“Aquí no hay una empresa escogida, esto es pura paja” Setp:

El nuevo secretario de Tránsito, coronel (r) Hernán Silva, apunta a bajar la accidentalidad y descongestionar los 10 mil procesos que vienen de años atrás. “Vamos a levantar la Secretaría de Tránsito”, dice.

27 Ene 2017 - 3:01am

EL NUEVO DÍA: ¿Qué le preocupa de la ciudad?

HERNÁN SILVA: El índice de accidentalidad y la cultura ciudadana. El martes pasado, en el consejo de seguridad, la Fiscalía General en un trabajo juicioso, a través de la Directora seccional, nos envió un reporte oficial, en el entendido de que todos son investigaciones previas, y nos da mil 394 lesionados en 2016 y la cifra infortunada de 67 homicidios en accidentes. Eso nos conlleva a desarrollar una labor muy fuerte para intervenir ciertas vías, a ejecutar una campaña ciudadana muy agresiva para disminuir esos índices.

E.N.D.: ¿Cuáles son los sitios más peligrosos en accidentalidad en la ciudad?

H.S.: En Ibagué el 40 a 50 por ciento de los accidentes está en la comuna Nueve, en la vía a Mirolindo y la avenida Pedro Tafur, el resto se concentra en el sector céntrico. También hay un alto porcentaje en las variantes, debemos recordar que hay tres vías de orden nacional en las que también se nos ha presentado altos índices de accidentalidad y mortalidad. Vamos a trabajar en eso.

E.N.D.: ¿Tiene algún plan concreto?

H.S.: Trabajaremos muy de la mano con la Agencia Nacional Vial a través de unos convenios y unos acuerdos del Ministerio de Transporte en prevención de accidentalidad. Intervendremos aquellas vías donde se están presentando estos eventos, como ya se ha empezado a hacer en los sectores donde han entrado en funcionamiento semáforos.

E.N.D.: Es algo que a los conductores que van por la glorieta de Mirolindo no les ha caído bien...

H.S.: En materia de accidentalidad ha sido éxito, porque tenemos el 100 por ciento de disminución desde su instalación. En cuanto a la fluidez no ha sido tan exitoso, por eso hablamos con los ingenieros de la Agencia Nacional Vial para que nos mejoren los tiempos, los sincronicen y den prelación a la vía principal y no a la suburbana. Estamos desarrollando estos ejercicios para mirar si podemos mejorar, o si definitivamente tenemos que implementar otro semáforo para que sea más expedito el transcurso de vehículos por este lugar.

E.N.D.: ¿Volverá el contraflujo en la Guabinal con 25?

H.S.: Sobre ese tema se hará una evaluación, porque al parecer mejoraron unos semáforos, se sincronizaron, y si mejoró y no hay necesidad de poner un contraflujo, no lo haremos.

E.N.D.: ¿Ya terminaron los cambios de rutas?

H.S.: Vamos a atender la necesidad de gente que está siendo afectada, vamos a evaluar. Dejaremos un tiempo prudencial, todo es a base de costumbre, tenemos que coadyuvar y no confundir, son parámetros claros del Alcalde y lo vamos a desarrollar en este trimestre.

E.N.D.: Otro problema de la ciudad es el estacionamiento de vehículos en la calle...

H.S.: Ese problema en Ibagué no es ajeno al de las grandes ciudades y de similares condiciones: el no respeto a las normas de tránsito. Con la Policía de Tránsito, la que actualmente tiene el convenio, me reuní hace algunos días para tratar de mejorar esta situación. El conductor debe entender que ahí empieza la cultura ciudadana, un vehículo mal estacionado está irrespetando unas normas de convivencia.

El caso del Centro es preocupante y ahí se están haciendo actividades a través de la aplicación del Código Nacional de Tránsito y, a partir del 1 de febrero, con la entrada en vigencia del Código Nacional de Policía, habrá unas sanciones drásticas en materia de seguridad y convivencia ciudadana.

E.N.D.: A propósito, ¿en qué consiste su propuesta para el manejo de grúas y patios?

H.S.: No es que vayamos a concesionar nada, este gobierno realmente protege lo público. Lo que pasa es que hay una propuesta muy buena para que nosotros tomemos el control de las grúas y los parqueaderos, porque estos no dejan nada al Municipio, es un negocio privado desde hace muchos años.

Concesión es lo que hay actualmente, lo que hicieron los gobiernos anteriores mediante resolución, dando la administración de los vehículos inmovilizados, sean motos o carros, a cinco parqueaderos y una cantidad de grúas, unas que técnicamente no cumplen.

E.N.D.: Entonces, no habrá privados...

H.S.: Indiscutiblemente nos tenemos que asociar con un privado, pero no quiere decir que vayamos a concesionar. El Municipio tiene que tomar el control total y las grúas tienen que ser de ciertas características, no antiguas. Estamos evaluando esa propuesta y se la paso al Alcalde, porque es resorte de él si acepta o no.

E.N.D.: ¿ Qué va a pasar con el Setp?

H.S.: Infortunadamente dentro de las 12 ciudades autosostenibles en Colombia, solo hay dos que no tienen el Sistema: Manizales e Ibagué. Ibagué iba a ser el piloto de ese sistema, había un Conpes autorizado, pero los que tenían que hacer la tarea no lo hicieron, se fue dilatando. Ahora, a través del alcalde Jaramillo y sus relaciones con los ministerios de Transporte y Hacienda y Findeter, se ha logrado reactivar ese Conpes para que Ibagué realmente tenga ese sistema de transporte público efectivo.

El Alcalde está referenciando, en Medellín miró cómo se maneja el sistema masivo, pues es una ciudad que se aproxima a tres millones de habitantes, y también vamos a ir a Pasto, que es muy similar a Ibagué.

Entonces, hay una intención que ya es clara, tenemos que formar una sola empresa que garantice el sistema en Ibagué.

E.N.D.: ¿Qué se ha avanzado en la propuesta?

H.S.: Hemos hecho unas mesas técnicas con los conductores y dueños de busetas, los que tienen el capital, y unas con los representantes de las siete empresas, para mirar cómo se crea esa empresa que maneje el Setp con participación del Municipio. Se han desarrollado convenios con Findeter para los estudios de prefactibilidad y factibilidad, se va a pedir al Metro de Medellín que nos colabore para que en Ibagué todos los actores y la Alcaldía saquen una empresa.

No es que haya una nombrada, estamos en plena construcción, y si esto no se da, tendremos que sacar la licitación en junio, en la que podrá ganar cualquiera, un particular, y eso es lo que no queremos. Queremos que la empresa sea de aquí.

E.N.D.: Las empresas que conforman Sitsa han dicho que tienen una propuesta y han dejado entrever que se sienten presionados, amenazados...

H.S.: No amenazamos a nadie. Van a existir miles de propuestas, pero es cómo tomar el control del sistema renovando la flota, reduciendo la sobreoferta e instalando los paraderos como son y el recaudo único, que es a lo que apuntamos.

No queremos más dinero en la calle, sino a través de una tarjeta o un mecanismo con el que el usuario pueda desplazarse por toda la ciudad y que haya una flota de alrededor de 720 busetas o busetones, mientras nos aprueban el Conpes para empezar a intervenir lo demás que viene en camino. Vamos a exigir que los conductores trabajen únicamente ocho horas diarias, porque hay que tener un trabajo digno.

E.N.D.: ¿Cuál sería el porcentaje de participación del Municipio en esa empresa?

H.S.: El porcentaje entra a un segundo plano, lo importante es que exista voluntad de todos los actores. Los que la tienen son los conductores y también queremos que los gerentes de las empresas tengan voluntad, porque el Municipio sí tiene todo el interés. Y esto no es una amenaza, uno tiene que saber digerir las cosas.

E.N.D.: ¿Y qué pasa si sigue el desgano de las empresas?

H.S.: Tengan la plena seguridad, se va a tener el recaudo único, las rutas, disminuir la flota, y garantizar los altos estándares de calidad y entrar a que todo quede con mejoramiento de vías, construcción de terminales, troncales y luego los articulados.

E.N.D.: Alrededor de la conformación de la empresa hay suspicacias que no ayudan...

H.S.: Aquí no hay empresa escogida, esto es pura paja, todos están participando y vamos a consolidar la mejor empresa. Por eso Findeter nos va a asesorar y el Metro no es que vaya a coger el negocio, sino orientar cómo sería esa empresa.

Hay una participación, tiene que haber una gerencia, en el país esta es una de las pocas secretarías que manejan el transporte público. A través de la confección de esa empresa se irá perfeccionando el modelo económico, la participación del uno y del otro. Que por cada pasaje de recaudo el 60% sea para la empresa y 40 el Municipio, no lo tengo claro, pero se tiene que llegar a eso.

E.N.D.: Algunos ya han dicho que se trata de lo mismo que quiso hacer Gustavo Petro en Bogotá, de buscar unificar en una sola empresa el transporte de Ibagué, donde existan capitales privado y público ...

H.S.: No es lo mismo, aquí hay tergiversaciones. Estamos confiando en el modelo de Medellín, el modelo de Pasto. El de Bogotá lo impuso (el alcalde) Peñalosa, de la gerencia de Transmilenio, y Petro lo que hizo fue tratar de mejorar las condiciones de los usuarios, accediendo a subsidios a las personas menos favorecidas, pero la alcaldía de Petro no tuvo injerencia más allá de eso, sobre un gerente de Transmilenio que lo nombra una Junta Directiva, donde la Alcaldía distrital, que tiene el 54 por ciento del PIB, pone sus condiciones y tiene voz y voto en esa mesa directiva.

E.N.D.: ¿La implementación del nuevo Pico y Placa ha funcionado?

H.S.: En los balances que entregó la Policía de Tránsito vemos que en Ibagué sí hay consciencia, pues el impartir 740 comparendos pedagógicos en lo que lleva de sensibilización es un balance satisfactorio. Tenemos una medida de las dos franjas horarias y dejan de circular 12 mil vehículos particulares, luego, entonces, ha sido un éxito.

Hemos encontrado zonas realmente congestionadas como las avenidas Picaleña, Pedro Tafur, Ambalá y 60, que se han descongestionado. La evaluación en general ha sido muy buena, cabe recordar que comienza a regir con sanción el 1 de febrero, por 370 mil pesos.

E.N.D.: ¿Por qué no se instauró todo el día?

H.S.: No era necesario todo el día, la gente también necesita su carro particular, y porque tenemos que garantizar que si ponemos una restricción todo el día, tiene que existir el mejor sistema de transporte público. En el Centro había una medida muy flexible y eso conllevó a que lo volvieran parqueaderos públicos, había un desorden; estamos haciendo un análisis y si no mejoramos, habrá que tenerlo en cuenta.

E.N.D.: ¿Se ha pensado en Pico y Placa para motos?

H.S.: Todo el mundo está aportando en materia de descongestión, mejoramiento de niveles ambienatles y circulación. Vamos a evaluar las motos, por eso depende del comportamiento de este trimestre. No queremos copiarnos de Cartagena, Pereira, Bucaramanga o Cúcuta, que tienen el Pico y Placa de motos, queremos la voluntad de ellos en cuanto a seguridad y responsabilidad vial.

E.N.D.: ¿Cuál es la prioridad de la Secretaría de Tránsito y Transporte?

H.S.: La Secretaría de Tránsito tiene un reto, un pilar y hay que desarrollarlo contra el tiempo: convertirnos en una secretaría realmente competitiva, autosostenible y de las mejores condiciones de todas las secretarías con características similares. Creo que lo vamos a lograr comprometiendo a los funcionarios, a la gente que es transitoria a través de una OPS, para desarrollar muchas funciones para la comodidad del usuario y que los trámites sean expeditos.

Una labor bien importante que tengo es descongestionar jurídicamente 10 mil procesos, y no voy a echar culpa a nadie, pero vienen de hace varios años, tenemos las prescripciones y las caducidades, y si de inmediato no desarrollo estas situaciones, así lleve 15 días como secretario y no sea culpable, me enjuiciarán por responsabilidad fiscal. Vamos a mejorar todo eso, vamos a levantar la Secretaría de Tránsito y tenemos el compromiso.

E.N.D.: ¿Un policía al frente, significa mano dura en la Secretaría de Tránsito?

HS: No lo sé, solo puedo decir que mi trayectoria es de 26 años, y tal vez históricamente he hecho más que muchas otras personas que no han vivido lo que yo. Llevo más de cuatro años desde que me retiré y he trabajado en el sector público, donde estoy muy bien atendido.