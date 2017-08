A la tubería de Villa Marina le llegó la hora

Los residentes del barrio Villa Marina no podrían estar más felices luego de que la Empresa Ibaguereña de Acueducto, Ibal, iniciara las obras que, esperan, darán una solución total a un problema de varios años.

22 Ago 2017 - 3:01am

El Ibal informó que desde el jueves pasado se está interviniendo en la zona con una cuadrilla.

Sobre la calle perpendicular, en la zona verde 40 metros de tubería de ocho pulgadas serán repuestas, ya que la red estaba en colapso total.

Además, sobre la vía de entrada se cambiarán 24 metros en tubería de 10 pulgadas.

Con estas obras al suroccidente de la ciudad, los residentes de Reservas de Santa Rita, Praderas de Santa Rita y Villa Marina esperan ver solucionada la problemática de tener estas aguas negras recorriendo las calles y de los olores tan nauseabundos que rodean el sector.

Caja eléctrica

De igual manera, esperan que a la caja de cableado eléctrico que suministra la energía a Reservas de Santa Rita, ya no se le filtre más agua para que no vaya a ocurrir una tragedia que lamentar, de esta manera esperan poder dormir más tranquilos al saber que ya todo está solucionado.

Mejor calidad de vida

“Si ya no tenemos problemas de olores y no tenemos de esa agua sucia recorriendo las calles y se va toda por la tubería, pues ya no vamos a tener problemas de mosquitos”, indicó Juliana Patiño, residente de Praderas de Santa Rita.

Los residentes agradecieron al Ibal e indicaron que así como cambiarán toda la tubería, ojalá les dejen de nuevo pavimentada la vía.