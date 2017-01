¿Qué delito grave cometió un animal para que lo condenen a cadena perpetua en una jaula?

Esta es una de las preguntas que se hizo Álvaro Pérez Ramírez un Colombo - Americano como él mismo se define, que recorre el mundo tratando de concienciar a la humanidad sobre el buen trato a los animales domésticos.

26 Ene 2017 - 9:04am

Álvaro Pérez Ramírez es un animalista que lucha por los derechos de los animales domésticos, por su tenencia responsable.

Llegó a Ibagué el pasado martes en la bicicleta en la que recorre el mundo. A la fecha ya recorrió 18 países y ha ganado dos “Récord Guinnes”, el primero lo ganó en Tacna en 2011 y el segundo en Juanjui, al norte de Perú en 2012.

“No ando de turista, soy un veterinario que cualquier día se le ocurrió hacer la diferencia en el planeta tierra acerca del tema de los animales, mi lucha es por la tenencia responsable de ellos”, señaló Pérez.

Lo que hace al llegar a cada población, es tratar de entrevistarse con el Alcalde o el Secretario de Gobierno, para poner a consideración un proyecto de protección animal.

Este proyecto ya ha sido puesto en práctica según él, en Medellín y en Itagüí, y la página de Internet de la municipalidad de Los Órganos en Perú, lo señala como el gestor de la ley que ahora es una realidad, Ley de Protección y Bienestar Animal, la Nº 30407 promulgada el 7 de enero de 2016.

Pedaleando por los animales

Según este animalista la idea surgió de ver la insensibilidad de las personas hacia las mascotas.

“Me surgieron varias preguntas: ¿Por qué se sacrifica un perro por morder una niña, y por qué las penas son tan laxas para los violadores? ¿Qué delito grave cometió un animal para que lo condenen a cadena perpetua en una jaula? ¿Por qué tienen que existir fiestas en las que se maltratan los animales solo para divertir a las personas? Acaso eso representa a Colombia, yo no creo sinceramente”, expresa Pérez.

Según comentó, para oficializar sus denuncias cuenta con el respaldo de Green Peace, de Aspa y otras ONG, ya que el respaldo económico lo obtiene de la gente que apoya su lucha y que le colabora con algo, como aquí en Ibagué, en la que la administración de el Hotel El Boga, lo apoyó con el hospedaje y con la comida.

De su travesía por el mundo le impacta la crueldad de los humanos para con sus compañeros los animales domésticos, sobre todo en los países latinos.

“En EE.UU. y en Canadá el gobierno ni siquiera permite que el animal viva en un área sucia o que no le limpien su excremento, te multan y te quitan el animalito”, señaló.

El Mensaje

La lucha es por los animales domésticos, para los que comercializan y tienen fauna en sus casas, dice “tiene que haber un castigo severo”.

La suya es una revolución pacífica, sin lanzar piedras, sin armas, tan solo quiere que los gobiernos lo escuchen y les quede algo de lo que dice.

“El día que exterminemos el último animal, el día que talemos el último árbol, el día que sequemos el último río, nos vamos a dar cuenta que ni el dinero, ni el cemento se come, debemos cuidar la poca fauna que nos queda, lo que no hemos podido destruir porque llevamos siglos destruyéndola, para que nuestros nietos no tengan que verla solo en fotos”, puntualizó Pérez.