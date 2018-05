Estudiantes protestan para que les cambien docente

“Queremos con esta protesta sentar un precedente para que esto no vuelva a pasar”, afirmó Abella.

“El profesor fue grosero con nosotros, no hubo ningún acuerdo pedagógico, la forma en que decidió calificar la materia fue una imposición (...) dijo que íbamos a tener pesadillas con él, y que calificaría la materia lanzando unos dados”, afirmó Ivón Abella, estudiante del curso.

Por ende, los matriculados en la asignatura decidieron no volver a clases con el docente y presentaron un derecho de petición solicitando el cambio.

Los estudiantes llevan en este proceso hace aproximadamente un mes; sin embargo, resaltan que no han recibido una solución al problema. “Este profesor no solo ha tenido problemas con nosotros, sino también con compañeros de otros semestres”, contó Abella.

Y el descontento aumenta debido a que como lo declararon los estudiantes, la Esap no les ha brindado ninguna respuesta viable, “nos dijeron que era imposible el cambio de docente, pero no han ofrecido más soluciones: las únicas palabras que hemos recibido de la directora son amenazas de que vamos a perder la materia y que ella nos está haciendo el favor de hacer que no la perdamos”.

No solamente los estudiantes son quienes presentan el descontento con la presencia del docente, al parecer colegas de él también han manifestado su disgusto por su forma de ser, “él fue representante de los docentes acá, y tenemos quejas de que ellos tuvieron inconvenientes con él cuando los representó”.

La negativa de la institución fue la que impulsó a los alumnos a desarrollar la protesta, que inició desde ayer a las cinco de la tarde hasta las 7 de la noche, y se extenderá por varios días hasta obtener una solución.