Corporación Festival Folclórico se niega a acompañar fiestas como subcontratista

24 Mayo 2018 - 3:01am

En rueda de prensa la Junta Directiva de la Corporación Festival Folclórico Colombiano, en cabeza de Betty García y Félix García, argumentaron que bajo el escenario de improvisación, la organización decidió no acompañar como subcontratista a ninguno de los proponentes que actualmente se presentaron en la licitación adelantada por el Gobierno municipal.

“Los proponentes nos buscaron porque no tienen la experiencia, pero si el Festival sale mal nos van a echar la culpa y si sale bien, nadie se acordará de nosotros. Por eso bajo ese panorama hemos decidido no participar por ningún lado; las hojas de vida de algunos de nosotros se encuentran en manos de los proponentes, pero hemos tomado la decisión de no participar, por lo tanto, no vamos a firmar las cartas de compromiso”, acotó García Motta.

Los dardos

El expresidente de Camacol y actualmente miembro del consejo administrativo de la Corporación, Félix García, dentro de su discurso tuvo varios flancos de ataque a los cuales responsabilizó de la actual situación de incertidumbre que atraviesan las festividades tradicionales de la ciudad.

El primer objetivo del ejecutivo fue el presidente ejecutivo de la CCI, a éste le reclamó que las festividades de San Juan y San Pedro están planificadas por la organización sin ánimo de lucro, desde el pasado mes de noviembre de 2017.

De igual manera, atacó al secretario de Hacienda, afirmando que el convenio no se estableció, no por negligencia de la institución, sino por desinterés del mismo Juan Espinosa. El último dardo lo envió a la exsecretaria de Cultura municipal, Ana María Bernal, y la actual jefe de la cartera Cristina Prada. A la primera por sumergir a la Corporación en la crisis que actualmente atraviesa y, a la segunda, por limitar la participación de la entidad en la licitación que actualmente cursa.

“Con todo respeto señor presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio, esto se lo digo a usted personalmente, no es cierto que no haya planeación de nuestra parte, nosotros lo único que hemos hecho es planear y trabajar sin cobrar un solo centavo. Por otro lado, tengo la tristeza de informarles que la casa donde funciona nuestra sede, el otro año será rematada gracias a que la Secretaría de Cultura, la misma que hoy está pidiendo mil millones de pesos en la licitación, fue la que no nos quiso pagar lo que invertimos en el alumbrado, situación que nos hizo perder 400 millones de pesos, la responsable de eso se llama Ana María Bernal”, dijo García.

El directivo de la Corporación añadió: “Le propuse al secretario de Hacienda que se firmará el convenio una vez terminará la ley de garantías pero nos dijeron que no, porque no era permitido”.

La Reina Nacional de la Belleza

Uno de los grandes logros de la Corporación es el traslado de la reina Nacional de la Belleza en el marco del Festival, tema que para 2018 también hace parte de las incertidumbres de esta cuadragésima sexta versión.

“Del Concurso Nacional de Belleza me llamaron ayer y me indicaron que la Secretaría de Cultura les había enviado una carta en la que indicaban que la Corporación ya no era la encargada de traer a la señorita Colombia para abrir las fiestas y les contestaron que desde mayo estaban comprometidos con nuestra Corporación, por lo tanto tendrían que evaluar la solicitud”, aseveró Betty García.

La Corporación sería el Plan B

En el contexto de que se declarara desierto el proceso de licitación planificado para el próximo 30 de mayo, en donde participan el Grupo de Servicios Logísticos S.A.S, León Gráficas S.A.S y Can Eventos y Logística S.A.S; la Corporación estaría dispuesta mediante convenio a realizar el Festival Folclórico Colombiano. Este se firmaría el 18 de junio y no contaría con varias actividades por falta de tiempo para ejecutarlas.

“Nosotros podríamos el 18 firmar un convenio, nos dan el 50% de anticipo, de mil 400 millones de pesos son 700 millones; con eso usted puede contratar lo que necesite ya, porque las cosas urgentes se pueden hacer en dos días o en un día”, concluyó Félix García.

Por su parte, Betty García afirmó que: “La posición nuestra es que estamos abiertos a que Ibagué haga un festival maravilloso y si está a nuestro alcance ayudaremos, ya sea por un convenio con la Alcaldía o la Gobernación a partir del 18 de junio con mucho gusto, en ningún momento queremos que esto se convierta en una catástrofe para la ciudad. Hicimos esta reunión para aclarar que nosotros tenemos la organización del evento desde hace mucho tiempo y no como se estaba especulado por algunos medios”.