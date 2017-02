‘Chamos’ en Ibagué

La situación en Venezuela cada vez es más crítica, según los mismos venezolanos que viven en Ibagué. Aquí han encontrado un segundo hogar, pero sufren por la situación de sus familias y conocidos en el país hermano.

4 Feb 2017 - 3:01am

La situación en Venezuela es extrema, los ‘chamos’ que viven en Ibagué relatan con tristeza cómo en los últimos años las cosas van de mal en peor, y afirman con desconsuelo que no ven una pronta salida a la crisis.

Expresan que no se trata de tener dinero o no, no se trata de tener posesiones o no, no se trata de tener trabajo o estar desempleado, la cuestión es mucho más grave. Se trata de un desabastecimiento de comida, ya que según nos relataron, la calidad de vida en Venezuela se ha estancado, es como si hubiesen detenido el tiempo en los años 80, pero con el agravante que no hay alimentos.

Génesis Tovar

Tienen 25 años, nació en Caracas, lleva cinco años en Ibagué viviendo con su abuela quien es de San Antonio, Tolima, gracias a esto es que logró la doble nacionalidad aunque conseguirla no fue nada fácil. Cuenta que estudiaba en la Universidad Experimental de las Fuerzas Armadas, pero pronto se dio cuenta que la educación había cambiado y querían “meternos el castro-chavismo a como diera lugar”, señaló Génesis.

Decidió venir de vacaciones un tiempo a donde su familia acá en Ibagué y no dudó en quedarse a estudiar y comenzar a buscar trabajo para ayudar a su familia. Sus padres y sus hermanos aún viven en Caracas y aunque la situación no ha llegado al límite de aguantar hambre, les ha tocado sobrevivir con lo básico. Señala que cada año intenta ir a visitar a los suyos, familiares y amigos, pero que el panorama es desalentador, expresa que es duro escucharlos decir que llevan una semana sin comer carne, que no han podido conseguir algo tan básico como un desodorante.

Génesis expresa que desde que está acá en Ibagué la han tratado muy bien, la mayoría de la gente ha sido amable, aunque reconoce que cuando estaba estudiando Comunicación Social en la CUN, recibió trato xenófobo, varios profesores le señalaban que por qué no se devolvía para su país.

Desde que está acá la han venido a visitar varios de sus amigos y aunque intentan quedarse el proceso es muy difícil, porque tienen que buscar un trabajo estable y poder demostrarlo.

La señora Iris

Es una mujer que conoció en Caracas y aunque no recuerda su apellido, siempre hablaban, cuando la señora Iris supo que ella vivía en Colombia la contacto para que le ayudara a salir de allá. Cuando por fin la señora pudo llegar a Ibagué, buscó la manera de ayudarle a encontrar trabajo, conocieron a alguien que necesitaba que la cuidara y así fue, su trabajo era cuidar una señora, pero en esta casa la dejaron de muchacha interna, lavando, trapeando, tenía que estar hasta los fines de semana, y tan solo le pagan 400 mil pesos.

Luego que se enteraron que la explotaban, la sacaron de allí y ahora la señora Iris trabaja en Bogotá en una fábrica, pero con mejores condiciones.

Virgelina Sánchez

La historia de esta Colombo - venezolana es bastante difícil, salió de Gaitania, desplazada por la violencia junto a su familia, les tocó huir dejando todo lo que tenían en el pueblo.

Cuenta que una señora les ayudó para poder irse para Venezuela, llegaron a Maracaibo y allí con mucho esfuerzo y trabajo consiguieron casa y trabajo.

Vivieron 12 años en Maracaibo, allí nacieron sus nietos y todo estaba de mil maravillas. De un momento a otro la situación comenzó a desmejorar, hasta el punto que trabajaban, conseguían dinero, pero no tenían qué comprar. El hambre empezó a hacer de las suyas y esta familia con niños pequeños no pudo aguantar más, dejaron nuevamente todo atrás y regresaron a Colombia.

Llegaron a Ibagué y se tuvieron que instalar en un barrio de invasión, viven en una casa que con mucho esfuerzo lograron conseguir.

Es un mismo lugar tienen las camas, la cocina, no tienen baño, y aunque en Maracaibo dejaron la casa rentada en alquiler, el dinero que les envían no alcanza para nada. Cuenta que conseguir trabajo ha sido difícil, no recibieron apoyo de ninguno de los dos gobiernos y ahora gracias a Dios es que consiguen el diario para el sustento de la comida, porque aquí en Colombia abunda, lo que no hay es dinero.

Michael Covea

Tiene 23 años, nació en Caracas, es futbolista y es el nuevo jugador para esta temporada del Deportes Tolima.

Hace cuatro años salió de Venezuela, y señala que cuando vivía en su país aunque la situación era tensa, no era el extremo de lo que hace dos años está viviendo la hermana República.

Cuando estaba en Venezuela jugaba para un club local y aunque cobraba como juvenil, lo que ganaba, que eran siete mil bolívares, le alcanzaba para ayudarle a su mamá, para salir con sus amigos y para sus cosas personales, ahora con el mismo dinero solo se compra un refresco de cola.

La última vez que fue a su país fue en diciembre y la situación es bastante triste, aunque su familia tiene su apoyo ha visto como todo esto ha afectado a sus amigos y conocidos, al punto que sus amigos de toda la vida ya se fueron del país y los que no, están buscando la manera de salir.

“La acogida que hemos recibido en Colombia siempre ha sido la mejor, el trato y todo lo que he escuchado acerca del trabajo ha sido muy bueno, yo tengo familia aquí en Colombia, también tengo conocidos que les han dado muy buen trato y que todo ha sido muy bueno” señaló Covea.

Estos venezolanos afirman que hay que hacer filas interminables para conseguir algo de alimentos de la canasta básica familiar, así que ni pensar en platos exóticos, o comida para calmar antojos, la cuestión del día a día es calmar el hambre. Y hacer la fila no garantiza el alimento, ya que pueden durar varias horas, pero si los artículos se acaban pues no hay modo, y si por alguna razón ya habían adquirido algún alimento no lo pueden volver a llevar.

Cifras migración colombia

Según datos de Migración Colombia, seccional Tolima, en este momento hay tres familias y una petición individual de Venezolanos solicitando la condición de refugiados.

Una familia en Icononzo (dos adultos, dos menores), dos familias en Ibagué (tres adultos, cuatro menores) y una solicitud individual en Ibagué.

Para 2016, 50 ciudadanos venezolanos registraron visa y cédula de extranjería para residir en Ibagué. Sobre turistas venezolanos que pidieron prórroga, se registraron 69 en 2016.

Dato

Migración Colombia seccional Tolima reportó que tres venezolanos fueron deportados y 17 fueron sancionados por faltas migratorias.