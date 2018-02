“Nuestra meta es no bajarnos de los 860 mil barriles de petróleo diarios”

14 Feb 2018 - 3:01am

El presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Orlando Velandia, en entrevista, habló de las expectativas con el aumento de los precios, las proyecciones de producción, entre otros temas que afectan directamente a esta industria.

- ¿Cuál balance hace del sector en el 2017?

Fue un año en el que hubo unas evidentes señales de recuperación. Los indicadores que tenemos que mirar son taladros, pozos exploratorios y producción. Después de un año crítico como 2016, donde habían 27 taladros operando en actividades de exploración o en el desarrollo de campos, el año pasado terminamos casi con 130, significando un enorme aumento en este aspecto.

Terminamos con más de 10.000 barriles de producción diaria por encima de la meta fiscal, que eran 840.000 barriles diarios, y registramos un promedio de 854.121 barriles. Recordemos que al comienzo empezamos con una buena señal de recuperación, pero estábamos todavía en 47 o 48 dólares por barril, ya en la parte final del año, y lo que vamos de 2018, tenemos precios por encima de los 60 dólares.

- ¿Qué proyecciones hacen para este año en materia de precios?

Siendo los precios uno de los temas jalonadores del sector, esperemos que se mantenga en un horizonte entre 65 y 70 dólares el barril. Esto le permite a las compañías definir su inversión, porque si estamos en un escenario de fluctuación, nos complica la planificación de las inversiones y más o menos lo que hemos logrado es una estabilidad que tiene a las empresas más tranquilas. La mayoría de nuestros campos son rentables con unos precios como los que tenemos en la actualidad e inmediatamente eso contribuye a que se aumente la producción.

- ¿Por cuánto tiempo se mantendrán estos precios?

Los precios del petróleo se deben a una geopolítica muy complicada en el mundo. Hoy nadie se atreve a decir qué pasará en temas de conflictividad global y demanda, pero más o menos en las expectativas de los analistas podríamos tener un semestre más en un horizonte de estabilidad cercano entre los 60 y 75 dólares, pero no podemos hacer previsiones más allá de seis meses.

- ¿Qué expectativas tienen en materia de exploración?

Este año esperamos mantener una tendencia creciente en pozos exploratorios y nos hemos puesto una meta de 65, es decir crecer casi un 20 % respecto a los del año pasado, cuando tuvimos una clara recuperación perforando 54 pozos al 31 de diciembre. Esto teniendo en cuenta que en 2016 tuvimos 21 pozos, cuando en los buenos años 2013-2012 superamos los 100.

- ¿Y en producción?

Es importante mantener los niveles de producción y aquí quiero destacar que el año pasado en el marco del cese bilateral con el Eln logramos la mejor producción del año en diciembre, gracias a ese escenario de tranquilidad que existía en el país. Seguimos en nuestra meta de no bajarnos de los 860.000 barriles e ir creciendo hacia el objetivo de largo plazo, que es acercarnos nuevamente a los 900.000.

Otro de los esfuerzos es seguir buscando crudo e ir promocionando y ofertando áreas, porque el país tiene una posibilidad muy importante de competitividad en América Latina para invertir, no solamente en el petróleo sino en otras actividades. Esperamos este año ofertar un gran número de áreas, porque nuestro horizonte de autosuficiencia puede mejorar con el aumento de los precios y el mejoramiento de la tecnología.

- ¿Cómo están las reservas petroleras del país?

Nosotros tenemos unas evaluaciones preliminares y con el mejoramiento de los precios podríamos estar aumentando unos siete años nuestras reservas, pero esto es preliminar, porque las cifras reales solo las tendremos hasta que hagamos el balance en marzo.

- ¿Cuántos recursos dejó este sector por regalías al país?

Con el incremento de precios el año pasado, en el primer semestre, nos había generado un incremento adicional de más de 600.000 millones de pesos, esto implica que en el balance del año podríamos haber superado a poco más de un billón de pesos adicionales al Sistema General de Regalías, que son recursos que no los teníamos en los cálculos del presupuesto de la Nación.

- ¿Cuánto invirtió el sector privado el año pasado?

Siempre pongo esta comparación: los mejores años, el crítico y cómo estamos mejorando. Nosotros en épocas de altos precios (2013-2014), llegamos a tener inversiones por 7000 millones de dólares, para 2016 caímos a una muy crítica cifra de 1600 millones y el año pasado superamos los 3700 millones. Para este año esperamos superar los 4000 millones de dólares. Solo Ecopetrol, en su plan de inversiones, coloca una cifra superior a la que se realizó en el 2017.

- ¿Qué tanto ha avanzado el tema del fracking en el país?

Llevamos 10 años en un plan de alistamiento, conociendo regulaciones técnicas, ambientales, potenciales y hemos avanzado con la certeza de que lo podamos hacer técnica y ambientalmente bien. No estamos corriendo, pero tampoco nos hemos quedados quietos. Lo primero que tenemos que conocer con exactitud son los reales potenciales geológicos que tenemos para determinar cuántos yacimientos de hidrocarburos existen en Colombia y si la técnica sería adecuada para el país.

- Pero, a las comunidades le preocupa las afectaciones ambientales que podría generar el fracking...

Los colombianos pueden tener la certeza de que si hay yacimientos con las condiciones técnicas y económicas que permitan realizar su explotación lo vamos a hacer con los mejores parámetros técnicos y ambientales. La experiencia de la industria nos ha demostrado que son compatibles y la disyuntiva entre agua y petróleo no existe, podemos sacar bien los recursos y si lo vamos a hacer es con compañías que salvaguarden el medio ambiente.

- Y el tema del off shore...

Vamos bien, este año tendremos los términos contractuales que están esperando las compañías para la explotación de estos recursos y lo que estamos haciendo es preparar al país en todo un proceso del suministro de los bienes y servicios necesarios para desarrollar la industria y esta es la tarea que tenemos que hacer en los próximos cinco años, para que cuando empecemos la producción tengamos la infraestructura necesaria para administrar de la mejor forma estos recursos.

- ¿Cuántos bloques espera adjudicar la entidad este año?

Nuestra meta es colocar 50 bloques más en el transcursos de los próximos siete meses en oferta, para que las compañías puedan materializar sus inversiones. Esto lo haremos fundamentalmente en el mar Caribe, llanos y en el valle medio del Magdalena, en donde tenemos previstos sacar las próximos áreas a ofertar.

- ¿Cuántos contratos de exploración y explotación tiene la entidad?

Desde la creación de la ANH en el año 2003 nosotros hemos suscrito un poco más de 450 contratos de exploración y producción, de los cuales actualmente hay en operación 360, los restantes están en proceso de liquidación, porque su trabajo no fue exitoso o porque cayeron en incumplimientos contractuales y tenemos que hacer uso de las cláusulas.

- ¿Qué análisis hacen de las consultas populares contra el sector?

Son un mecanismo que nos ha abierto las puertas a buscar mejores maneras de aproximar nuestros proyectos a las regiones. La gente en muchas partes está presa, un poco, de la desinformación sobre un miedo infundado contra la industria porque se acabaría con el medio ambiente, y que no es posible que haya una coexistencia entre el agua y el petróleo, y por eso lo que hemos empezado es una labor de pedagogía, explicando que hay más mitos que realidades sobre estas afirmaciones.

- ¿Por qué este rechazo tan fuerte a la industria?

Hay muchísimos factores, y la forma como las compañías y el gobierno socializaban los proyectos no siempre fue de la mejor manera y por eso no utilizamos la adecuada pedagogía y nos confiamos en que la gente lo entendía y no era así.

Desafortunadamente llegaron muchos agentes a las zonas a inculcar unos falsos temores en las comunidades, pero también reconocemos que se presentaron errores por descuido, por el conflicto armado se ha generado muchos accidentes como voladuras, afectaciones del recurso hídrico y todos los temas de la conflictividad van dejando secuelas de animadversiones a la industria y por eso este mecanismo nos abrió un nuevo escenario de relacionarnos a través del diálogo.

- ¿Cómo está el país en materia de gas?

En gas nosotros tenemos una mayor autosuficiencia, creemos que en un horizonte de 10 o 12 años contamos con los recursos necesarios para garantizar la demanda. Sin embargo, el Ministerio de Minas está trabajando en las plantas de regasificación, que nos permitirá dar una mayor tranquilidad para la industria y para el país en materia de seguridad energética.