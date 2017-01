Claves para acertar en la contratación de personal

Según los expertos, detallar con precisión el perfil del candidato es el primer paso. Y aunque la experiencia profesional reflejada en la hoja de vida es importante, es recomendable darle prioridad a los valores.

29 Ene 2017 - 3:01am

REDACCIÓN VANGUARDIA

LIBERAL, BOGOTÁ

El personal de una empresa es, sin duda, un elemento fundamental para su éxito. Carlos Peñuela, propietario de una pequeña compañía de producción y distribución de plásticos, asegura que, precisamente, sus empleados son la clave para que todo funcione de la mejor manera. “Procuro que estén capacitados, que estén motivados; si ellos no son el perfil que necesito, le hago daño a mi firma”, señala.

Y es que, efectivamente, los procesos de selección son muy importantes. Por eso, de acuerdo con los expertos, deben cumplir ciertos parámetros, para que sean exitosos.

¿Cómo elegir

a los mejores?

Según Amrop Top Management, los pasos para elegir personal comienzan con el desarrollo de una estrategia para reclutar y culminan con la selección de un candidato cuyas calificaciones, competencias e intereses están alineados con los objetivos de la organización.

“Antes de iniciar un proceso de reclutamiento, es bueno hacerse preguntas como: ¿qué actividades deberá realizar?, ¿necesita experiencia?, ¿qué habilidades son necesarias para el cargo?, ¿qué conocimientos técnicos necesita?, ¿valores?, ¿capacidad de trabajo en equipo?, ¿liderazgo?, ¿pensamiento estratégico?, ¿trabajo bajo presión?, ¿nivel de estudio?, ¿necesidad de un segundo idioma?, ¿principales actividades?, ¿responsabilidades?, etcétera”, aseguran.

Además, para expertos de Bbva, cuando existe una vacante y se tiene claro el perfil, hay que hacerlo público. “Un porcentaje importante de los puestos de trabajo no llegan a publicarse y se cubren con conocidos de trabajadores que ya están en la empresa, referencias de terceros, etc. En estos casos, lo que se busca es una referencia de un tercero en el que ya confiamos que avale al candidato que vamos a contratar”, asegura.

Si se publica la oferta, hay que tener especial cuidado en la descripción del puesto por cubrir. Es necesario detallar con precisión el perfil del candidato, sus características, las necesidades formativas, las aptitudes requeridas, etc. Hay que evitar buscar la “sobrecualificación” para el puesto, ya que, en muchas ocasiones, si se apuesta por un perfil alto y luego el puesto de trabajo no cumple con las expectativas del escogido, se tendrá a un empleado descontento, que seguirá buscando un trabajo que llene esas expectativas.

De acuerdo con la firma GSH, experta en reclutamiento, actualmente, las ofertas de empleo convocan una gran cantidad de aspirantes. En vista de ello, para hacer el reclutamiento de personal, le dan prioridad a otros aspectos: los valores personales. La presentación de las hojas de vida y los años de experiencia se dejan en un segundo plano.

“El compromiso figura como una de las cualidades principales que encabezan la lista. Este permite que el empleado pueda asumir con responsabilidad una obligación que le ha sido encomendada y para la cual fue contratado. La buena actitud y disposición son otras de las cualidades que se encuentran en esta lista. Estas son claves para que el candidato logre ser escogido. Durante el desarrollo de la entrevista, quien aspire al cargo debe demostrar que tiene gran ilusión por el proyecto en el que va a participar, aspecto por el cual, al realizarse el reclutamiento de personal, los entrevistadores le aconsejan al candidato informarse adecuadamente sobre la empresa antes de asistir y presentar su entrevista”, aseguran.

En opinión de estos expertos, en la lista de los valores más requeridos por las empresas se encuentra la sinceridad. Esta cualidad es clave para elegir o no a un candidato. Por ello, no se recomienda “inflar” el perfil con información que no sea verídica o que no pueda certificarse de alguna manera. Los entrevistadores, que por lo general son profesionales en áreas de comunicación o psicología, pueden detectar fácilmente en una entrevista de trabajo quiénes están mintiendo y quiénes no. Si un aspirante es puesto en duda por el reclutador, puede darlo por eliminado de su proceso de selección.

Así mismo, aseguran que con el constante avance de la tecnología y las nuevas formas de comunicación, aunque no hacen parte de un valor personal como los mencionados, si el candidato tiene amplio conocimiento y manejo de estas plataformas, tiene una mayor posibilidad de quedar seleccionado para el puesto, que alguien que nunca ha tenido experiencia con ellas.

En el mundo laboral, hay cada vez más vacantes que solicitan el uso de redes sociales o herramientas de internet, por lo cual, sin estos conocimientos específicos, el candidato será descartado rápidamente del proceso de selección.

“En conclusión, el reclutamiento de personal es una herramienta indispensable para garantizar que los candidatos que aspiran a ocupar el cargo que estamos ofertando cumplan con el perfil que deseamos.

“Si no cuenta con un equipo experto en selección de personal, una firma especializada puede ayudarlo a contratar los mejores perfiles para su compañía”, aseguran los voceros de GSH.

Con potencial

Acsendo, una firma de software en talento humano, aconseja a quienes buscan personal que no se fijen únicamente en las capacidades con las que cuenta el candidato, sino que también tengan en cuenta el potencial para mejorar su desempeño en el futuro. Puede que alguno de los aspirantes no tenga completamente desarrolladas sus habilidades, pero que con entrenamiento, pueda convertirse en un gran talento al servicio de la empresa en el futuro.



“Son muchos los beneficios que trae para su organización la realización de un proceso de reclutamiento cuidadoso y dedicado. Si la persona que usted elige para ocupar el cargo es la indicada, este empleado estará motivado y satisfecho con su nuevo trabajo y se sentirá identificado con la misión, visión y estrategias de su organización”, aseguran.



Para estos expertos, el compromiso de una persona que ha sido seleccionada correctamente por el departamento de recursos humanos es mayor, y sus aportes e ideas frescas e innovadoras serán muy importantes para el desarrollo de la organización. La selección correcta de los nuevos empleados hará que se fortalezca el clima laboral y se consolide la conexión de la plantilla con la organización.