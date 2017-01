Empresas de transporte público piden a la Alcaldía trabajar en vez de señalar

En una charla de propietarios de busetas, Sitsa aseguró que sí elaboraron una propuesta para operar el Setp e invitó a la Alcaldía de Ibagué a trabajar sobre ella.

19 Ene 2017 - 3:01am

William Cervera, gerente de Sitsa S.A., entidad que agrupa las siete compañías de transporte de la ciudad, dijo, contrario a lo que indicó recientemente el Alcalde, que sí elaboraron una propuesta para operar el Sistema Estratégico de Transporte (Setp), y que fue presentada en el Palacio Municipal desde agosto del año pasado.

La declaración en el hotel Ambalá, donde se dio cita un grupo de propietarios de busetas para escuchar una charla a cargo de Orlando Pérez Guerra, gerente de Masivo del Norte, unión temporal que opera unas rutas alimentadoras al Metro de Medellín.

Cervera aseguró que tanto Sitsa como la Administración municipal están concentrados en un mismo objetivo, pero no comparten que se les estén “endilgando responsabilidades que no nos corresponden (...). Radicamos una propuesta de la que no recibimos respuesta, hemos hecho la tarea”.

Por un lado, Jaramillo es partidario de que las empresas se integren como una sola, “donde sus capitales y activos funcionen como una verdadera empresa”, entre tanto el directivo gremial piensa que “existen figuras jurídicas que están en la ley, que están en los estatutos de transporte donde existe la figura de convenio de colaboración empresarial, que hoy en día es la que funciona en Ibagué”. Esa razón tendría estancado el diálogo y habría acentuado el desacuerdo.

Sitsa precisó que los pilares de su propuesta son la administración integral de la flota, el recaudo unificado, la reducción de sobreoferta y la reposición del parque automotor. Al respecto, Guerra mencionó que el convenio de colaboración empresarial no afectaría la buena operación del Setp y criticó los transportes masivos de ciudades como Bogotá, Pereira, Cali, Bucaramanga o Barranquilla.

“Primero, no prestaron el servicio que necesitaban las ciudades, y segundo, acabaron con el pequeño transportador (...). La propiedad debe seguir en manos de los propietarios”, dijo.

El objetivo de la charla fue el fortalecimiento de la unión entre los propietarios y empresarios de transporte, de cara a la implementación del Setp.

“Hay intereses, cada quién quiere manejar su negocio por aparte, hay divisiones para unificar el criterio (...), pero estamos trabajando en la administración integral. Queremos decirle al Alcalde que estamos fortalecidos, aunque no haya creído nunca en la unidad de los transportadores”, concluyó.

Licitación en junio

Durante una reunión efectuada el pasado fin de semana, el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo comunicó a conductores y propietarios de busetas que en junio vencerá el plazo para que se organicen y presenten una propuesta que les permita operar el Sistema Estratégico de Transporte Público (Setp).

El mandatario anunció que de forma alterna iniciaría un proceso de licitación pública en ese mismo mes, ya que de no concretarse una propuesta con los propietarios de la ciudad, las empresas del país que cumplan los requisitos estipulados por la Administración municipal participarían en dicha licitación para operar el Sistema.

“Estamos en una carrera contra el tiempo, ya llevamos un año esperando a Sitsa”, dijo Jaramillo en esa ocasión.

Dato

“No nos pueden responsabilizar de que no hemos hecho nada. El balón está en la cancha de la Administración y ellos no han querido jugar el partido”, Cervera.

Dato

Las empresas de transporte de Ibagué son Cotrautol, Tures Tolima, Logalarza, Cámbulos, Expreso Ibagué, La Ibaguereña y Traslain.

Cifra

personas son propietarias de mil 15 buses y busetas de transporte colectivo de la ciudad.