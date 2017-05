“Este paro no es solo para que le aumenten el salario a los maestros”

En el cuarto día del paro nacional organizado por Fecode, los maestros del Tolima marcharon por la capital tolimense, para demostrar que van unidos hasta el final.

Una gran cantidad de maestros del Tolima, marcharon por la capital musical, para dejar en claro que no solo protestan para que les suban el sueldo, sino que la lucha es para conseguir muchos más recursos para la educación de los niños y las niñas del país.

Los profesores partieron desde la Casa del Maestro en la 37 con rumbo a la plazoleta Darío Echandía, en donde se reunieron y luego de dejar en claro que seguirían en pie de lucha, convocaron a los asistentes a participar de los actos que seguirán hoy, y en los demás que se tienen previstos en las jornadas durante la semana.

Esperanza Gutiérrez Sánchez, miembro del Comité Ejecutivo de Suntet-Simatol, indicó a EL NUEVO DÍA que a la marcha de docentes, se unieron también los trabajadores estatales, que se sienten afectados por las políticas del Gobierno de Santos.

Presupuesto

Gutiérrez señaló que el paro nacional no es solo por el salario, que su lucha va mucho más allá y que busca soluciones para la educación de todos los niños, niñas y adolescentes de este país.

“Este paro no es para que le aumenten el salario a los profesores, no, nosotros queremos que el Gobierno destine el 7.5% del PIB para educación, en estos momentos no llegamos ni al 3%, teniendo en cuenta los recortes que han hecho”, aseguró Gutiérrez.

“Vemos como el Gobierno plantea la jornada única y señala que Colombia es la más educada, pero en vez de invertir en educación lo que hace es recortar presupuesto como los recursos del PAE, este año lo recortó en más de 500 mil millones de pesos; lo que estamos pidiendo es más presupuesto para que nuestros niños y nuestras niñas tengan una educación de mediana calidad, en este momento tenemos unas instituciones educativas, destartaladas, abandonadas, no hay baterías sanitarias, algunos no tienen energía, no tienen agua, no hay pintura, además muchas veces sin alimentos, o de mala calidad, en esas condiciones es muy difícil que Colombia llegue a ser la más educada”, aseveró Gutiérrez.

De igual manera, indicó que el reajuste salarial es además de necesario, justo, ya que cada año los impuestos suben, la canasta familiar sube, “y todo trabajador merece un reajuste a su salario, es lo más justo” señaló la dirigente.

Trabajadores estatales

En la plazoleta Darío Echandía estuvieron presentes además, varios sindicatos de los trabajadores estatales, quienes también se encuentran en paro, Sindes (Sindicato Nacional de los trabajadores de la Salud y seguridad Social), quienes entre otras cosas luchan por la eliminación de las empresas promotoras de salud, o en su defecto quitarle el manejo de los recursos económicos; Sintraunicol (Sindicato de Trabajadores Universitarios de Colombia), se manifiesta en contra de las medidas, que desde su perspectiva, amenazan la educación pública; Asdeccol (Asociación de Servidores Públicos de los Órganos de Control de Colombia), lucha para que no sean eliminadas las Contralorías territoriales y para impedir que sean unidas la Contraloría General y la Procuraduría General de la Nación, entre otros.

En la capital del país se llevó a cabo ‘La gran toma a Bogotá’

COLPRENSA, BOGOTÁ

Desde las primeras horas de la mañana, centenares de buses que transportaban maestros provenientes de las diferentes regiones del país llegaron al Parque Nacional, para participar de la ‘Gran Toma a Bogotá’.

Según cifras de Fecode, más de 40 mil maestros participaron de la protesta para presionar al Gobierno nacional a cumplir los compromisos adquiridos con el gremio, y negociar el pliego de peticiones presentado al Ministerio de Educación.

Además de la ‘Gran toma a Bogotá’, los maestros marcharon en las principales plazas de las ciudades para apoyar el paro del Magisterio.

Las negociaciones de Fecode con el Ministerio de Educación se han estancado en el punto económico, según los educadores por la actitud del Gobierno que se resume en la frase: “No hay plata”.

“El Gobierno asegura que no hay recursos y tampoco ha mostrado voluntad de ceder en este punto. Las negociaciones se han estancado en el punto económico, debido a la actitud del Gobierno, que se resume en una frase: ‘no hay plata’, ni para la bonificación por servicios ni para la nivelación salarial”, aseguró el presidente de Fecode, Carlos Rivas.

Por su parte, el viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media, Pablo Jaramillo, reiteró el llamado a Fecode para reconsiderar el paro que afecta a 8.3 millones de estudiantes.