Inscripciones para las próximas pruebas Saber 11 a estudiantes del calendario B

Llegó la hora para que estudiantes del grado Undécimo de los más de tres mil 800 colegios calendario B del país presenten sus Pruebas de Estado.

22 Ene 2017 - 2:10pm

De acuerdo con la directora del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), Ximena Dueñas, desde el pasado 12 de enero está habilitada la plataforma para que las instituciones de educación media, estudiantes y validantes desarrollen el proceso de inscripción.

Tiempos establecidos

“El plazo máximo para la inscripción es hasta el próximo 27 de enero. Es importante que los colegios hagan la inscripción, el pago y posterior registro de sus estudiantes antes de la fecha límite para evitar contratiempos de última hora”, indicó.

La citación para quienes se hayan inscrito en los plazos establecidos se publicará el 4 de marzo y los resultados en las siguientes fechas: 20 de mayo, prueba individual para estudiantes de colegios; 27 de mayo, prueba para validantes de Bachillerato, y 3 de junio, para quienes resolvieron la Prueba Pre Saber.

Dueñas dio a conocer todos los que podrán inscribirse para presentar la Prueba el 12 de marzo

También podrán inscribirse

-Aquellas personas que desean repetir la prueba porque no quedaron conformes con el resultado obtenido o quienes terminaron el colegio y no presentaron la prueba, pero que para poder ingresar a la educación superior deben cumplir este requisito. Ellos pueden registrarse de forma individual.



-Aquellas personas mayores de 18 años, que por diversas razones no pudieron culminar la educación formal en colegios o autodidactas que sienten que tienen las competencias suficientes para presentar la prueba. Para ellos, el Icfes ofrece la opción de certificar las competencias exigidas y así lograr obtener el título de bachiller académico, a través de la Validación del Bachillerato.



-Los estudiantes de Décimo grado que pueden presentar la prueba Pre Saber, simulacro de la prueba Saber 11 en que pueden identificar las áreas que deben fortalecer y familiarizarse con el formato del examen. Es de aclarar que los resultados de esta prueba no son válidos para el ingreso a la educación superior.



Los interesados deben registrarse en la plataforma www.icfesinteractivo.gov.co, diligenciar el formulario, descargar e imprimir el instructivo de pago, que podrán cancelar en las sucursales de Davivienda o sus corresponsales bancarios.