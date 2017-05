En Piedrapintada temen que edificio inconcluso colapse

Los residentes del edificio Multifamiliares de Hacienda Piedrapintada, están cansados con la humedad y las filtraciones de agua; afirman que la entidad bancaria dueña del predio, no quiere hacerse cargo.

Esta edificación a medio construir es la que afecta a los residentes, quienes no saben qué hacer.

16 Mayo 2017 - 3:01am

Los residentes del edificio Multifamiliares de Hacienda Piedrapintada, ubicado en la carrera Cuarta Nº 49 -26, dicen estar cansados con todos los problemas de filtraciones de agua que han tenido que afrontar.

Algunos residentes compraron su apartamento hace 18 años a la constructora Cohabitar, y señalaron que luego de algunos problemas que desconocen, el Banco Popular pasó a ser el dueño del 70% de todo el predio, el otro 30 les pertenece a cada uno de los dueños de los apartamentos y de los locales comerciales.

María Lucena Saavedra llegó a este edificio hace cinco años y desde que arribó ha tenido que convivir con la humedad y con las filtraciones, pues en la construcción que quedó a medio terminar se empoza el agua, lo que hace que se filtre a las viviendas y a los parqueaderos; está tan deteriorado que temen que colapse.

Los problemas

Indicaron que desde que llegaron siempre han tenido el problema de la filtración de agua.

Además señalaron al Banco Popular de ser indolente ante la situación que viven, ya que no acude a las reuniones, no aporta dinero para el mantenimiento, ni de las zonas comunes, ni de la construcción, no paga administración, ni vigilancia, ni el servicio de limpieza.

Todos estos gastos los asumen cada uno de los dueños de los 37 apartamentos que sí se terminaron y que están habitados.

Indicaron que cansados de esta situación han interpuesto varias demandas, pero todas han fallado a favor del Banco.

De igual manera, pasaron oficios a Planeación e Infraestructura y esperan una respuesta positiva a todos los males que los aquejan.