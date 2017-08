Mujer se encadena para pedir que su EPS cumpla

Gladys Peñuela Cañón llegó en horas de la mañana de ayer a las instalaciones de Medimás, en la carrera Quinta con calle 28, con el firme propósito de que le resolvieran su situación.

15 Ago 2017 - 3:01am

Según Peñuela, lleva más de tres años solicitando a Cafesalud (ahora Medimás) que le practique una cirugía denominada lipectomía, con la que le retirarían el exceso de piel que tiene, luego de que en 2011 se sometiera a un ‘bypass’ debido a que sufría de obesidad mórbida.

Esta mujer, de 52 años, dice que después de que le hicieron el bypass comenzó a bajar de peso muy rápidamente, y debido a esto, el sobrante de piel se empezó a hacer evidente, lo que causó graves dificultades a su salud.

“Me he visto muy afectada, porque todo este sobrante de piel me hace doblar hacia adelante; debido al peso me duelen las piernas, tengo problemas urinarios y la Gerente de Cafesalud no responde, no da la cara”, indicó Peñuela.

Secretaría de Salud

El secretario de Salud de Ibagué, Gelver Dimas Gómez, indicó que hay una alta preocupación en la Secretaría, por la dificultad que se presenta en la atención a los usuarios que pasaron de Cafesalud, que terminó en julio 31, a Medimás, que entró en operación el 1 de agosto.

Señaló que tanto la terminación de uno como el comienzo del otro han sido traumáticos para los usuarios, ya que ante la finalización de Cafesalud muchos prestadores de salud, por temor de no saber quién pagaría, decidieron terminar contrato antes del 31 de julio y a la fecha aún no han renovado contrato con Medimás, lo que dificulta la prestación de un buen servicio.

“Necesitamos que se estabilice de manera rápida el inicio de esta EPS, porque en salud la mayoría de los casos no dan espera de que se estabilicen los procesos de contratación”, indicó Gómez. Al cierre de esta edición se conoció que le entregaron el oficio y la autorización a Peñuela, y que hoy tendrá la cita con el cirujano plástico en la clínica Avidanti.