Reciben el agua en sus hogares por medio de una motobomba

29 Mayo 2018 - 3:01am

Los habitantes del barrio han recibido por años el servicio vital a través de una motobomba que se encarga de suministrar el agua de un tanque, ubicado a la entrada de la urbanización, hacia los diferentes hogares.

No obstante, este tanque y la motobomba están por colapsar, debido a que es el mismo que recibe las aguas del barrio desde su creación hace más de 20 años, “varias veces se nos ha dañado la motobomba y no hemos tenido agua varios días; la gente tiene que hacer cola para sacarla”, afirmó Oveyra María Viña, habitante del sector.

Los residentes en diferentes ocasiones han comprado motobombas para no tener inconvenientes, no obstante la preocupación se acrecenta debido a que en este caso es el tanque, que anteriormente ha sido ‘remendado’ por ellos, el que está por dañarse, “ahorita por ejemplo hay que cambiar el tanque, y comprar una nueva motobomba, a parte del costo que tienen las instalaciones; y la última cotización me llegó como por 13 millones”, comentó Alcides Pérez, presidente de la Junta de Acción Comunal de Terrazas de Santa Bárbara.

Por otro lado, la urbanización recibe este servicio en tres horarios al día: de 5 a 7 de la mañana, de 10 a 12 del mediodía y de 7 a 8 de la noche.

Dichos horarios fueron acordados por ellos, porque la motobomba que se encarga de suministrar el líquido funciona con energía y actualmente, entre los habitantes del barrio es que deben pagar dicho servicio, el cual llega mensualmente en un valor aproximado de $400.000, “las circunstancias nos han obligado a cuadrarnos a los cortes, porque si la motobomba vive todo el tiempo prendida, el costo de la luz sería muy alto”, contó Viña.

En diferentes ocasiones se han acercado a varias entidades municipales para buscar solución a la problemática, pero a pesar de que han obtenido atención no han conseguido una solución viable. “Personalmente hablé con un ingeniero del Ibal, y ellos vinieron e hicieron estudios de altura y nos dijeron que por la ubicación no podían llevarnos el agua a todo el barrio, se limitaron a entregarnos el agua ahí en el tanque”, comentó Ferdinando Amórtegui, integrante del barrio.