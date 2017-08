Comunidad del barrio Villa Marina denunció abandono del Ibal a problema de aguas negras

En la entrada al barrio Villa Marina al suroccidente de la ciudad, un tubo del alcantarillado se rompió, según la comunidad, desde hace cinco años las aguas negras recorren las calles y amenazan una caja de cableado eléctrico.

19 Ago 2017 - 3:01am

Fernando Bernal, fiscal de la Junta de Acción Comunal de Reservas de Santa Rita, expresó a EL NUEVO DÍA lo difícil que ha sido convivir con el inconveniente de tener en su barrio un tubo roto que todo el día está botando aguas negras, desde hace más de cinco años.

Un tubo del alcantarillado, al parecer, se rompió y por esta razón las aguas negras salen desde un costado de la entrada al barrio Villa Marina y recorren las calles, dejando a su paso un olor a putrefacción que ha enfermado a varios vecinos.

“Se riegan las aguas en la calle y esto daña el pavimento, tenemos problemas con los malos olores, problemas de garganta, problemas de zancudos”, expresó Bernal.

De igual manera, Derly Fierro, quien también es residente del sector, señaló que como estas aguas “asquerosas” recorren la vía, cuando los carros pasan, mojan o salpican a los transeúntes.

Además, indicó que en el sector hay varios restaurantes y que el problema de salubridad es muy grande y cada día empeora más.

Oficios al Ibal

Los denunciantes relataron que se han enviado varios oficios a la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado, Ibal, pero que nada prospera.

“Resulta que ellos hacen caso omiso a los oficios, hemos llevado cartas e ido personalmente, dicen que sí, que le van a dar solución, pero que hay otras prioridades y cosas más importantes que eso, pero, como ellos no viven ahí no se están aguantando los olores, no se están enfermando”, señaló Bernal.

En peligro

Bernal expresó que luego de que estas aguas recorren las calles y caen a otro colector que hay en el sector, al parecer están ingresando a una caja que tiene el cableado de la red eléctrica de Reservas de Santa Rita, porque el agua sale por la tapa de la caja, nuevamente hacia la calle.

“Estamos preocupados porque esa caja mantiene llena de esas aguas negras, si hubiese un corto circuito bien bravo, dañaría todo el sistema del barrio, porque la energía entra por cableado subterráneo al barrio” expresó Bernal.

Los denunciantes solo esperan que el Ibal les dé una solución pronta y definitiva a este grave inconveniente.

Al cierre de esta edición el Ibal informó que hoy se comenzaría la reparación de la tubería en el sector.