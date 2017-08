Habitantes de Riomanso, en Rovira, están inconformes con un proyecto piscícola

Inconformes, es la palabra que utilizan los habitantes del corregimiento de Riomanso, en Rovira, luego que, según ellos, un representante de la Gobernación de Tolima y uno de la Umata, los hicieran partícipes de un proyecto de cultivo de truchas, que, al final, le otorgaron a una sola familia.

10 Ago 2017 - 3:01am

“Nos sentimos burlados, porque luego que nos organizamos, y participamos en las reuniones, nos dejaron esperando, y para sorpresa nuestra, luego de un tiempo nos dimos cuenta que el proyecto ya se estaba ejecutando, y se lo otorgaron a una sola familia”, indicó la denunciante, quien prefirió ocultar su identidad.

Umata

Dairo Enciso, coordinador de la entidad en Rovira, indicó a esta redacción que el proyecto es un convenio interadministrativo que suscribió la Gobernación del Tolima y el CPT, Centro de Productividad para el Tolima.

Señaló que debido a las condiciones topográficas de Riomanso, se pensó formular un proyecto de cultivo de Truchas.

Expresó que cuando hicieron el proceso ante la Gobernación, allí les indicaron que ya tenían adelantado un tipo de modelo de proyecto estándar y les indicaron que era más factible vincularse a ese proyecto, ya que habría una adición de presupuesto.

Informó que la Asociación Nuevo Horizonte fue la beneficiada, y además que cuando se habla de implementar un proyecto, no quiere decir que se va a ejecutar inmediatamente, ya que requiere de estudios, de viabilidad, de presupuesto; y lo que tenían pensado en un comienzo no se pudo ejecutar porque presupuestalmente no era viable instalar en cada una de las parcelas un tanque de geomembrana para el cultivo de truchas.