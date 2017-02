5 Feb 2017 - 11:56am

Habitantes de La Estación disfrutan de un parque renovado

Un espacio destinado al ejercicio y la recreación fue reinaugurado, en el que se logró la recuperación del escenario que estaba en deterioro y olvido, pero que además representaba un peligro para las personas que acudían a él.

El escenario recreativo del barrio La Estación, ubicado en la avenida Ferrocarril con calle 23, contiguo al comando de la Policía Metropolitana de Ibagué, fue recuperado para el bienestar de la comunidad, con una inversión de 130 millones de pesos en obras que dieron más vida al centro recreativo que beneficiará a niños y adultos.

El comité de Parques, liderado por el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, con la participación de la primera Gestora Social, Vilma Gómez, al igual que Ibagué Límpia, lograron renovar el lugar: la empresa instaló ocho máquinas para un gimnasio biosaludable y uno para personas en condición de discapacidad. También se hizo el cerramiento del parque, se recuperó el pavimento de la cancha y se hicieron trabajos de pintura y jardinería, entre otros.

Por su parte, Infibagué participó instalando dos postes nuevos de 10 metros y siete luminarias en sodio de 250 vatios; la Secretaría de Infraestructura adecuó los andenes aledaños al parque y varias barandas en el sector. Es de destacar que el trabajo se ejecutó en 60 días, luego de que el Alcalde se reuniera en octubre con los habitantes del sector y construyeran la agenda para la intervención.

Seguridad

Con su recuperación, el parque brinda mayor seguridad a los niños y deportistas que constantemente acuden al lugar, pero que antes por su deterioro representaba un gran riesgo, ya que, además, está ubicado cerca de una trascurrida avenida y se contaba con poca protección.

El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, durante la entrega del parque, precisó: “Estamos abriendo nuevos espacios para los niños y adultos de los sectores más vulnerables de la ciudad que venían siendo olvidados por mucho tiempo. En este espacio tenemos todas las actividades posibles".

La Policía hizo el compromiso de permanecer en el lugar y así garantizar la seguridad de los ciudadanos, tal como lo indicó el comandante de la Metib, el coronel Jorge Morales. También se especificó que el escenario recreativo estará abierto al público desde las 6 a.m. hasta las 10 p.m. todos los días.

La comunidad

El parque beneficiará a más de cinco mil habitantes de los barrios aledaños a La Estación, como El Carmen, San Pedro Alejandrino, Hipódromo y Claret, permitiendo que no solo niños, sino también adultos mayores, desarrollen actividades de ejercicio en beneficio de su salud.

Julián Serna, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Estación, afirmó: "Estamos contentos, agradecidos con el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, que nos prometió y nos cumplió, nos hizo realidad este gran sueño. Es un parque que llevaba más de seis años abandonado y la comunidad está dispuesta a cuidarlo".

En el acto inaugural participaron cerca de 300 personas, en actividades recreativas como un triangular de fútbol entre los equipos del Concejo, los habitantes de La Estación y la Policía. Igualmente, los vecinos disfrutaron de 30 máquinas de spinning para ejercitarse y de un espectáculo canino a cargo del grupo de Carabineros de la Policía.

Opine

"Gracias Alcalde por pensar en esos espacios de recreación para los niños y la familia. No hay nada mas agradable que ver los niños jugando en el parque con sus patinetas, patines, bicicletas y balones, en compañía de sus padres, como ocurre actualmente en el parque de El Mohan", Gloria Isabel Posada.



"Quedó muy bonito, los ciudadanos esperamos que no se vaya a volver un refugio o un lugar donde reine la delincuencia, algo a lo que ya veníamos acostumbrados, y que sea un lugar de recreación para niños y adultos en un ambiente sano. Gracias señor Alcalde", Nataly Gómez.



"Eso sí es tener en cuenta al pueblo, yo he caminado y he visto el cambio en muchos lugares de Ibagué, está mejorando mucho la ciudad, tendrán que reconocerlo los críticos que no están contentos por que no se les dan tajadas amañadas", Jorge Isaac Cocomá.