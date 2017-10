Factura del Ibal ahora se puede pagar por Internet

La factura de la Empresa ibaguereña de acueducto y alcantarillado Ibal se puede pagar por internet. Para ello, los usuarios deben ingresar a la página web: www.ibal.gov.co, allí encontrará la sección pague su factura aquí.

Una vez dé click en dicha pestaña, digite el número de matrícula que aparece en el recibo, sin los ceros de la izquierda; por ejemplo si su número es 00137502, escriba 137502. En esta pestaña también aparecerá un cuadro de texto llamado descripción, aquí se debe escribir pago de factura.

“El pago en línea se inició en julio para facilidad de nuestros clientes. Es importante tener en cuenta que las facturas no deben estar vencidas, porque en esos casos si deben acudir a nuestros Pas”, indicó José Alberto Girón Rojas, gerente del Ibal.

El directivo también explicó que los usuarios se deben comunicar con las entidades bancarias, donde tengan sus cuentas personales para que les habiliten los pagos a través de internet.

“Los pagos en línea no tienen ningún costo adicional; sin embargo, si un usuario está por fuera de la ciudad, necesita ponerse al día con un recibo que no esté vencido y no quiere hacerlo a través de internet, se puede acercar a cualquier sucursal del banco AV Villas”, concluyó Girón Rojas.