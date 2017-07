La pequeña Valentina se queda en Colombia

Los Magistrados de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Ibagué, adoptaron por unanimidad la decisión de No restituir a la menor a Argentina, es decir Valentina Ilian se queda en Colombia.

26 Jul 2017 - 3:01am

La lectura de la decisión a la que llegaron los magistrados de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Ibagué, en el caso de la menor Valentina Ilian Losice Nieto, se conoció ayer.

Luego de varios minutos en los que se escucharon a cada una de las partes, los tres magistrados resolvieron confirmar la sentencia proferida el 2 de septiembre del 2016 por el juzgado Cuarto de familia.

Es decir, el Tribunal Superior reversó la decisión que falló en marzo de este año, en el que ordenaba la restitución internacional de la menor a su país de origen.

Además, el Tribunal decidió acoger las recomendaciones que hizo la Corte Suprema a principios de julio, en las que ordenaba al Tribunal que dentro de los 10 días siguientes dictara una nueva sentencia en segundo grado.

De igual manera, se tuvo en cuenta todas las pruebas, incluso los dictámenes psicológicos en los que se demostró que la madre era víctima de violencia intrafamiliar y la menor convivía en un ambiente agresivo.

Como es lógico la madre de la menor, Ivette Johana Nieto, no podía pronunciar palabra debido a las lágrimas de alegría que le produjo la lectura de la decisión.

El padre

Por el contrario, Marcelo Javier Losice, el argentino padre de la menor, indicó que lo único que lo motiva a seguir luchando es el amor por su hija, y el amor que su hija tiene para con él, y que desde que inició el proceso, siempre fue claro con la madre.

“El 23 de enero de 2015, la mamá tenía que regresar con mi hija y no volvió, y le dije, yo me puedo separar de vos, lo que no me puedo es separarme de mi hija, ni mi hija se puede separar de mí, yo no me voy a quedar de brazos cruzados, voy a hacer lo que un padre hace, si querés, no sé cómo pero tenía que viajar”, indicó el argentino.

Aseguró que solo puede ver a su hija en el colegio de la niña, y que allí se han comportado de manera maravillosa, indicándole que puede ir a visitarla sin ningún problema, ya que la madre de la niña, no le permite verla.

Además, indicó que entiende la decisión como desafortunada y hasta totalmente errática, porque el Tribunal modificó una decisión que había convalidado el fallo dictado por la justicia Argentina, con fundamento en el protocolo consagrado por el Tratado Internacional de Restitución de Menores, ordenando la restitución de la menor a su país de origen.

Se conoció que se interpondrá recurso de casación por parte de las abogadas del padre de la menor.