvo un toque femenino. Encontré en ella la mamá cómplice, cariñosa e incluso alcahueta. Aunque Alicia no me tuvo, y al principio nuestra relación no fue la mejor, encontré el cariño que una verdadera madre entrega a un hijo. Mis dos mamás son lo máximo. Cualquier niño sin hogar quisiera tener uno como el que tengo, porque ha sido un amor a prueba de todo”. Luis está en contra del referendo que pretende prohibir a parejas homoparentales el derecho a adoptar.