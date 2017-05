12 Mayo 2017 - 3:01am

Murió “Guardián”, el perro que fue violado en El Refugio

Óscar Jiménez, asistente médico veterinario del Coso, informó que el can fue trasladado por efectivos de la Policía Metropolitana en la mañana del domingo donde se verificó que presentaba sangrado perianal.

Según el profesional, la experiencia clínica da cuenta que al perro le fue perforado el instestino y el recto lo que provocó un número de desencadenantes como un choque septicémico que no pudo ser tratado con medicamentos.

Aunque se especula si el animal pudo haber sido empalado, Jiménez indicó que en la revisión efectuada no se halló rastro de algún material que corroborara esta información.

Frank Ochoa, quien adoptó del perro y quien le puso el nombre de “Guardián” relató que los hechos ocurrieron sobre las 9 a.m. cuando un hombre, quien es identificado por la comunidad como consumidor de drogas, lo llevó hasta la orilla del río y allí lo accedió sexualmente.

“La Policía vino y dijo que no podían hacer nada porque se trataba de un enfermo mental y ahí le corresponde actuar al Estado, pero la gente está muy indignada y asustada por sus hijos, porque esto lo hizo a plena luz del día, cerca de las 9 a.m. de la mañana y tras haber dialogado con una familiar de él, me dijo que ya estaba acostumbrado a cometer este tipo de actos y que en ocasiones anteriores había hecho lo mismo otros dos perros, no está loco, está es enfermo por el consumo de vicio”, expresó Ochoa en diálogo con la emisora Ecos del Combeima.

El propietario interpuso la denuncia ante la Fiscalía ya que este tipo de actos violentos de acuerdo con el nuevo código de Policía es carcelable.

Información revelada a través de medios locales dan cuenta que al parecer el agresor es habitante del barrio Popular quien también presenta comportamiento violento con los vecinos del sector.