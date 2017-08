“Si alguien tenía derecho a ver al Papa, eran los damnificados de Armero”

En diálogo con Colprensa, monseñor Fabián Marulanda, exsecretario General de la Conferencia Episcopal, rememora algunos detalles de la visita del papa Juan Pablo II en julio de 1986.

7 Ago 2017 - 3:01am

A Fabián Marulanda nunca se le pasó por la mente ser obispo. No se sentía digno de asumirlo. Pero el nombramiento lo envió el papa Juan Pablo II una semana después de su visita a Colombia en julio de 1986, viaje que marcó la historia del país y del que hizo parte. “Uno concluye que aunque eso sea duro e inesperado, es mejor dar el sí”, cuenta.

Durante aquella visita, Monseñor, siendo aún sacerdote, no solo debió correr detrás del Papa como un acólito llevando una maleta llena de medallas, “que pesaba mucho”. A él se debe, en parte, uno de los momentos más importantes de la visita del sumo pontífice al país: su paso por Armero y el encuentro con las víctimas de la peor tragedia natural de Colombia.

A propósito de la visita del papa Francisco, en septiembre, el exsecretario General de la Conferencia Episcopal y obispo de Florencia (Caquetá) hasta 2002, rememora en diálogo con Colprensa algunos detalles de la última visita de un máximo jerarca de la Iglesia Católica al país.

- La visita del papa Juan Pablo II, en julio de 1986, ocurrió en un contexto muy difícil para el país. ¿Cómo fue esa visita?

El Papa estuvo en Colombia siete días, que fueron calificados como los días blancos. Y además de que visitó muchas ciudades, pronunció muchísimos discursos. Que yo recuerde le habló a la clase dirigente, a los obispos, se reunió con los niños, los obreros y los campesinos. Fue una visita que cubrió una parte muy importante del país.

Además, en esa época, él era un hombre vigoroso y tenía unos gestos proféticos que impactaban muchísimo, como era llegar y besar el suelo de la tierra donde pisaba y así lo hizo en todas las ciudades adonde llegó.

- ¿Qué recuerda del mensaje que el Papa llevó a las ciudades que visitó en Colombia?

El país se preparó para la visita con mucho entusiasmo, porque Juan Pablo II, por venir de la Cortina de Hierro, tenía preocupación por la paz. Y por eso, cuando el Papa vino el lema de su visita fue ‘Con la paz de Cristo, por los caminos de Colombia’. Y en todas las exposiciones que él hizo tocó muy a fondo el tema.

Además de que él en la ‘Jornada anual por la paz, siempre dio un mensaje al mundo sobre los temas de la paz. Paz y perdón, paz y justicia, todos esos temas trató en esos mensajes.

- El tema de la paz lo manejo en casi todas las homilías que hizo…

Sí, fue muy vehemente en el discurso que pronunció a la clase dirigente del país, aquí en Bogotá, porque en ese discurso Juan Pablo II recordó una frase del papa Pablo VI cuando vino a Colombia, en agosto de 1968, en la que decía -palabras más, palabras menos- que ‘todos los problemas que estaba viviendo Colombia en ese momento de violencia hubieran podido ser prevenidos con reformas oportunas y audaces’.

Luego de recordar esas palabras, Juan Pablo II propuso a la clase dirigente trabajar por la civilización del amor, y en esa descripción que el Papa hizo de la civilización del amor dijo cosas muy bonitas.

- ¿Como cuáles?

Por ejemplo, les habló de la necesidad de ‘trabajar por una sociedad en la que sean tutelados y preservados los derechos fundamentales de la persona humana, las libertades civiles, los derechos sociales, con plena libertad y responsabilidad, y en la que todos se emulen en el noble servicio del país, realizando así su vocación humana y cristiana, emulación que debe proyectarse con servicio a los más pobres y necesitados en los campos y las ciudades…’.

“La paz siempre ha sido tema de la iglesia”

- ¿Y la visita del papa Francisco tendría el mismo mensaje?

Con la venida del Papa Francisco se tuvo el cuidado de no mencionar como lema el tema de la paz. Como estamos viviendo una época de tanta polarización en el país, en lugar de asumir el tema de una manera responsable, lo politizan. Entonces van a decir que el Papa está a favor de o en contra de, que está respaldando el proceso o que no lo está respaldando, y esa no es la finalidad de un Papa cuando habla de la paz, porque la paz no es un tema meramente político: la paz siempre ha sido bandera de la iglesia.

Basta uno mirar el Evangelio, con el nacimiento de Jesús, dice el texto que ‘los ángeles cantaron: gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad’. Y Jesús habló mucho de la paz: ‘M i paz os dejo, mi paz os doy’. El mensaje de paz del evangelio es muy fuerte, presumiendo siempre que el alma de la paz es la paz del alma, que no puede haber una paz donde no hay paz en los corazones, y por eso el énfasis en el perdón y la reconciliación.

- ¿Cuál fue su papel en la organización de la visita del papa Juan Pablo II?

Cuando el Papa vino a Colombia, yo estaba en Ibagué como vicario episcopal del norte. Ya estaba listo el itinerario que el Papa iba a recorrer, y se había convenido que se reuniría con los damnificados de Armero en Chinchiná (Caldas). Pero el presidente Belisario Betancur citó a un desayuno de trabajo en la Casa de Nariño, al que asistí delegado por monseñor Flórez, entonces arzobispo de Ibagué, y quien no pudo ir a esa reunión.

Yo era el único sacerdote en ese lugar, los demás eran obispos. La dinámica de esa reunión consistió en que cada gobernador explicaba cómo estaban todos los preparativos y la parte logística para la venida del Papa. Cuando llegaron al Tolima, se dejó sentada la tesis de que era un riesgo muy grande llevar al Papa a Armero, porque el volcán Nevado del Ruiz todavía estaba con alerta amarilla.

Entonces, levanté la mano, estaba como con una sensibilidad muy grande por el tema, y me atreví a decir que si alguien en Colombia tenía derecho a ver al Papa, eran los damnificados de Armero.

- ¿Y qué reacción tuvieron ante su intervención?

Expuse las razones, propuse la tesis de que podía perfectamente bajar la delegación a Armero y reunir a los damnificados en Lérida, que era una población cercana. Eso no le gustó mucho, por ejemplo, al nuncio de la época ni a los que estaban al frente de la organización.

Pero curiosamente, tras la reunión, el presidente Belisario Betancur bajó y me dijo: ‘Voy a llevar al Papa a Armero’. Y el presidente de la Conferencia Episcopal, que era el arzobispo de Bucaramanga, me dijo lo mismo: ‘tienes toda la razón’. El cardenal López Trujillo me fulminó con la mirada.

- ¿Fue un proceso difícil llevar el Papa a Armero?

Como yo había hecho esa propuesta, tuve q ue asumir toda la organización de la visita del Papa a Armero. Con la ayuda de los sacerdotes de Ibagué y la gente organizamos todo el asunto logístico en Lérida, porque en Armero no podíamos hacer nada.

Entonces se convino que el Papa con una delegación muy pequeña haría una bajada en Armero y luego en helicóptero se trasladaría a Lérida, donde nosotros estábamos. El Papa hizo una homilía hermosa tanto en Armero como en Lérida.

- Además, fue en Armero donde ocurrió uno de los momentos más memorables de esa visita…

Sí, cuando ya regresábamos, el nuncio me dijo que quería que subiera a Bogotá en el transcurso de la semana. Imaginé que era para tratar algún tema relacionado con la visita, pero me sorprendió mucho, porque después de la mala cara que había puesto, cuando llegué a la nunciatura estaba muy atento. Y me dijo, palabras más, palabras menos, ‘lo felicito, porque la visita del Papa a Armero fue tal vez lo más bonito que tuvo la visita y esa imagen de Juan Pablo II arrodillado en Armero va a quedar en la retina de todos los colombianos’.

Luego sacó un sobre y me lo dio, y me dijo que la razón para haberme llamado era que el Papa me había nombrado obispo auxiliar de Ibagué.

- ¿Qué dijo el Papa a los damnificados de Armero?

Yo escribí un artículo sobre esa circunstancia. En él recuerdo haber escrito: ‘Quienes esperábamos al Papa ese día escuchamos su oración en medio de un silencio que solo el viento se atrevía a romper. Decía el Papa: Padre rico en misericordia, consuela el dolor de tantas familias, enjuga las lágrimas de tantos hermanos, protege la soledad de tantos huérfanos, infunde a todos ánimo y esperanza, para que el dolor se cambie en gozo, y la muerte por la fe sea germen de una vida nueva’.

Esa fue como la tónica de esa oración, realmente muy hermosa, además de la oración que había hecho junto a esa gran cruz en Armero.

- Tras la visita, ¿volvió a ver al papa Juan Pablo II?

Después de eso, ya como obispo, tuve la primera reunión Ad limina. Allí uno ve otra imagen del Papa, porque Juan Pablo II recibía a cada obispo en una audiencia muy corta, pero una audiencia personal.

Cuando entré a la sala, recuerdo que él tenía una serie de tarjetas con los datos de cada obispo. Uno estaba tan atortolado, que no sabe de qué habló. También tenía junto a los pies un timbre, que tocaba y se abrían las puertas de inmediato y entraba el fotógrafo oficial, que quemaba en un momento como 15 fotos. Por eso todos los obispos nos traíamos las fotos después de la visita.

También recuerdo que en la segunda reunión Ad limina que tuve con él me dijo bromeando: ¡Questo è il vescovo di Firenze (Este es el obispo de Florencia)¡. Sí, señor, de Florencia, Caquetá.

Frases de Juan Pablo II durante su visita a Colombia

“Pido a Cristo, príncipe de la paz, que bendiga todos los esfuerzos que Colombia está llevando a cabo para lograr la paz que anhela y que está pidiendo con clamor lleno de esperanza”.

“En esta circunstancias vienen a mi mente las palabras de mi venerado predecesor, el Papa Pablo VI, pronunciadas durante su inolvidable visita a esta misma capital: ‘Percibid y emprended con valentía, hombres dirigentes, las innovaciones necesarias para el mundo que os rodea… Y no olvidéis que ciertas crisis de la historia habrían podido tener otras orientaciones, si las reformas necesarias hubiesen prevenido tempestivamente, con sacrificios valientes, las revoluciones explosivas de la desesperación’”.

“Desde Bogotá hago un llamado vehemente a quienes continúan por el camino de la guerrilla, para que orienten sus energías -inspiradas acaso por ideales de justicia- hacia acciones constructivas y reconciliadoras que contribuyan verdaderamente al progreso del país.

Os exhorto a poner fin a la destrucción y a la muerte de tantos inocentes en campos y ciudades”.

“Deseáis la paz y la concordia entre todos para afrontar el futuro con menos angustia y mayor certeza”.

“Con su trabajo, hoy como ayer, los agricultores ofrecen a la sociedad unos bienes que son necesarios para su sustento. Por su dignidad como personas y por la labor que desarrollan, ellos merecen que sus legítimos derechos sean tutelados, y que sean garantizadas las formas legales de acceso a la propiedad de la tierra”.

Frases tomadas del libro: ‘Juan Pablo II, mensajes a los colombianos’.