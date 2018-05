“Los colombianos discutimos más sobre el cómo que sobre el qué”

23 Mayo 2018 - 3:01am

A pocos días de terminar la campaña presidencial, algunos candidatos hicieron varias propuestas para reformar la justicia, atendiendo un clamor ciudadano para bajar los índices de impunidad.

La preocupación no es para menos. Según el Índice Global de Impunidad, Colombia ocupó el octavo lugar mundial en impunidad en 2017, aunque con el aliciente de que salió del deshonroso tercer lugar en el que llegó a estar en 2015.

Aunque las cifras de delitos graves han bajado, como consecuencia del fin del conflicto, aumentó en la ciudadanía la preocupación por conductas penales cotidianas como la corrupción, los robos y las lesiones personales, en donde es habitual ver cómo son capturados los sospechosos y pocos días e incluso horas después son liberados para seguir en las mismas.

Humberto de la Calle ha afirmado que de ser elegido presidente el primer proyecto que presentará ante el Congreso será la Reforma a la Justicia y que de no prosperar llamará a un referendo. Germán Vargas Lleras también se ha declarado a favor de un referendo, para solucionar los problemas de las Rama Judicial.

Por su parte, Gustavo Petro manifiesta que hará que la justicia sea autónoma por medio de la asignación de un porcentaje fijo del presupuesto nacional, con lo que considera que la haría realmente independiente del Ejecutivo y el legislativo. Entre tanto, Sergio Fajardo acogió la bandera de la lucha contra la corrupción, con el respectivo apoyo a la consulta anticorrupción que por meses ha impulsado el partido Alianza Verde por medio de su fórmula vicepresidencial Claudia López y la congresista Angélica Lozano.

Por su parte, Iván Duque ha sido más radical con propuestas como cárcel sin beneficios para los corruptos y la creación de una súper corte, que asumiría las funciones de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

Colprensa conversó con el presidente del Consejo de Estado, magistrado Germán Bula, quien dio sus puntos de vista sobre lo que se necesita reformar y mejorar el acceso a la justicia.

El togado recalcó que su intención no es participar del debate político, sino que su intención es dar opiniones de carácter académico, ámbito en los que siempre hay espacio para examinar distintas posibilidades.

Bula primero que todo enfatizó que optimizar la justicia no implica un proceso simple, puesto que hay que mirar sistémicamente el sistema y ver distintos aspectos que no se ligan a que la Rama Judicial haya sido dual hasta 1991 y a partir de ese año trial, cuando se creó la Corte Constitucional para complementar el papel de las otras cortes.

El magistrado también enfatizó que con la Constitución de 1991, la demanda por justicia creció en más de 320%, por su condición garantista, se crearon muchos más derechos para los ciudadanos, pero el aparato judicial solo ha crecido en un 23%, “de manera que el país tiene que ser consciente de este crecimiento de la demanda por justicia debe estar acompañado por un aumento de la oferta”.

Preguntas y respuestas

- ¿Crear una ‘super corte’ acabaría con los problemas de la justicia?

Quienes lo afirman argumentan en favor de una sola corte el que se acabaría con los choques de trenes, pero han sido muy escasos en los últimos años y en todo caso estos existen en todos los países del mundo, eventualmente.

- ¿Qué responderle a quienes argumentan que la ‘super corte’ reduciría la gran cantidad de magistrados que hay en Colombia?

Quienes aseguran eso exponen el caso de los Estados Unidos, pero resulta ser que se olvida que cada uno de los 52 Estados miembros tiene Cortes Supremas con nueve magistrados.

- ¿La ‘super corte’ no sería una buena alternativa para promover una unificación jurisprudencial?

La jurisdicción administrativa tiene sesgos que son diferentes a la jurisdicción ordinaria, de manera que no creemos que por ese camino se resuelvan los asuntos que tiene que resolver la justicia.

- ¿Cuál sería el camino más recomendable a seguir para mejorar la eficiencia de la justicia?

Se necesitan reformas que son de carácter constitucional, lo que tiene que ver con administración y gobierno de la rama; otras se deben dar por medio de leyes estatutarias, ordinarias o simples decretos reglamentarios; pero también se necesitan mejores prácticas, cambiar la cultura de trabajo y modificar algunos reglamentos internos de las Cortes, tarea en la que se ha avanzado en cada una de ellas.

- ¿Qué más se necesita para afianzar el acceso a la Rama Judicial?

Hay aspectos clave en la justicia como lo es el presupuesto, la ampliación de los juzgados administrativos, no es posible que hoy en día, y después de años de estarlo reclamando, Ocaña no cuente con un juzgado administrativo, a una ciudad de esa importancia no se le garantiza un acceso a la justicia a los pobladores de una zona que es territorio de alta conflictividad.

También se requieren recursos tecnológicos y de información para la justicia colombiana, se necesita un proyecto integral que permita un uso virtuoso de todos los avances tecnológicos que hoy existen.

- ¿Cuál debería ser la forma en la que se promuevan es tas reformas?

A nosotros nos preocupa y lo hemos dicho en varias ocasiones, el cómo no es nuestra competencia, para eso está el Congreso de la República, que puede expedir actos legislativos o aprobar un referendo o una asamblea constituyente limitada, como proponen otros; el asunto aquí es recordar al extinto dirigente e intelectual Álvaro Gómez Hurtado, quien solía decir que los colombianos discutimos más sobre el cómo que sobre el qué, no nos dedicamos a analizar la sustancia de las cosas sino los procedimientos.

- Usted habló de cambiar la cultura de trabajo. ¿A qué se refiere específicamente?

Los cambios que hay que hacer tienen que ver con la formación de abogados, jueces; bienestar del funcionario de la Rama Judicial, es un asunto de una enorme complejidad que no se resuelve con un par de propuestas que reducen los problemas a uno solo.

- ¿Por qué cree que es tan complejo el acceso a la justicia?

Habría que distinguir los temas penales de las demandas. El problema que tenemos en el caso de la jurisdicción administrativa es la carencia de juzgados administrativos en sitios que hoy lo ameritan, repito el caso de Ocaña, pero sitios como el sur de Bolívar, que merecen tener un juzgado administrativo porque el traslado de las personas hasta las cabeceras de los departamentos dificulta el acceso a la justicia.

- Sobre las funciones electorales que tienen las cortes, ¿cuál es la posición que tiene el Consejo de Estado?

El Consejo de Estado presentó un proyecto de acto legislativo el 15 de marzo de 2018, un día antes de que se reanudaran las sesiones del Congreso, prescindiendo de las funciones electorales en lo que tiene que ver con el Procurador General de la Nación y el Auditor General, es una posición asumida, respaldada con una acción practica como lo es el proyecto; no compete al Consejo de Estado reformar la Constitución, solo podemos realizar las propuestas, los honorables congresistas son quienes deben tomar las decisiones respectivas.