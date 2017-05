Abandonan en la calle a mujer con problemas de salud física y mental

Amira Sánchez, un mujer de 50 años con antecedentes psiquiátricos, fue abandonada presuntamente por su familia el miércoles pasado en el barrio Ibagué 2000, en la comuna Seis.

18 Mayo 2017 - 3:01am

Por su alto estado de desnutrición, miembros de la Policía la trasladaron hasta la sede El Limonar del hospital Federico Lleras Acosta, donde está recibiendo atención especializada.

Al parecer la mujer, quien fue atendida hasta el 26 de abril en un ancianato de la Ciudadela Simón Bolívar, no cuenta con un pariente que se haga cargo de ella, a pesar que su familia en la ciudad es numerosa.

De acuerdo con la administradora del hogar para abuelos, tras una recuperación de varios meses, la mujer fue recogida por una sobrina el mes pasado. “Se suponía que la iba a atender solo por la época de diciembre, pero después no supe más de la familia, entonces me tocó buscarlos y finalmente se las entregué por medio de un acta que me firmó la señora Dania Quintero”, dijo la administradora del ancianato.

Agregó que por su edad, Sánchez no puede ingresar a un hogar geriátrico, pues no se considera una adulta mayor. Además, una serie de enfermedades, entre ellas la corea de Huntington, habría derivado en conductas suicidas.

Dato

Una hermana y varias sobrinas que viven en la ciudad la dejaron en diciembre del año pasado en un ancianato de la comuna Ocho.