Dora Nidia sigue esperando alguna ayuda de la Alcaldía

Dora Nidia Méndez, la joven que por poco queda sepultada bajo la tierra en los derrumbes de la Variante, sigue esperando algún tipo de ayuda que mejore su calidad de vida.

19 Mayo 2017 - 3:01am

Debido a la fuerte ola invernal por la que está atravesando todo el país, en días pasados a la familia Méndez Zarta, cuyos integrantes viven en el km 6 de la Variante, un alud de tierra les destruyó parte de su hogar, el resto de la casa quedó llena de lodo y tierra.

Este hogar está conformado por Eusebio Méndez, su esposa Gabriela Zarta, y su hija Dora Nidia, quien desde los ocho meses sufre de una secuela de meningitis con síndrome convulsivo, lo que la mantiene postrada en una cama, conectada a una bala de oxígeno y dependiendo de su madre para todas sus necesidades.

Lo que ocurrió aquella madrugada atemorizó en gran medida a toda la familia, y los obligó a buscar una casa en el perímetro urbano, aún sin tener dinero.

Según Gabriela Zarta, aquella madrugada la tierra sonaba como si se fuera a caer el mundo encima, y efectivamente parte de la peña cayó sobre la cocina destruyendo las paredes y el techo, y de igual manera, la tierra que cayó se hizo paso por toda la casa.

Como pudo, Zarta sacó a Dora Nidia, quien debido a sus 23 años pesa bastante y es difícil moverla, pero la sacó hasta la carretera y los vecinos la ayudaron en aquella madrugada y durante el día a sacar un poco de tierra y el lodo de la casa.

Sin ayuda

En ese momento, según Zarta, se hicieron presentes funcionarios de la Administración municipal, así como los medios de comunicación, pero desde ese día a hoy, la única ayuda que ha recibido es un mercado que el lunes pasado se acercaron a llevarle funcionarios de la Alcaldía.

Zarta indicó que debido a la tierra que hay en la casa, le tocó sacar a la joven para una habitación en la 27.

“Yo me fui porque acá estamos tratando de arreglar lo que tumbó la peña, y todo ese polvo que se levanta le hace daño, tengo que cuidarla para que no le vuelva a dar neumonía”, señaló Zarta.

El arriendo lo paga con lo poco que consigue su esposo que se dedica a los acarreos, y solo pide una reubicación para estar tranquila con su hija.

“Ellos dicen que me tengo que ir, porque esto es invasión, pero yo no me siento invasora, porque yo compré, tengo escrituras y pago todos los impuestos y el recibo de la luz, de verdad necesito que me ayuden”, finalizó Zarta.

Dato

Hace mes y medio, había ocurrido lo mismo a esta familia, en aquel momento tampoco les dieron una solución y les tocó volver a la casa.