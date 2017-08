Denuncian presunta estafa en el proyecto Altos de Santa Sofía

Diana Parra, una de las afectadas, contó su historia y expresó a EL NUEVO DÍA cómo pagó la totalidad de un apartamento, pero se lo entregaron a un asesor del Alcalde y éste se estaría lucrando con el alquiler del mismo, mientras ella continúa pagando arriendo.

Diana Parra es una ibaguereña que como cualquier ser humano, tan solo quería comprar una vivienda para no tener que seguir pagando arriendo.

Sin embargo, esta ilusión está detenida mientras le devuelven el apartamento por el cual pagó 54 millones de pesos, pero que le entregaron a otra persona que se estaría lucrando con el alquiler del mismo, mientras Diana continúa pagando alquiler en casa ajena.

La historia

En el año 2003, Diana, junto a su hermana y su madre, se enteraron del proyecto Altos de Santa Sofía, construcción que se ubicaría en la calle 36 con Sexta, y decidieron averiguar de que se trataba.

Al indagar por los apartamentos, les enseñaron los planos con las diferentes opciones que tenían, duplex, con vista a los cerros, etc, sin embargo, se decidieron por el 201 de la torre 5, ya que era el único que se ajustaba a su presupuesto, desde el momento que entregaron los primeros 700 mil pesos, quedó establecido, por parte de la constructora, luego de la fiduciaria, que ese sería el apartamento de Diana Parra y su familia.

Los pagos

El dinero para comprar dicho inmueble, salió de los ahorros de la hermana de Diana, los suyos, y un dinero que le regaló un tío a su mamá, para que tuvieran ‘donde meter la cabeza’; así que pagaron 44 millones de pesos en varías cuotas, quedando un faltante de 10 millones de pesos, que se entregarían al momento de recibir el inmueble, que según Diana sería en marzo de 2004.

Paró la obra

Diana no sabe por qué razón la obra se detuvo, y durante varios años jamás nadie supo darle razón del retrasó del proyecto.

“Siempre que preguntábamos nadie nos decía nada, ni en la fiduciaria, ni en las oficinas, el señor Javier Mauricio Vargas Silva, quien era el representante de la constructora, jamás nos dio la cara”, indicó Diana Parra.

De igual manera, señaló que para el año 2013 comenzaron a visitar la obra, porque se dieron cuenta que la construcción se había reactivado.

Para junio de 2015, pudieron ingresar al inmueble y se dieron cuenta que ya estaba habitable, que lo que faltaba era muy poco.

En diciembre de ese año, un arquitecto llamado Óscar Enrique Narváez habló con Diana y le sugirió que pagara lo que debía para que, con ese dinero, le terminaran el apartamento y se lo pudieran entregar.

Ilusionada con poder disfrutar en su hogar, el 6 de diciembre de 2015, pagó los 10 millones que debía, pero a los pocos días el dinero le fue devuelto, al indagar el porqué de esta devolución, Narváez le habría indicado, que ya habían pasado varios años y que el inmueble valía mucho más.

Pacto dudoso

Pero ese mismo diciembre, Narváez se presentó a la casa de Diana a ofrecerle un negocio, él le entregaba las llaves del apartamento con el fin que ella se apoderara del mismo, lo vendiera y le pagara un dinero que, según él, la constructora le debía.



Diana indicó que no aceptó ese negocio tan ‘raro’, pero que le dio pie a seguir preguntando por su apartamento.



Viajó a Bogotá a la Fiduciaria Central y estando allá llenando nuevamente formularios, se enteró que estaban entregando los apartamentos, así que al indagar a la Fiduciaria le indicaron que cancelara lo que debía, así lo hizo y le entregaron un paz y salvo, donde consta que pagó por el 201 de la torre 5, más de 54 millones de pesos, o sea la totalidad del mismo.



“En la Fiduciaria, un joven muy amable, nos alertó que los apartamentos se los estaban tomando los dueños de los terrenos”, señaló Diana.



“Jamás me tomé la molestia de averiguar de quiénes eran los terrenos, si había líos, si era legal, en fin” indicó Diana.



De esa manera, lo más rápido que pudieron se devolvieron para Ibagué, con la mala noticia que al llegar, ya su apartamento lo habían arrendado.



Cuando indagó en el apartamento, los arrendatarios le señalaron que el arrendador había sido un señor Óscar, que habían visto el aviso a través de OLX, y que la inmobiliaria fue Leyton y Leyton, los arrendatarios quedaron de entregarle copia del contrato, pero luego de un tiempo, ya no volvieron a responder llamadas.



“Yo pensé que Óscar era el arquitecto que me había propuesto el negocio raro, y me fui a reclamarle, pero no, resulta que me hicieron una llamada anónima, en la que me dijeron que Óscar Hernández Arana, fue quien se apropió del apartamento”, indicó Diana.



Agregó, que al llamar nuevamente a la Fiduciaria le indicaron que asistiera a una reunión que se había programado en la construcción.



Y allí se enteraron que los dueños de los terrenos era la Corporación de Vivienda y Bienestar Social de los Empleados de la Administración Municipal de Ibagué y que no serían los únicos, ya que había más personas con el mismo inconveniente.



“Ellos son los dueños y se rifaron los apartamentos, porque como solo construyeron dos torres, entonces que no iban a perder; este señor Óscar Hernández Arana se posesionó del apartamento que yo pagué, y se está lucrando con el dinero del arriendo; Yo lo único que pido a las entidades de control y a las personas que tienen el poder que se haga justicia y me entreguen mi apartamento”, finalizó Diana.





El abogado de la corporación respondió

Gustavo Osorio, abogado de la Corporación de Vivienda y Bienestar Social de los Empleados de la Administración Municipal de Ibagué, indicó que dicha corporación hizo un contrato fiduciario con el señor Mauricio Vargas Silva y con la Fiduciaria Central; la corporación pondría el lote y Vargas sería el encargado de la construcción del proyecto, a cambio del lote, a cada asociado de la corporación, le darían un apartamento.



Sin embargo, señaló que Vargas incumplió y además está detenido en la cárcel La Modelo de Bogotá porque, al parecer, hizo lo mismo en varias ciudades y desfalcó a varias familias en más de 35 mil millones de pesos.



Por esta razón se instauró una denuncia en la Fiscalía y una acción civil en contra de la Fiduciaria por incumplimiento.



De igual manera, expresó que la mencionada señora, debe, con los documentos que tiene, iniciar las acciones judiciales contra la Fiduciaria para que le respondan con la devolución del dinero, con los intereses y todo lo que ordena la ley hasta hoy, y si ella quiere que le entreguen el inmueble, entonces tiene que solicitar a través de las vías judiciales que se lo entreguen porque la Fiduciaria incumplió.



Señaló que la corporación hizo un sorteo y le asignó el 201 a Óscar Hernández Arana, y que si la Fiduciaria le asignó el apartamento a Diana, tendrá que responder, ya que, la misma Fiduciaria autorizó a la corporación a que se tomarán los apartamentos mientras se solucionaba el problema.