Concejales afirman estar dispuestos a enfrentar procesos por acuerdo del predial

25 Feb 2018 - 3:01am

El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo se reunió con algunos concejales de Ibagué el viernes en la tarde para analizar el contexto de la situación presentada respecto al proyecto de acuerdo 09, por medio del cual se adoptan medidas para la liquidación del impuesto predial del 2018.

En diálogo con EL NUEVO DÍA, Ana Lucía Villa, considerada como máxima autoridad fiscal del Ministerio de Hacienda, dijo que la aprobación del trámite podría desencadenar en procesos en contra del burgomaestre y del cabildo municipal.

En esta reunión se analizaron todos los escenarios y se optó por la decisión de ampliar el tiempo para la decisión final, de si se viabiliza la iniciativa o por el contrario se adoptan las recomendaciones de Villa.

“El Alcalde nos comunicó que el próximo lunes tomará la decisión, este tiempo es para analizar, pues según Ana Lucia Villa, es un riesgo que se asume por parte del Alcalde firmar este proyecto de acuerdo. Estamos esperando el tema de unas consultas para atacar lo que es la resolución, en especial reforzar la revocatoria directa del acto administrativo que yo interpuse el 6 de febrero”, aseguró el concejal William Rosas.

El Presidente de la corporación agregó: “Creo que hay que respetar la decisión que tome el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, pero mi posición es favorecer al contribuyente, es decir, al pueblo ibaguereño. Segundo, seguiremos con la demanda del acto administrativo que es la resolución del Igac, la cual obedeció a extemporaneidad a ser parcial, a no tener los principios de planificación y a contribuir con una serie de irregularidades que son hoy objeto de investigación de la Fiscalía General”.

Proceso

Ana Lucía Villa, quien ha sido catalogada en la región como la ‘Dama de Hierro’ del Minhacienda por sus altos conocimientos en el tema fiscal, enfatizó que si Jaramillo decreta el proyecto de acuerdo, el Concejo municipal se vería inmerso en un proceso de la Procuraduría. Sobre este caso el Presidente del cabildo dijo que no se ha analizado las implicaciones legales que tendría la corporación, pues se hace necesario esperar la decisión que tome el Alcalde.

“Yo creería que debemos esperar la respuesta formal del Alcalde el lunes, ya después consideraríamos una reunión con nuestros asesores jurídicos para ver las alternativas, por el momento para tener la seguridad que se están haciendo las cosas bien estamos por la alternativa de que se firme el acuerdo municipal”.

Quien sí se mostró molesto por las palabras de la ‘Dama de Hierro’ fue el concejal Camilo Delgado, quien calificó las palabras de Villa como una nueva amenaza del Gobierno para acabar con la toma de decisiones a nivel local.

“Nuevamente volvemos a ver como desde el Gobierno nacional se siguen presentando ese tipo de amenazas, ese tipo de constreñimientos para que las instituciones no tomen decisiones, es parecido a lo sucedido con el tema del proyecto de acuerdo de la minería y la consulta popular. Esta es una situación que definitivamente se pasa de castaño a oscuro y deja en entredicho la labor que pueden desarrollar los alcaldes y concejales para poder determinar las decisiones políticoadministrativas en sus municipios”, comentó Delgado.

El concejal del partido Liberal agregó: “Aquí la doctora Ana Lucía Villa nos recuerda que ese cuento de la descentralización y la autonomía de los municipios es un saludo a la bandera, y que aquí donde afrontamos este tipo de situaciones, poco o nada podemos hacer según el criterio del Ministerio para inaplicar un estudio que tiene cuestionamientos.

No sé si la doctora Ana Lucía revisó el proyecto pues este tiene un componente adicional, este no es solo del tipo legal sino jurisprudencial, donde priman las normas constitucionales por encima del tema legal o reglamentario. Deja sentimientos de rabia y frustración que los municipios de Colombia sigamos siendo vistos como pueblos que no pueden regular bajo la constitución los excesivos cobros en los impuestos”.

Por otro lado, el concejal del partido Conservador, Jorge Bolívar, aseguró que se siente dispuesto a asumir su responsabilidad de ser necesario y no se deja amedrentar de Ana Lucía Villa y sus declaraciones.

“Yo no me dejo amedrentar de lo que diga la señora Villa, demandas tenemos bastantes, pero lo que uno debe tener es claridad en su actuar, lo único que me preocupaba era que en un mismo año se aplicara un tema tributario y que esa aprobación se aplique en el mismo año, pero una sentencia de la Corte Constitucional nos dio apoyo, la misma estableció que si esas modificaciones que se hacen tributariamente son a favor de los contribuyentes, en este caso de los ibaguereños, sí lo podíamos hacer, por eso votamos a favor del proyecto y tenemos como defendernos en lo jurídico”, sostuvo Bolívar.

De igual manera, el Concejal Conservador resaltó que aparentemente lo que sucede de fondo en este caso es el miedo del Alcalde de aprobar el acuerdo porque “de facto sería una prueba fehaciente de que él cometió un error de firmar el convenio y al dejar que se gastaran cuatro mil millones para tener unos resultados negativos hasta ahora”.