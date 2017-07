Entrada al relleno sanitario La Miel estuvo bloqueada durante 24 horas

La vía de acceso al relleno sanitario permaneció bloqueada por residentes del sector que reclaman mejoras en materia de energía, agua e infraestructura. La Alcaldía se reunirá mañana con los líderes de la protesta.

Los residentes contaron que Interaseo no está tratando los residuos de manera adecuada.

28 Jul 2017 - 3:01am

Los residentes de la hacienda La Miel, urbanización Nueva Esperanza, bloquearon durante casi 24 horas la entrada al relleno sanitario para exigir a Interaseo, autoridades ambientales y administrativas, la solución de siete problemáticas.

En consecuencia, los camiones recolectores no pudieron ingresar a depositar las 403 toneladas de basura que se generan a diario en Ibagué, Cajamarca, San Luis, Alvarado, Piedras – Doima, Valle de San Juan, Rovira y Alvarado.

Luego de tres horas de discusión entre la Secretaría de Gobierno y los líderes de la protesta, se acordó levantar el bloqueo. Se espera que mañana el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, los directivos de Ibal, Interaseo y Cortolima, participen en una comisión de negociación con el propósito de definir soluciones.

Recordemos que en 2013 el Municipio acordó una serie de actividades para que la comunidad cediera las hectáreas destinadas al parque Industrial de Residuos Sólidos.

“Recibimos la basura de Ibagué y otros municipios del Tolima, somos una comunidad que hace más de 20 años llegó desplazada por la violencia, nos asentamos en Ibagué a trabajar y mostrar un buen ejemplo de superación colectiva, y por eso aceptamos una planta de tratamiento de residuos sólidos, que era la que iba a operar, y no un relleno sanitario

“Allí entierran la basura y a otra la dejan a cielo abierto, y se convierte en un foco de enfermedades y epidemias, además de la contaminación ambiental y el incumplimiento a la ley”, indicaron los líderes de la protesta a través de un comunicado.

Los protestantes también acusaron a Interaseo de manejar inadecuadamente las basuras y lixiviados en las vías de acceso, además de incumplir el compromiso de generar empleo para la población del lugar.

Contrario a lo que indican los habitantes del sector, el director de Cortolima, Jorge Enrique Cardoso, dijo que la empresa de aseo está cumpliendo las condiciones y el plan de manejo ambiental que están determinados en la licencia que otorgó la Corporación.

Y agregó que la planta de separación de los residuos sólidos no está en operación, porque Interaseo no ha encontrado un punto de equilibrio económico y funcional.

Problemas por mal suministro de agua

Además de los problemas con el tratamiento de los desechos, Raúl Trujillo, presidente de la Junta de Acción Comunal, aseguró que desde hace tres meses reciben el suministro del líquido de forma intermitente, situación que ha afectado el consumo y necesidades básicas en las viviendas y la institución educativa del sector.

El líder comunal comentó que la continuidad del servicio se ha venido afectando porque las grandes empresas que se han instalado en la zona están demandando una mayor cantidad del líquido.

Al respecto el alcalde, Guillermo Alfonso Jaramillo, indicó que la Alcaldía está atendiendo a las familias y está trabajando para mejorar los problemas en el servicio.

Y reiteró que por negligencia y los problemas que se generaron en la anterior Administración, el Municipio perdió con Fonade más de mil millones para ejecutar obras en el acueducto de Buenos Aires.

“Esto no solo es un problema de La Miel, es un problema de toda la comunidad de Buenos Aires. Desafortunadamente los convenios que se hicieron fueron un fracaso (...) se perdieron los recursos, nos toca recoger estos temas, tratar de solucionarlos y en esa actividad estamos”, acotó.

Entre tanto, el Ibal informó que desde hace 15 días trabaja en el sector para encontrar la causa de un taponamiento en la red de acueducto, también detectó una fuga y una conexión fraudulenta. La empresa de acueducto aclaró que la cobertura no incluye a la institución educativa del sector.

Otras peticiones

Así mismo, solicitan a la Alcaldía la construcción de un centro de salud debido a la proximidad del relleno y el mantenimiento de las vías terciarias, acuerdos pendientes por cumplir.

Afirmaron que la exoneración de impuestos, otra de las condiciones para ceder el terreno, aún no se ha cumplido. Los líderes aseguraron que “a la comunidad no se le permite conectarse a las redes eléctricas, que son de Interaseo y otro sector no cuenta con redes para llevar luz a la parcelas”.