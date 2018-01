¿Qué opinan los ibaguereños sobre la medida de pico y placa para las motos?

Ante la noticia de que la Administración municipal estudia la posibilidad de implementar la medida de pico y placa también para las motos, EL NUEVO DÍA salió a las calles para conocer la opinión de los ibaguereños al respecto.

Según el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, la medida de pico y placa en Ibagué para las motocicletas, además de buscar reducir las cifras de muertes, es un tema de equidad, ya que el servicio público y los automóviles particulares se rigen por dicha restricción.

Ahora sería el turno para que las motocicletas pongan su granito de arena para mejorar la movilidad y convertir a Ibagué en una ciudad verde y ambiental.

Aunque parezca descabellada la idea y se crea que todas las medidas van en contra de los motociclistas, en Colombia en ciudades como Armenia, Cartagena, Pamplona, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, Soledad, Medellín, Envigado, Sabaneta, La Estrella, Itagüí, Bucaramanga, Villavicencio, Turbaco y Cúcuta, existe esta medida para las motocicletas.

Y pese a que en cada una de las ciudades cambian las condiciones, los horarios y las zonas de la medida, lo que tienen en común es que se estableció con el fin de reducir la accidentabilidad, para combatir la inseguridad y para mejorar la movilidad.

Es una iniciativa

Aunque la medida aún está siendo evaluada por el Gobierno municipal, lo cierto es que sobre este tema ya se había hablado en este y en gobiernos anteriores.

Para no ir más lejos, en abril de 2015 un estudio contratado por la Secretaría de Tránsito y Movilidad recomendó extender el pico y placa en toda la ciudad y que la medida cobijara de igual manera a las motos.

En ese momento circulaban alrededor de 78 mil motos, el 69 por ciento del total de casi los 150 mil vehículos de la Capital Musical.

También se dijo en ese momento que tanto taxis como busetas y particulares contribuían y que las motos no podían gozar de privilegios con el argumento de que solo las utilizaban las personas de menores ingresos, precisamente para mejorar los mismos.

En abril de 2017, se conoció la cifra alarmante de que en Ibagué existían alrededor de 100 mil motocicletas.

El secretario de Tránsito de ese momento, Hernán Silva, indicó que una de las soluciones propuestas por el Mintransporte fue implementar un pico y placa para motos.

“El pico y placa para motocicletas es un tema del Ministerio de Transporte, lógicamente se ha evaluado y estamos haciendo los estudios y no quiere decir que se vaya a tomar esta determinación. El Ministerio de Transporte ha recomendado que se tomen medidas que aunque pueden ser impopulares son de la mayor responsabilidad posible”, dijo Silva en ese momento.

En junio de 2017, luego de una reunión entre el Alcalde Jaramillo y los representantes de los motociclistas, llegaron a varios acuerdos, uno de los cuales fue ‘tumbar’ el pico y placa para las motos que se pensaba implementar.

Una experiencia

Jimena Rivera, asesora en temas de Tránsito y Movilidad para la Alcaldía de Villavicencio, contó a esta redacción algo de la experiencia que han tenido con el tema del pico y placa para las motocicletas.

Indicó que en esa ciudad la medida rige hace un año, y en apenas unos sectores de la ciudad, básicamente el área centro que es la que presenta mayor dificultad con el tema de la movilidad.

“Para las motocicletas apenas rige una vez a la semana, de 6:30 a.m. a 7:30 p.m., en donde hemos tenido una reducción de accidentabilidad, pero no se lo podemos endilgar solamente a la medida, porque tenemos un decreto que restringe la movilidad en moto que tuvo unos orígenes de seguridad, en donde se restringe el uso de la moto de 11 p.m. a 5 a.m., los jueves, viernes, sábados y domingos cuando el lunes es festivo”, indicó la funcionaria.

Y agregó: “Hemos logrado una reducción en muertes de motociclistas que no es muy alto frente a los otros actores viales, porque el número de motos en Villavicencio es bastante elevado”.

Aseguró que como autoridades de tránsito no quisieran implementar dichas medidas y que la gente por su cuenta eligiera otros medios de transporte, pero que la moto siempre será una alternativa, porque con solo la cédula cualquier persona puede adquirir una.

Lo que opinan los motociclistas

“Hay gente imprudente manejando las motos, hay que reconocerlo, pero de todas formas hay muchas personas que su trabajo depende de la moto”.

“No, porque la moto es un medio que nos facilita la movilidad muchas veces para ir hacia el trabajo”.

“No estoy de acuerdo, porque muchas personas laboramos con ella, dependemos de ella y entonces nos perjudicaría, a no ser que dieran un permiso especial”.

“No, porque es suficiente con el hecho de que no se pueda llevar parrillero hombre”.

Lo que opinan en redes

Narváez Emilio “...el pueblo del común tiene moto para movilizarse, para llevar sus hijos al colegio y para ir al trabajo ...con 2 mil pesos de gasolina perfectamente su moto puede andar 2 días, mientras que en buseta solo sirve para un pasaje...”

Jairo Fer “Sí, hay personas con 2 y 3 carros, también puede haber familias con una moto para el pico y placa, entonces no creo que sea esa la solución”.

Monilachas Lozzano “Estoy de acuerdo, deben cumplir y hacer todo lo mismo como los carros igual, además son muy atravesados y provocan muchos accidentes por la imprudencia”.

Juan Carlos Paredes “Se debe implementar, ya que los motociclistas están involucrados en la gran mayoría de accidentes y lesiones, además de su mal uso por parte de la mayoría de usuarios de este medio de transporte”.