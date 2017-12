Comunidad de San Diego solo quiere prevenir una catástrofe en el futuro

Desde que varios trabajadores del edificio en construcción, Belén Reservado, rompieron una de las entradas en agosto, en el barrio San Diego, sus residentes temen lo peor, más inundaciones.

30 Dic 2017 - 3:01am

En agosto del presente año, EL NUEVO DÍA registró la denuncia de los residentes del barrio San Diego, ya que varios trabajadores de la construcción Belén Reservado habrían llegado un fin de semana, a mediados de julio, a romper la calle sin contar con ningún permiso para tal fin.

Esta construcción pertenece a la firma ITP Construcciones S.A.S y está ubicada exactamente en la calle 4ª N°10 - 34 del barrio Belén, cerca al parque.

En ese momento lograron romper el concreto de la calle, que pagó la misma comunidad y que se instaló con mucho esfuerzo de todos los residentes.

Luego de que la comunidad alertó a las autoridades y al mismo Ibal, les ordenaron detener los trabajos hasta que obtuvieran los permisos necesarios.

En su momento, el Ibal indicó que la constructora debía pasar los diseños para su aprobación y luego comenzar con las obras necesarias.

De igual manera, el representante legal de la constructora, el ingeniero Isauro Tojancil Pérez, dijo que ya estaban solicitando los permisos y que todo se cumpliría bajo las normas.

Además la comunidad solicitó que socializaran las obras, ya que si bien las vías pertenecen al municipio, también era cierto que la comunidad se podría ver afectada de varias maneras.

La comunidad

Sin embargo, la preocupación regresó el pasado 21 de diciembre, cuando aparecieron nuevamente trabajadores de la obra a continuar rompiendo la calle.

Este barrio tiene un pasado trágico de inundaciones, las cuales afectaron las viviendas que están en la parte baja y actualmente cada vez que llueve torrencialmente, sea la hora que sea, los vecinos deben salir a destapar las alcantarillas para que el agua corra libremente hacia el box culvert que construyó Cortolima para recoger todas estas aguas.

La comunidad señaló que no tiene nada en contra de la constructora, ni del Ibal, ni de las entidades del municipio, lo que desea es evitar una catástrofe a futuro y que tanto el Ibal como la empresa constructora les socialicen las obras y que les digan la verdad, para estar prevenidos ante cualquier situación.

Ya se instauraron derechos de petición ante la Defensoría del Pueblo, el Ibal, Cortolima y la Secretaría de Infraestructura y esperan radicar otro ante la Procuraduría, ya que si bien es cierto las obras ya están bastante adelantadas y ya se instaló tubería, necesitan claridad con los trabajos que adelantaron y que seguirán adelantando.

¿Más caudal?

Ellos, aseguran que los trabajos los hicieron para sacar las aguas residuales, tanto del edificio como de las que vienen de la parte alta de Belén.

Dicen que sus redes y el box culvert no están preparados para recibir todo este caudal y que de ser así, inevitablemente sus casas se van a inundar de aguas fétidas con consecuencias graves.

“En un primer momento el Ingeniero que vino de parte del Ibal dijo que instalarían un tubo pequeño, pero nos dimos cuenta que instalaron tubos de casi 20 pulgadas y lo están mandando doble, él dice que el colector del edificio no se va a conectar al de nosotros, pero sí lo van a conectar por lo que nos podemos dar cuenta, además los trabajadores de ellos han dicho que sí se va a conectar y que nada lo va a impedir”, indicó uno de los residentes.

Aseguraron que son una comunidad respetable que tienen escrituras públicas, no está en cambuches ni a la orilla de una quebrada, “lo que alegamos es que las aguas lluvias por estar en un descenso botan las tapas de los alcantarillados y varias veces se ha inundado el barrio, no queremos un perjuicio ni para el edificio ni para nosotros, lo que queremos es que cumplan con que las aguas sigan por la carrera 11 y no vengan para este caudal, porque viene en descenso y no soportaría el agua de una treintena de apartamentos, porque al agua hay que tenerle cuidado y respeto”, señaló otro residente del sector.

La constructora

En esta semana en varios medios de comunicación se ha publicado la denuncia de esta comunidad, en donde ha quedado registrado que los vecinos solo luchan por su bienestar y evitar más inundaciones.

Sin embargo, el representante de la constructora, el ingeniero Isauro Tojancil, dio declaraciones a un medio radial en donde indicó que las personas que se oponen a estos trabajos, son intransigentes y que estarían buscando algún beneficio económico; debido a esto la comunidad instó al ingeniero a que denuncie a los vecinos que le están pidiendo dinero o en su defecto se retracte de sus aseveraciones.

De igual manera, Tojancil aseguró que desde enero fueron solicitados los permisos ante los diferentes entes y que les fueron otorgados a medida que iban cumpliendo con los requisitos.

Aseguró que simplemente se va a cambiar un tubo que está por el talud de la obra y enterrarlo por la vía como es debido, que no se va a perjudicar a nadie porque los planos están aprobados por el Ibal que es la entidad que tiene el personal calificado para determinar los caudales y qué diámetro de tubería necesita cada obra.

Pero aseguró, que si los vecinos se ven inundados deben quejarse con la entidad que aprobó los planos, porque según él, el Ibal efectuó una reunión en la que le explicó a la comunidad todo lo referente a la obra; la comunidad dice que tal reunión nunca se dio y que prueba de ello es que en el acta que se levantó de la mencionada reunión, el espacio de la firma aparece en blanco.

Aseguró al medio radial que podrían revisar cualquiera de los pozos que están allí ubicados y observarían que el caudal que por allí transita es mínimo y ratificó que las aguas que saldrán del edificio bajarán por la carrera 11 y no hacia San Diego.

El Ibal

La empresa informó que efectivamente la constructora tiene el permiso para hacer el cambio de una red existente y conectarla a un colector de 42 pulgadas.

Y especificó que no se hará empalme de la red del edificio al colector del barrio.

Indicó que es una obra que va a todo costo por parte del constructor y que le dará solución al acceso vial, mas no a redes.

Informó que la obra tiene los permisos tanto por infraestructura, por el Ibal y de Tránsito, y se espera que para la primera semana de enero estén terminadas las obras y ratificó que el contratista debe hacer toda la reposición del concreto y dejar la vía en igual o mejores condiciones.