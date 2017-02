El Soat está vigente y el seguro por perros peligrosos no ha sido reglamentado

La Federación de Aseguradores de Colombia (Fasecolda) formuló un llamado a la ciudadanía para que no dé crédito a versiones según las cuales el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito fue eliminado.

15 Feb 2017 - 3:01am

De acuerdo con el presidente de Fasecolda, Jorge Humberto Botero, el pronunciamiento se formula tras una serie de denuncias ciudadanas según las que en redes sociales, en algunas páginas de Internet e incluso en vallas publicitarias, se promueve esa falsa idea para engañar a incautos.

“El Soat está vigente, no se deje engañar”, dice Botero, tras recordar que algunos de esos avisos apócrifos indican: “El Soat es ilegal, a partir de finales de febrero quedará eliminado por el Gobierno nacional. Por tanto el Soat no será exigible por las autoridades de tránsito”, recuerdan.

El exministro Botero explicó que personas inescrupulosas buscar estafar a la comunidad pidiendo que consignen 40 mil pesos por placa de vehículo para iniciar el trámite de recuperación de los dineros cancelados por concepto de las pólizas Soat adquiridas en las últimas dos décadas, y les cobrarían el 10% de esas supuestas devoluciones.

“Quienes están detrás de este proceder sostienen que la Resolución 5886 del 24 de diciembre de 2015, del Ministerio de Transporte, oficializó la eliminación del Soat como requisito para la circulación de vehículos. Dicha resolución, que hoy no es efectiva, hacía referencia al registro en línea de las pólizas Soat al Registro Único Nacional de Tránsito, Runt, y en ningún momento declara que se debe eliminar el seguro”, dice Botero.

Póliza para caninos

De otro lado, el Presidente de Fasecolda fue contundente en explicar que la póliza para caninos potencialmente peligrosos contemplada en el nuevo Código de Policía está pendiente de reglamentación.

“La póliza obligatoria que cubre los riesgos derivados de la tenencia de caninos potencialmente peligrosos, exigida por el Código de Policía, aún no está reglamentada. Existe confusión por los propietarios de estos caninos sobre la exigibilidad del dicho seguro. Por eso es importante anotar: Hoy esa póliza no está vigente, al no haber sido reglamentada por el Gobierno, no debe ser requerida”.

Botero aseguró, de igual manera, que en el artículo 127 de la Ley 1801 de 2016 se estableció la obligatoriedad en cabeza de los propietarios y/o tenedores de caninos potencialmente peligrosos, de tomar un seguro de responsabilidad civil extracontractual que ampare su responsabilidad por los daños que este pueda causar a terceros.

La norma indicó que las condiciones del seguro debían ser reglamentadas por el Gobierno en un término de seis meses, que concuerda con la entrada en vigencia de la ley.

Cifra

1.3 billones de pesos con cierre a diciembre de 2016 es el valor de siniestros pagados por Soat; además, se ha atendido a 650 mil víctimas por este Seguro.